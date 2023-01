Какой была мода послевоенных лет, или Что носили женщины, когда страна голодала

Основные модные тенденции 1940-1945 годов

Грубые ткани и мужественные фасоны были самыми востребованными в военные годы.

Широкие плечи и даже брюки.

Ситцевое платье и носочки под босоножки стали типичным образом эпохи.

Платья шились из чего придется. Часто это были занавески или скатерти.

Послевоенная эпоха

Тот самый показ 1947 года, который сначала никому не понравился.

Женственность и соблазнительность пришли на смену мужскому силуэту.

В СССР этот образ привнесли стиляги.

Как война способствовала смешению фешн-культур

Война позволила советским женщинам узнать о настоящей буржуазной моде.

Западные ночные сорочки часто принимались за вечерние наряды.

Мужская мода военных и послевоенных лет

Мужской пиджак тоже претерпел изменения.

Послевоенная мода уникальна тем, что она создавалась на двух взаимоисключающих факторах. Первое – желание женщин скорее начать жить нормальной жизнью, второе – отсутствие для этого всякого ресурса. Женщин, пожалуй, спасало только то, что за военные годы они успели привыкнуть не только экономить и выживать в условиях острого дефицита, но и воплощать в жизнь поговорку о том, что «голь на выдумки хитра».Начиная с 40-х годов, любая мировая тенденция в сфере моды была обусловлена исключительно войной и ограничениями, которые она ввела. Даже после окончания Второй мировой, женщины вынуждено продолжали носить то, что было, а модные веяния никак не приживались. Оно и не удивительно, тут, как говорится «не до жиру…» Женщины, в большинстве своем, оставшиеся без мужского внимания, и не видели особого интереса в нарядах и красоте, как бы не восклицали модницы, что это все «для себя», когда некому оборачиваться вслед, носить не хочется даже имеющиеся наряды.Но подтверждая тот факт, что стремление к красоте и желание нравиться и есть сама сущность женщины, уже в 1947 году, предложенный Кристианом Диором новый формат женской красоты прижился и стал тиражироваться в массы , пусть и не так уверенно как раньше. До этого момента мода оставалась больше военной и весьма скудной, после - стала показательно женственной, ведь дамы так устали от военных форм, мужских силуэтов и жестких тканей.Война примерила на женщин мужской образ, силуэт стал более мужественным, с подчеркнутыми плечами и узкими бедрами. Именно в эту эпоху получили широкое распространение наплечники , которые активно носились вплоть до конца 50-х. Жесткие ткани, по образцу военной формы, отлично держали форму и делали фигуру четкой и подтянутой. Многие детали женской одежды, которые вошли в обиход именно в ту пору, погоны, накладные карманы и широкие ремни с квадратными пряжками и до сих пор активно носятся, ведь, как оказалось, они, играя на контрастах, делают фигуру женственной и изящной.Юбки стали заметно короче, если раньше традиционная юбка доходила до пола или была как минимум ниже колен, то в описываемую эпоху, даже свадебные платья шили выше колена. И дело не в том, что изменились нравственные устои, очевидно, что на короткую юбку не только уходит гораздо меньше ткани, но и работать в них гораздо удобнее, чем в нарядах в пол. Но активнее юбок надевались и брюки , если раньше к дамам, одетым по мужскому подобию могли быть вопросы, то вынужденная работа на производстве и по хозяйству вместо мужчин, дала женщинам возможность полностью перенять эту деталь гардероба.Что касается аксессуаров, то в военные годы они также претерпели изменения, дамы стали больше внимания обращать на головные уборы. Вероятно, это объясняется тем, что у них было мало возможности обновить наряд полностью, поэтому головные уборы вполне могли освежить образ без особых затрат. Если шляпка – это дорого, то тюрбан на голове можно соорудить практически из любого материала или вещи. Немудрено, что тюрбаны стали едва ли не самым модным и востребованным аксессуаром этого времени. К тому же ими можно было легко спрятать волосы, которые не всегда получали должный уход в военное время. Что касается обуви, то в обиход вошла деревянная подошва как практичная и дешевая замена привычной подошвы. Кожа стала слишком дефицитной, потому что из нее массово шились сапоги для военных.Разве можно остановить женщину, которой понадобилось новое платье? В расход шли скатерти, шторы и даже …парашюты. Например, в Германии было запрещено использовать стратегические материалы, поэтому европейские модницы серьезно рисковали, изготавливая себе наряды из упавшего парашюта. Особенно хорошо из этого шелка получались свадебные и вечерние наряды.Современный печворк также выручал , ведь лоскутки, разные по цвету и фактуре, так часто соединяли в одной вещи, что, в конце концов, это стало модным. В это же время придумывали обтягивать пуговички тканью, просто потому что найти одинаковые могло быть слишком сложно задачей, а вот придать им «одинаковости» с помощью лоскутков было куда проще практичнее.Прически, которые были в почете в 30-е годы, вышли из моды, да и мягкие волны были слишком большой роскошью в военное время. Женщины стали собирать волосы в пучок, накрывать сеткой, к тому же многие парикмахерские закрылись, мастера не работали, это привело к тому, что все стали носить длинные волосы, которые проще было собрать или заколоть. Что касается макияжа, если он и был, то чаще всего сводился к ярко накрашенным губам , брови тонко выщипывались. Сигарета, нарисованные карандашом стрелки на несуществующих чулках, либо же белые носочки под босоножки – так выглядели модницы тех лет.Но стремление жить привычной жизнью берет вверх, и место строгого и мужественного силуэта занимает женственная фигура «песочные часы» и фасоны, которые ее подчеркивают. И этому тоже есть объяснение. Если в военные годы от женщины требовалась жесткость и сила, схожесть с мужчинами, то после окончания войны , на ее плечи ложится иная роль – продолжение рода. Причем для восполнения демографических потерь женщина должна была быть еще и плодовитой. Именно поэтому, мода послевоенных лет столь манящая и соблазнительная, подчеркивающая женственность форм.Диор предложил new look, который подчеркивал талию, крутые бедра и пышный бюст, но этот образ прижился не сразу. Более того, когда состоялся первый показ, на дизайнера посыпались обвинения в отсутствии практичности и навязывании устаревших фасонов. Но и это было не самым главным, такие фасоны платьев подразумевали большой расход ткани, которая тогда все еще была в дефиците.Но исторические факты явно были на стороне Диор, ведь женщины, в конце концов, поняли, что соблазнительность – это то, что им нужно. Оно и не удивительно, мужчин осталось мало, желающих их внимания женщин – много. В этой «войне» тонкая талия, декольте и аппетитные бедра точно не будут лишними. Остро стал вопрос с нижним бельем, если в пору Т-силуэтов женщины не особенно задумывались о форме груди, то когда стали носить декольте, стало понятно, что бюстгальтер, каким бы дефицитным он не был, нужно достать.Черный и коричневый, пожалуй, все цвета, которые носили, в том числе и женщины, в военные годы. Практичный и немаркий, он настолько широко вошел в обиход, что приучить дам надевать яркие вещи оказалось сложнее, чем можно себе представить. Но Диор и здесь нашел выход, предложив роскошный и глубокий жемчужно-серый оттенок. Именно этот цвет был переходным, ведь уже спустя пять лет женщины примерят все великолепие оттенков, горох и полоску, а их платья будут напоминать скорее клумбу, полную цветов.Советским женщинам, конечно же, диоровский new look не грозил, в 50-е они носили одежду, которая была в обиходе еще в военное время, но «стиляги» уже были готовы ворваться на модную эстраду страны и совершить там эстетический переворот. Окончательно этот стиль утвердился на советских подиумах, когда Людмила Гурченко в 1956 появилась в «Голубом огоньке» в соответствующем платье. Это ознаменовало новую эпоху, которая была открыта теперь уже официально.Во время финской войны советские войска уже успели убедиться в том, что буржуазный мир вовсе не так ужасен, как представлялся в Союзе. Финны, отступая, оставили Выборг в привычной обстановке. В квартирах была мебель и одежда и даже холодильники, работающие от электричества. Прежде чем впустить в город советские войска, город старательно лишали буржуазного лоска и блеска. Но даже в этом случае разница была слишком очевидной и, несмотря на все старания советского руководства, полностью исключить европейские веяния не удалось.В СССР, в период второй мировой военная мода разделилась на два лагеря, некоторые территории жили под оккупацией 2 года, это вполне достаточный срок, чтобы перенять от немцев особенности их культуры. К тому же, солдаты рейхстага всегда охотно показывали советским жителями свои фильмы с женщинами, одетыми по европейской моде. Свою лепту вносили и США, присылая гуманитарную помощь в виде ношеной одежды. Этого было достаточно, чтобы на территорию Союза, столь тщательно оберегавшего умы своих граждан от тлетворного влияния западной культуры, эта самая культура ворвалась. Так советские граждане увидели новые фасоны, безумные цвета и ткани, которых в их стране было от слова «совсем».Советские журналы мод стали печатать модели из немецких и европейских журналов. После окончания войны солдаты везли на родину трофеи со всей Европы, что породило еще одну волну интереса к европейской моде и культуре. В СССР эти вещи чаще всего распродались по рынкам и комиссионным магазинчикам. Порой женщины, не привыкшие к буржуазной роскоши, принимали ночные сорочки и пеньюары европейских домов моды за вечерние наряды и пытались надеть их для выхода в свет, хотя это, скорее, напоминает легенду, придуманную для того чтобы высмеять модную неосведомленность советских женщин. В это же время намечается всплеск интереса к меховым изделиям, ведь настоящая «трофейная красотка» не могла обойтись без горжетки или муфты.Что касается одежды для мужчин, то война оказала на нее не такое сильное влияние, ведь подавляющую часть времени едва ли не все мужское население провело в военной форме. Зато послевоенный период ознаменовался заметным ростом качества тканей и фасонов. Многие портные-евреи, бежали от фашистов и осели в СССР, именно от них и пошли новые фасоны и более изящный подход к пошиву мужской одежды.Советское руководство заказывало костюмы именно у беглых евреев, которые мигрировали с Польши и Литвы. Трофейность на мужскую моду почти никак не повлияла, разве что внесла коррективы в покрой пиджаков, ткань стала мягче. С тех времен мужчины стали носить рубашки с мягкими воротниками, которые не предполагали галстуков.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: