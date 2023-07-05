10 самых странных населённых пунктов в мире, о которых вы даже не слышали

На планете много мест, которые действительно способны удивить. Предлагаем посетить самые маленькие населённые пункты мира. Мы имеем в виду все – от деревянных городишек до горных местечек. Все они прекрасны по-своему и в то же самое время весьма странные. После их посещения остаются незабываемые впечатления от увиденного.