10 бородатых женщин, которые бросили вызов обществу и сломали стереотипы

Бородатые женщины...
Лет этак 100 с лишним назад так называемые «выставки уродцев» были весьма популярны. И пока одни участник фрик-шоу превращались в рабов и «экспонаты», их продавали, как товар то другие люди с необычной внешностью использовали свои физические отличия, чтобы достигнуть финансовой независимости. Поэтому сегодняшняя мода на фриков – это совсем не новость. В этом обзоре 10 бородатых женщин, которые жили в разное время на протяжении последних 500 лет и бросили вызов обществу и существующим стереотипам.
1. Хулия Пастрана
Бородатая женщина Хулия Пастрана.
История Хулии Пастраны - одна из самых печальных и душераздирающих историй о злоупотреблениях и дегуманизации в истории шоу-бизнеса. Родившуюся в 1834 году в Мексике Пастрану называли «женщиной-обезьяной», «женщиной-медведицей», «женщиной-бабуином» или «самой уродливой женщиной в мире» из-за ее необычных особенностей и волосатого лица и тела. У нее посмертно был диагностирован гипертрихоз, из-за чего у Хулии и был настолько обильный волосяной покров, а также гиперплазия десны, из-за чего губы и десны были толстые и выступающие.
Пастрана была невероятно умной и успешной женщиной. Она говорила на трех языках, а также умела танцевать и петь оперные партии, причем с большим мастерством. Ее забрал из мексиканского детского дома губернатор штата Синалоа, после чего девочку отвезли в Нью-Йорк. Вскоре у нее появился личный менеджер, и она начала путешествовать по всему миру. В течение шести коротких лет она стала невероятно популярной.
Достижения и умения Хулии ценились зрителями еще больше из-за ее внешности. Она вышла замуж за своего менеджера и вскоре забеременела. Ребенок унаследовал гипертрихоз матери, но умер вскоре после рождения. Хулия пережила его ненадолго, умерев через пять дней из осложнений при родах, в возрасте всего лишь 26 лет. Затем ее муж продолжил демонстрировать тела жены и ребенка, из которых сделал чучела, будто они были просто музейными экспонатами, а не людьми.
2. Жозефина Клофулия
Бородатая женщина Жозефина Клофулия.
Жозефина Бойдекен родилась в 1831 году в Швейцарии. У нее были волосы по всему телу при рождении, а к двум годам у девочки выросла полная борода. Не зная, что делать с дочерью, ее родители отправили девочку в школу-интернат, где она и получила образование. После окончания школы Жозефина стала публично демонстрировать свою «особенность», а ее первым агентом стал родной отец. Впоследствии она познакомилась с очень бородатым мужчиной по имени Форчун Клофулия, и они поженились.
Впоследствии Жозефина Клофулия стала матерью. Ее первый ребенок умер, но ее второй, сын выжил и также «обзавелся» прекрасной бородой в младенчестве. Жозефина вместе со своим бородатым сыном начала выступать со знаменитым американским шоуменом и антрепренером Ф.Т. Барнумом. Жозефина Клофулия стала известна благодаря скандалу, когда ее обвинили в том, что она на самом деле является мошенником-мужчиной. Ее невиновность подтвердили 3 врача. О более поздних годах Жозефины Клофулии неизвестно ничего, но они, должно быть, были лучше, чем жизнь Хулии Пастраны.
3. Хелена Антония
Бородатая женщина Хелена Антония.
Сегодня сохранилось очень мало информации о Хелене Антонии, бородатой даме, родившейся в 1500-х годах, но ее статус и ее роль при дворе священной римской императрицы Марии Испанской делают эту таинственную бородатую женщину более чем достойной включения в данный список. Хелена Антония была бородатой карлицей, которую ценили настолько, что на портрете ее нарисовали как члена королевского двора.
Несмотря на свою окладистую бороду, она явно одевалась в женскую одежду того времени. Неизвестно, считалась ли Хелена Антония «полноценной» женщиной и членом королевского двора или же она играла роль шута. Каким бы ни был ее статус, Хелены Антонии портрет вошел в историю.
4. Энни Джонс
Бородатая женщина Энни Джонс.
Энни Джонс родилась в 1865 году в США. Борода у девочки начала формироваться еще в утробе матери и была прекрасно видна при рождении. В возрасте одного года ее окрестили «Младенцем Исава» и начали выставлять в «шоу уродов» Финеаса Барнума. После того, как ей предложили 150 долларов в неделю (а на то время это была крупная сумма), мать Энни переехала в Нью-Йорке с дочерью.
Со временем Энни стали называть «Ребенок Исава», а затем и «Леди Исава», и по сути была профессиональным уродом, путешествующим по миру. Девушка стала выдающимся музыкантом и сама начала подчеркивать свою внешность, отрастив волосы на голове до более чем 1,8 м. Энни была замужем дважды и умерла в возрасте 37 лет. На сохранившихся фотографиях она видна как нежная, хорошо одетая женщина с роскошной копной ухоженных волос на лице.
5. Клементина Делейт
Бородатая женщина Клементина Делейт.
Клементина Делейт была француженкой, которая была знаменита своей красивой раздвоенной бородой. Будучи бородатой с подростковых лет, Клементина была замужем за пекарем и управляла кафе и пекарней в Лотарингии. Первоначально она сбрила бороду, но, увидев еще одну бородатую женщину, уболтала своего мужа, чтобы тот позволил ей отрастить бородку. Пара начала привлекать массу новых клиентов в свое заведение, переименовав его в «Кафе бородатой женщины».
В 1904 году Клементина получила разрешение от правительства одеваться в мужскую одежду, что она иногда и делала. Тем не менее, женщина предпочитала ходить в юбке. Клементина Делейт была преданной женой и матерью усыновленному ребенку. Уже при смерти, не имея возможности писать, она продиктовала свои мемуары и попросила, чтобы на ее надгробии написали: «Здесь лежит Клементина Делейт, бородатая леди».
6. Джейн Барнелл
Бородатая женщина Джейн Барнелл.
Джейн Барнелл обрела славу после роли бородатой женщины в фильме «Уродцы» в 1932 году. Девочка была продана в цирк своей матерью в возрасте четырех лет, когда ее отец ездил в командировку. Этот цирк вскоре уехал в Европу, где Джейн была отдана в приют в Германии, когда заболела. Каким-то образом отец нашел и спас ее, когда ей было пять лет.
Несмотря на подобное неудачное начало в шоу-бизнесе, будучи взрослой, Джейн снова вернулась к выступлениям и была разрекламирована как самая обладательница самой длинной бороды среди женщин (33 см). Она выступала под всевдонимами «Леди Ольга», «Мадам Ольга» и «Леди Ольга Родерик». Барнелл выступала на трапеции, пока железнодорожная авария не оборвала ее карьеру. Затем она стала коммерческим фотографом. Джейн Барнелл несколько раз была замужем и имела двух детей, которых она пережила.
7. Вивиан Уилер
Бородатая женщина Вивиан Уилер.
Вивиан Уилер родилась в 1948 году. В отличие от других женщин в этом списке, Вивиан родилась интерсексуалом и пережила операцию по изменению своих гениталий, чтобы стать женщиной. В то время как мать любила Вивиан, ее отец просто хотел получить деньги с нее. Уже с 5 лет Вивиан большую часть года работала, выступая в фрик-шоу, и отправляла деньги домой.
Во время турне ее брали под опеку старые бородатые женщины, а когда девочка возвращалась домой, там ее заставляли бриться. Когда она выросла, Вивиан сменила свое имя на Малинда Макси и стала верующей. Несмотря на то, что она не считалась привлекательной, женщина была замужем дважды и имела еще двое долгосрочных отношений.
8. Харнаам Каур
Бородатая женщина Харнаам Каур.
Харнаам Каур - бородатая женщина, которая является звездой Instagram. Несмотря на то, что у нее есть большая борода из-за эффектов синдрома поликистозных яичников, Харнаам является моделью и настоящей народной любимицей в Instagram. Обычно она щеголяет в ярком тюрбане, декадентской, богато украшенной одежде и украшениях, а также использует лиловую помаду. Британка является примером позитивности и разнообразия красоты в мире, в котором обычно используются определенные рамки относительно того, как должны выглядеть и вести себя женщины.
9. Дженнифер Миллер
Бородатая женщина Дженнифер Миллер.
Дженнифер Миллер - современная бородатая девушка, которая приняла участие в «шоу уродов» в собственном цирке. Решив не брить лицо, Дженнифер провела всю свою жизнь, занимаясь пропагандой «нестандартной красоты» и феминизма, причем делая это все с изрядной доле юмора. Дженнифер не только владеет цирком Circus Amok, но также является писателем, драматургом, исполнителем и активистом.
10. Коре Бобисути
Бородатая женщина Коре Бобисути.
Коре Бобисути - мать, которая, кажется, живет довольно обычной жизнью, за исключением того, что у нее есть большая роскошная борода, которую она охотно демонстрирует в соревнованиях бородачей-мужчин. Коре страдает от изнурительной болезни, называемой синдромом поликистозных яичников. Несмотря на то, что она гордится своей бородой, она с семьей зачастую испытывают неприятные моменты, когда подвергаются насмешкам.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии