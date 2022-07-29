Пять худших зарубежных копий автомата «Калашникова»

Самый распространенный и узнаваемый в мире автомат копируют не только разработчики компьютерных игр, но и самые настоящие производители стрелкового оружия. За все время существования «калаша» было разработано около сотни модификаций этого автомата, и большинство попыток его копирования с позором провалились. Самые интересные варианты порой выглядят как гибрид автомата и противотанкового гранатомета.
Братья по сознаниюСреди множества модификаций автомата Калашникова те или иные отличия от оригинала имеют с добрый десяток образцов. Однако, наиболее распространенными в мире на данный момент являются копии автомата Калашникова, произведенные в разные годы в странах бывшего Варшавского договора: Румынии, Венгрии, Польше. Строго говоря, бывшие союзники СССР пошли по самому простому пути производства лицензионного оружия - взяли лучшее, добавили свое. В итоге, изделия румынского ВПК были так щедры на выдумку, что в ходе переработки конструкции и экспериментов с эргономикой свет увидели такие необычные автоматы, как PM Md.65 образца 65 года и PA Md.86.
От традиционного автомата Калашникова румынские копии отличала крайне необычная форма, которая касалась практически всего - цевья, формы и размера приклада. Однако особенную любовь румынские производители испытывали и испытывают до сих к размещению дополнительных рукояток, которые в ранних версиях румынских автоматов выполнялась из дерева. Столь необычное техническое решение не объяснялось ничем, кроме собственной инициативы.
Руководитель центра тактической стрельбы и эксперт в области стрелкового вооружения Игорь Зенчук в интервью телеканалу «Звезда» рассказал любопытные факты из жизни румынских копий автомата Калашникова:
«Когда первые модификации АК попали ко мне в руки во время визита в США, я честно говоря, был в шоке. Такого ужаса с эстетической точки зрения я никогда не испытывал. Старенькие румынские копии АКМ под патрон 7,62х39мм это конечно нечто. Гений оружейной мысли, каким был Калашников, в реинкарнациях румынских оружейных мастеров практически умер. Если стандартный, пусть и старенький АК советского или российского производства, можно использовать без проблем, то к «румынам» нужно привыкать. Во-первых, с 65 года румыны любили экспериментировать с размерам - делали дульный срез необычной формы, делали сам ствол более коротким, всякие рукоятки крепили ненужные. От старого доброго АК в румынских версиях, по моему мнению, ничего хорошего нет. Только механизм надежный, а вот остальное... одним словом, в бою я с таким оказаться не хотел бы».
Визитной карточкой румынских автоматов, в частности AIMS, стало откровенно низкое качество изготовления. «Крещение» в современных войнах такие автоматы получили в ходе ближневосточных конфликтов, куда щедро поставлялись различными путями. Отличить румынский клон от настоящего русского оружия можно было просто – румынский автомат разваливался после трех дней использования.
«Тантал», поляки и умение экономить
Среди великого множества клонов автомата Калашникова также печально известны своим качеством и польские изделия под именем Tantal. Польский вариант автомата Калашникова, разработанный в 1988 году Богданом Шпадерским, с теоретической точки зрения должен был стать лучше, современнее и легче классического АК-74, однако, получился совсем наоборот. Стремление сделать еще более дешевый в производстве автомат сыграло с поляками злую шутку: общая надежность механизмов в сравнении с классическим автоматом советского производства снизилась почти вдвое. Малоимпульсный патрон 5,45х39мм то и дело закусывало и оружие давало осечку.
«Поляки сделали главную ошибку, равно как и румыны - они полезли в ствольную коробку и решили поработать над механизмом. Помимо всего прочего, полякам вдруг показалось, что обычный автомат Калашникова тяжел и они начали добавлять к нему всякие пластиковые рукоятки, приклады разные придумывать... одним словом, нормальную конструкцию стали делать хуже. Вполне осознанно. В итоге с 90 по 94-й год этих поделок наклепали около 25 тысяч штук, после чего программу благополучно прикрыли. Насколько известно, сейчас большая часть этих автоматов вообще путешествует по Ближнему Востоку, а сами поляки «пересели» на оружие стран НАТО», - рассказал оружейный эксперт и военный историк Олег Радашвили телеканалу «Звезда».
Персидская экзотика
Как бы то ни было, венгерскими и румынскими копиями автомата Калашникова уже никого не удивишь. Чего не скажешь об иракской версии легендарного автомата. Факт разработки собственного автомата на основе автомата Калашникова Ираком выглядит неоднозначно. С одной стороны, «Табук» - так назывался иракский «калаш» - был выполнен в виде копии самого обычного АКМ с небольшими изменениями в форме цевья и рукояти, а с другой, имел крайне низкую степень надежности.
Эксперт в области стрелкового оружия и инструктор по огневой подготовке Роман Вязник в интервью «Звезде» так описал свои впечатления от иракского Калашникова: «Весьма неоднозначное оружие. Зачем потребовалось создавать свой собственный автомат - я не пойму. Помимо копирования, иракцы в духе румын решили поиграть с габаритами оружия - укороченный «Табук» получился на 10 сантиметров короче, плюс испортили приклад, поставив вместо складного какую-то поделку из детского конструктора. Мало того, они еще взяли за основу недоделанный вариант югославской «Заставы» М-70.
Еще из особенностей – лишили режима автоматической стрельбы, а это вообще за гранью понимания. Иракцы вообще, сильнее всех остальных испортили автомат Калашникова. Последним гвоздем в крышку гроба стало использование китайских патронов М43, которые в каждом пятом случае рассыпались. В общем, мое мнение относительно экспериментов над автоматом Калашникова таково: не стоит портить экспериментами то, что в бою работает».
Азиатский дракон
После того, как отношения СССР и Китая ухудшились, в Поднебесной решили начать выпуск собственной версии автомата Калашникова, который назвали «Тип-56». В общем и целом, китайцам удалось не просто скопировать автомат Калашникова со всеми узлами и деталями, но и сохранить хорошее качество материалов исполнения. Единственным отличием китайского «Тип-56» от классического АК стал штык, который теперь можно было сложить с помощью специального механизма и полностью закрытая мушка.
Общая надежность и дешевизна - главные козыри китайской копии. Благодаря умелому копированию, китайцам в разные годы удалось выпустить до 15 миллионов «Тип-56». Китай можно смело назвать лучшими мастерами копирования советского оружия, поскольку ни одной стране в мире до сих пор не удалось начать производство автомата Калашникова, не потеряв при этом в качестве. Однако, достижения Китая в области производства копий советского оружия на массовости не останавливается. Чуть позже китайские станки начали штамповать новый автомат «Тип-86», который был построен по схеме булл-пап и был снабжен удлиненным стволом, а еще чуть позже появился и китайский АКС-223, который и того лучше - был приспособлен и построен под патрон 5,56х45 НАТО.
Столь массовое копирование автомата Калашникова разными странами на протяжении уже нескольких десятков лет свидетельствует об одном - простота и качество советского оружия, его дешевизна и конструктивная пригодность к использованию даже необученным солдатом - главный аргумент при выборе. Американский военный эксперт Фил Карлин в 2010 году даже не смог посчитать, сколько именно было выпущено автоматов Калашникова разных модификаций в разных странах. Оружейный эксперт остановился на отметке в сто миллионов единиц.
Автомат Калашникова до сих пор остается самым массовым и востребованным автоматом в мире, а его производство налажено даже в Соединенных Штатах Америки. Однако, качество, которым советское оружие славилось долгие годы, в оригинальном исполнении удалось сохранить лишь в современной России. Руки русских людей, годами ковавшие самые надежные в мире автоматы продолжают держать марку высочайшего качества и по сей день.
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