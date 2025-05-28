О чем молчат этикетки: разбираем неочевидные особенности продуктов и их упаковок

Вы когда-нибудь замечали мелкие детали на упаковках продуктов? А может пытались понять, почему нам вечно достаётся наполовину пустая упаковка чипсов? Если вам, как и мне, до всего есть дело, эта статья придётся по душе. Так не будем же терять ни минуты! Время обменяться информацией.
1. Цветные квадраты на упаковках
Те самые цветные квадраты
Многие ошибочно полагают, что разноцветные квадраты или круги на упаковках — зашифрованная информация о содержимом.
При производстве на упаковку наносятся эталонные патчи (те самые цветные фигуры), затем эти метки сканирует датчик, позволяя системе сравнить цвета. Если "машине" что-то не понравится, происходит автоматическая коррекция подачи краски.
Что ж, с технической частью всё понятно. Теперь ответим на главный вопрос: зачем? Без проверяющей системы цвета на упаковке со временем начали бы искажаться, а текст становиться менее чётким. В конце концов, пришлось бы останавливать всё производство и проверять результат вручную.
Так что наличие этих пёстрых квадратиков упрощает и, соответственно, ускоряет создание упаковок.
2. Непрозрачные стаканчики для йогуртов
Стаканчики для йогурта
Почему йогурт подаётся только в герметичной и непрозрачной упаковке? Думаю, многие и сами догадались. Но всё равно проговорим! Всё дело в контакте с солнечными лучами. Если бы упаковка была прозрачной, срок годности продукта истекал бы быстрее, а польза от йогурта сводилась к нулю, ведь свет разрушал бы пробиотики и витамины.
Помимо прочего, герметичная упаковка не подпускает к йогурту кислород, что также предотвращает окисление и порчу продукта.
3. Углубления на донышках винных бутылок
Поговорим о винных бутылках
Изначально углубление в бутылках создавалось для укрепления конструкции.
Помимо прочего, углубление в бутылках являлось хранилищем для выпавшего осадка. То есть когда кто-то желал пригубить немножечко красненького, в бокал попадал чистый напиток без каких-либо "осадочных" примесей.
Сейчас многие эксперты вменяют углублению лишь декоративную функцию. Впрочем, мнения бытуют разные. Кто-то уверен, что такие бутылки охлаждаются быстрее или помогают сомелье с большим удобством придерживать бутылку.
4. Отверстие в палочке леденца
Отверстия в
Не знаю, как вы, а я до сегодняшнего дня не задумывалась о том, зачем леденцам эти отверстия. Нет, я догадывалась, что это как-то связано с процессом производства, но... как?
Как оказалось, при изготовлении леденцов жидкая карамельная масса заливается таким образом, что частично протекает через специальные отверстия в палочке. В процессе остывания и затвердевания конфетная масса плотно обхватывает палочку как снаружи, так и внутри отверстий. Таким образом создаётся надёжное крепление, предотвращающее отделение леденца от палочки при употреблении.
Все гениальное просто, не так ли?
5. Состав продукта на жвачке
Необычные жвачки
Обращали ли вы внимание на то, что в жвачках подозрительно мало информации о составе? На самом деле в этом нет ничего страшного. Просто некоторые компании не желают делиться своими секретами, придерживая информацию о вкусовых добавках или ароматизаторах. Впрочем, кто знает, что ещё скрывают от нас компании?..
Ладно, можете расслабиться. Сегодня обойдёмся без конспирологических теорий.
6. Цифра 57 на кетчупе Heinz
А вы обращали внимание на эту цифру?
Цифра 57 на бутылках Heinz — не случайность, а часть легенды бренда. В 1896 году основатель компании Генри Хайнц выбрал это число для слогана "57 varieties" (57 разновидностей). Но почему именно 57?
По словам Эшли Гибсон, бренд-директора Heinz, основатель считал число 57 "магическим и запоминающимся" (всё потому что 5 — его счастливое число, а 7 — счастливое число его жены). Однако эта версия не является официальной. Ровно как и та, в которой Генри вдохновился рекламой обуви и перенял задумку.
Есть ли вообще официальная версия? Вы удивитесь, но нет. Лично мне кажется, что правда где-то посередине. Самое главное, что пиар-ход удался.
7. Коробки для азиатской лапши
Коробки для лапши
Первые прототипы картонных коробок появились в США в XVII веке. Прибрежные торговцы использовали сложенные бумажные контейнеры (напоминавшие небольшие вёдерки) для фасовки свежих устриц. Это позволяло увеличить продажи популярного в то время морепродукта.
В какой-то момент численность устриц поубавилась. Моллюски стали дорогим деликатесом, а коробки... а что коробки? В них отпала всякая необходимость.
Дабы добро не пропадало, устричные коробки были адаптированы под любимую многими лапшу. Со временем эта традиция распространилась, и теперь каждый из нас ест "заморскую" лапшу в причудливых коробочках.
8. Воздух в пакетах с чипсами
Стандартная упаковка чипсов содержит примерно 50-70% азота.
Вопреки массовому негодованию, упаковки с чипсами заполнены вовсе не воздухом, а чистым азотом (не считая, конечно, сами чипсы). Но для чего это нужно?
Во-первых, это неплохая защита при транспортировке: азот создаёт "подушку безопасности" и смягчает удары, а значит, спасает чипсы от крошения. Во-вторых, азот благоприятно влияет на свежесть и хрустящие свойства продукта. Как ни посмотри, одни плюсы.
Что насчёт объёма — стандартная упаковка чипсов содержит примерно 50-70% азота. Что, с одной стороны, здорово, но с другой... Могли бы и больше чипсов положить.
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