Йети – неизвестный науке вид или болезнь

На рубеже 19-20 веков бородатые женщины были очень популярным аттракционом в цирках и так называемых «шоу уродов». Часто цирк становился для них всем: работой, домом и даже семьей. Но как ни странно, у многих бородатых и даже покрытых целиком волосами женщин и мужчин, несмотря на отталкивающую внешность, личная жизнь складывалась весьма неплохо, они обзаводились семьей и были вполне довольны своим положением. Сегодня мы расскажем историю наиболее известных людей, страдавших врожденным гипертрихозом.









Алиса Доэрти «Оборотень из Миннесоты»

Перцилла «Девочка-обезьянка»

Барбара Урселин «Косматая Дева»

Тай Джин «Кунг-фу оборотень»

Священная семья Бирмы

Стефан Бибровский «Человек-лев»

Федор Евтихиев «Мальчик с песьей мордой»

Крао «Недостающее звено»

Энни Джонс «Бородатая леди»

«Неописуемая» Юлия Пастрана