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Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Свежие, без лишних добавок плоды радуют куда больше покупных. А те, у кого нет дачи или сада, могут вырастить фрукты прямо из косточек в домашних условиях или даже на работе.
Конечно, плодов придется подождать, и в некоторых случаях не один год. Однако выращивание фруктов — неплохой антистресс, а также повод сблизиться с коллегами.

Фрукты, которые можно вырастить в квартире

1.Цитрусовые



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Цитрусовые, к которым относятся лимон, мандарин, апельсин, грейпфрут и т.д., обладают насыщенным ароматом, и с ними можно экспериментировать почти круглый год. Косточки для посева должны быть свежими. Посадить их довольно просто: промываем косточки и сажаем их в увлажненную смесь огородной земли, торфа и речного песка или специального грунта для цитрусовых. Лучше всего сразу сажать каждую косточку в отдельный горшок или стаканчик.
Очень важно обеспечить растения достаточным освещением, но уберечь от полуденного солнца, а также сухого воздуха. Кроме того, зимой содержать цитрусовые необходимо при температуре 12–16 градусов.

2.Финик



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Даже из косточки сушеного финика можно вырастить пальму. Перед посадкой ее лучше предварительно замочить на несколько дней. Посадите ее в смесь из торфа и песка и не забудьте увлажнять из пульверизатора каждые 2 дня. Примерно через месяц будущая пальма должна взойти. Как и цитрусовые, финики требуют много света и прохладной зимовки.

3.Фейхоа



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Семечки этого экзотического растения следует отобрать из спелого и мягкого плода. Если купленная фейхоа еще не дозрела, ее можно положить в теплое место и подождать несколько дней. Семена следует промыть от мякоти и просушить. Не закапывая глубоко, кладем семечки в землю с песком.
Растение может взойти и прорасти довольно быстро. Поэтому не забываем рассаживать ростки, прищипывать основной корешок и пересаживать вместе со старым грунтом в горшок побольше.

4.Инжир



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Чтобы вырастить нефиговое фиговое дерево, нужно проделать то же, что и с семечками фейхоа: промыть, просушить и положить неглубоко в увлажненный грунт. Немного посыпаем грунт песком и накрываем пленкой. Для инжира стоит подыскать место потеплее. Первые всходы будут примерно через 3 недели, если регулярно увлажнять землю и проветривать помещение. В теплое время года поддерживайте температуру не ниже 20 градусов, а в зимний период — не выше 14 градусов.

5.Маракуйя



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Если посадить семечки маракуйи, скорее всего, вырастет не плодоносное дерево, а лиана, которая порадует своим роскошным цветением. Однако кто знает, может, именно вам удастся добиться сочного плода в домашних условиях. Маракуйя любит все то, что нравится тропическим растениям: яркий свет, много воздуха, тепло и повышенную влажность.

6.Авокадо



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Вырастить этот кладезь витаминов из косточки можно двумя способами. В первом случае удаляем с косточки оболочку, широкой стороной сажаем на глубину 2-3 см, чтобы кончик выступал над поверхностью. Второй способ называют открытым: оставляем оболочку и на уровне середины косточки просверливаем 3 маленькие дырочки под углом 120 градусов. В них вставляются 3 спички, которые будут опорами по краям стакана с водой. Уровень воды должен поддерживаться точно под косточкой. Как только появится достаточное количество корней, косточку можно посадить в горшок.
До появления листьев растение нуждается в температуре воздуха около 18 градусов, а зимой авокадо любит прохладу.

7.Ананас



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

У ананаса нет косточек, но, чтобы вырастить его, они и не нужны. Достаточно отрезать от него верхушку с 2 см мякоти и посадить во влажный песок, например речной. Ананас любит воду, и его придется часто поливать. В условиях зимнего сада этот фрукт далеко не всегда дает такие же ароматные плоды, как его южные товарищи. Но вырастить его дома вполне реально.

8.Гранат



Фрукты, которые можно вырастить в квартире

Беспроигрышный вариант — карликовый гранат, который плодоносит даже в средних широтах. Он спокойно перенесет засушливость, но не недостаток тепла. Карликовый гранат будет радовать цветами и приносить плоды почти круглый год уже при росте в 40 см. Средний урожай равен 7-10 съедобным плодам диаметром до 5 см.
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