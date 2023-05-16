Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Свежие, без лишних добавок плоды радуют куда больше покупных. А те, у кого нет дачи или сада, могут вырастить фрукты прямо из косточек в домашних условиях или даже на работе.

Конечно, плодов придется подождать, и в некоторых случаях не один год. Однако выращивание фруктов — неплохой антистресс, а также повод сблизиться с коллегами.







1.Цитрусовые

2.Финик

3.Фейхоа

4.Инжир

5.Маракуйя

6.Авокадо

7.Ананас

8.Гранат

Цитрусовые, к которым относятся лимон, мандарин, апельсин, грейпфрут и т.д., обладают насыщенным ароматом, и с ними можно экспериментировать почти круглый год. Косточки для посева должны быть свежими. Посадить их довольно просто: промываем косточки и сажаем их в увлажненную смесь огородной земли, торфа и речного песка или специального грунта для цитрусовых. Лучше всего сразу сажать каждую косточку в отдельный горшок или стаканчик.Очень важно обеспечить растения достаточным освещением, но уберечь от полуденного солнца, а также сухого воздуха. Кроме того, зимой содержать цитрусовые необходимо при температуре 12–16 градусов.Даже из косточки сушеного финика можно вырастить пальму. Перед посадкой ее лучше предварительно замочить на несколько дней. Посадите ее в смесь из торфа и песка и не забудьте увлажнять из пульверизатора каждые 2 дня. Примерно через месяц будущая пальма должна взойти. Как и цитрусовые, финики требуют много света и прохладной зимовки.Семечки этого экзотического растения следует отобрать из спелого и мягкого плода. Если купленная фейхоа еще не дозрела, ее можно положить в теплое место и подождать несколько дней. Семена следует промыть от мякоти и просушить. Не закапывая глубоко, кладем семечки в землю с песком.Растение может взойти и прорасти довольно быстро. Поэтому не забываем рассаживать ростки, прищипывать основной корешок и пересаживать вместе со старым грунтом в горшок побольше.Чтобы вырастить нефиговое фиговое дерево, нужно проделать то же, что и с семечками фейхоа: промыть, просушить и положить неглубоко в увлажненный грунт. Немного посыпаем грунт песком и накрываем пленкой. Для инжира стоит подыскать место потеплее. Первые всходы будут примерно через 3 недели, если регулярно увлажнять землю и проветривать помещение. В теплое время года поддерживайте температуру не ниже 20 градусов, а в зимний период — не выше 14 градусов.Если посадить семечки маракуйи, скорее всего, вырастет не плодоносное дерево, а лиана, которая порадует своим роскошным цветением. Однако кто знает, может, именно вам удастся добиться сочного плода в домашних условиях. Маракуйя любит все то, что нравится тропическим растениям: яркий свет, много воздуха, тепло и повышенную влажность.Вырастить этот кладезь витаминов из косточки можно двумя способами. В первом случае удаляем с косточки оболочку, широкой стороной сажаем на глубину 2-3 см, чтобы кончик выступал над поверхностью. Второй способ называют открытым: оставляем оболочку и на уровне середины косточки просверливаем 3 маленькие дырочки под углом 120 градусов. В них вставляются 3 спички, которые будут опорами по краям стакана с водой. Уровень воды должен поддерживаться точно под косточкой. Как только появится достаточное количество корней, косточку можно посадить в горшок.До появления листьев растение нуждается в температуре воздуха около 18 градусов, а зимой авокадо любит прохладу.У ананаса нет косточек, но, чтобы вырастить его, они и не нужны. Достаточно отрезать от него верхушку с 2 см мякоти и посадить во влажный песок, например речной. Ананас любит воду, и его придется часто поливать. В условиях зимнего сада этот фрукт далеко не всегда дает такие же ароматные плоды, как его южные товарищи. Но вырастить его дома вполне реально.Беспроигрышный вариант — карликовый гранат, который плодоносит даже в средних широтах. Он спокойно перенесет засушливость, но не недостаток тепла. Карликовый гранат будет радовать цветами и приносить плоды почти круглый год уже при росте в 40 см. Средний урожай равен 7-10 съедобным плодам диаметром до 5 см.