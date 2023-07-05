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10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышали



10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышали

10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышали

На планете много мест, которые действительно способны удивить. Предлагаем посетить самые маленькие населённые пункты мира. Мы имеем в виду все – от деревянных городишек до горных местечек. Все они прекрасны по-своему и в то же самое время весьма странные. После их посещения остаются незабываемые впечатления от увиденного.


10. Городок Темза-Таун, Китай – «Кусочек Европы в Китае»


 
Городок Темза-Таун, Китай

Городок Темза-Таун, Китай

 

В 2001 году у правительства Китая возникла идея, как помочь людям и решить жилищную проблему многомиллионного государства. С этой целью был разработан проект под названием «Один город, девять городов». Идея заключалась в строительстве городов на европейский лад, черпая вдохновение из шести самых популярных городов Европы. Планировали построить такие города, как Голландский город, Темза-Таун, Испанский город, с дешевыми квартирами в пригороде Шанхая. Проектировщики копировали основные черты известных европейских городов. В Темза-Тауне были построены церковь, пабы, расставлены красные телефонные будки, а улицы вымощены булыжником. В центре Голландского городка построили ветряные мельницы и каналы. В китайском Париже есть своя Эйфелева башня.

9. Кодинхи, Индия – «Город близнецов»


 
Кодинхи, Индия

Кодинхи, Индия

 

Кодинхи, Кандидо Годой и Игбо-Ора – эти три деревушки находятся в Азии, Южной Америке и Африке соответственно. Жители гордятся самым большим количеством близнецов на душу населения в мире. Пока ученые не могут с уверенностью назвать причину этого феномена, и почему именно в этих районах рождается такое количество близнецов. Возможно, ответ даст деревня Кандидо Годой. Дело в том, что здесь в свое время проводил свои эксперименты Джозеф Менгель, «Ангел смерти». Он поселился в 60-х годах и работал доктором и ветеринаром много лет. Как вспоминают жители, он часто брал у них кровь на анализы и давал им таблетки и яд. В Индии рождается очень мало близнецов, но исключением стала деревушка Кадинхи. В 2 000 семей родилось 220 пар близнецов. Исследования, проведенные в 2009 году, показали, что их количество растет с каждым годом.



 

8. Слэб-Сити, Калифорния – «Последнее свободное место в Америке»


 
Слэб-Сити, Калифорния

Слэб-Сити, Калифорния

 

В калифорнийской пустыне есть оставшиеся от военной базы бараки, которые постепенно превратились в город для трейлеров. В этом неофициальном поселении нет водоснабжения, канализации, но есть бетонные плиты – площадки для трейлеров. В течение года здесь живут более 100 человек. Зимой количество жителей возрастает до 3 000, так как сюда время от времени приезжают супружеские пары пенсионеров на трейлерах пожить несколько месяцев. Люди приезжают в силу разных причин. Это могут быть, например, усталость от суеты города или просто необходимость уединения, или стиль жизни. В этом городе не действуют никакие законы, кроме взаимоуважения, поэтому люди гордятся тем, что у них есть хоть и последний, но свободный город.

7. Хуаси, Китай – «Самая богатая деревня в Китае»


 
Хуаси, Китай

Хуаси, Китай

 

Будучи высотой 328 м, небоскреб Zengdi Kongzhong, является одним из самых высоких зданий в мире. Это монументальное сооружение находится в деревушке Хуаси, на восток от Цзянъинь. Что же одно из самых высоких зданий в мире делает в деревне? Деревня Хуаси известна тем, что считается самой богатой в Китае. Она была основана в 1961 году, как фермерское хозяйство. Очень быстро ферма была преобразована в промышленный центр металлургии и текстиля. Большинство китайских компаний строили здесь свои заводы и фабрики, поэтому деревня быстро разрасталась. В 2003 году её бюджет составил 56 миллиардов долларов. Всем жителям доступно бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные автомобили для взрослых, у каждой семьи есть роскошное жилье и акции компании. Для демонстрации уровня жизни в деревне построили небоскреб, в котором разместился отель с 2000 номерами. На 60-ом этаже стоит гордость деревни – статуя быка из настоящего золота.

6. Дрвенград, Босния – «Кинодеревня»


 
10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышали

Дрвенград, Босния

 

В 2004 году, снимая фильм «Жизнь как чудо», режиссер Эмир Кустурица распорядился, чтобы для съемок соорудили традиционную боснийскую деревню. Вместо того чтобы после съемок снести деревню, он в нее переехал, то же самое могут сделать все желающие творческие личности – двери всегда открыты. В этой, построенной из дерева, деревушке есть библиотека, художественная галерея, кинотеатр, спортзал, церковь и много других уникальных сооружений. В этой деревне ежегодно проводится кинофестиваль и музыкальный фестиваль. Кустурице так понравилась эта идея, что он построил в нескольких километрах еще одну похожую деревушку, Андрикград.

5. Малана, Индия – «Горная деревушка»


 
Малана, Индия

Малана, Индия

 

В горах Гималаи находится деревня Малана, жители которой уже многие столетия ведут уединенный и изолированный стиль жизни. В деревне нет законов, конституции, полиции, но 1500 человек живут в гармонии и согласии. Малана может с гордостью называться самым удачным примером успешной демократии. Для туристов, которым разрешили посещать деревню с 2009 году, установили строжайшие законы. Посетители не имеют права прикасаться к стенам домов, людям, к их еде и т.д., чтобы не гневить бога Джамлу. Деревня находится в экологически чистом регионе, жители выращивают овец и коз. А ещё известно, что здесь выращивают очень качественный гашиш, Malana Cream.

4. Миракл-вилидж, Флорида – «Городок сексуальных преступников»


 
Миракл-вилидж, Флорида

Миракл-вилидж, Флорида

 

Вы когда-нибудь видели, чтобы в поселке не было детей? Ну, хотя бы одного. Всех жителей Миракл-вилидж, недалеко от Пахоки, объединяет одно: все они сексуальные преступники. По законам Флориды сексуальные преступники не имеют право находиться на расстоянии менее 300 метров от места, где живут, учатся, отдыхают и играют дети. В связи с этим законом в 2009 году христианская община организовала для них отдельное поселение. В бараках в деревне, которую называют Город отверженных, в 60-х годах проживали работники сахарной компании. В этом поселении действуют строгие законы, которые запрещают наркоманию и педофилию.

3. Центр инноваций, тестирования и оценки, Нью-Мехико – «Город-призрак»


 
Центр инноваций, тестирования и оценки, Нью-Мехико

Центр инноваций, тестирования и оценки, Нью-Мехико

 

В отличие от китайского Темза-Тауна этот город никогда не планировали заселить людьми. Он был построен, как полигон для тестирования и оценки новых технологий и изобретений в сфере энергетики и транспорта. Город построен по всем законам строительства – здесь есть школа, дома, дороги, только нет жителей. Город расположился на площади в 50 км2 в пустыне недалеко от Нью-Мехико.

2. Те-Виллиджис, Флорида – «Дисней Уорлд для пенсионеров»


 
10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышали

Те-Виллиджис, Флорида

 

Городок Те-Виллиджис, который находится во Флориде, стал домом для более чем 100 000 пенсионеров. В городке действует закон, согласно которому для обеспечения спокойного уклада в городе на постоянной основе не разрешается жить юношам и девушкам до 19 лет, а дети могут проживать здесь только 30 дней в году. Однако, жители городка «Самого дружелюбного города на Земле» оказываются замешенными в таких делах, как вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, употребление наркотиков и драки. Вот почему его называют «Дисней Уорлд для пенсионеров». В 2014 году 68-летняя Пегги Клемм была арестована за занятие сексом с 49-летним Дейвидом Бобиля на городской площади. На ее честь в одном из местных баров был назван коктейль, «Секс на площади».

1. Кубер-Педи, Австралия


 
Кубер-Педи, Австралия

Кубер-Педи, Австралия

 

В 1915 году был основан самый большой подземный город в мире. Город Кубер-Педи, с домами, церквями, магазинами, барами и художественной галереей, находится под землей. Регион, в котором находится населённый пункт, не очень подходит для жизни на поверхности, так как часто температура воздуха достигает +500С. Чтобы приспособиться к таким условиям 3000 работников переместились под землю, но от этого в их домах не стало меньше комфорта, чем в любом другом современном доме, включая, кухню, телевидение и ванную.








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10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышали

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10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышалиПодписаться на мой Instagram
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