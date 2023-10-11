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Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Умение поддерживать чистоту и порядок в доме — это настоящее искусство, которое приходит с опытом. У наших бабушек и прабабушек не было возможности использовать чистящие средства, которые представлены на полках магазинов сейчас.
Но почему-то у них всегда дома все блестело. Попробуем разобраться, какие хитрости помогут держать дом в чистоте без особых затрат.

Не использовать ведро с водой, чтобы помыть пол



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

От лишней воды на полу грязи порой становится только больше, ведь мы растаскиваем ее на ногах, что плохо отразится на результате — могут образоваться разводы. Лучше распылить разбавленное моющее средство по полу с помощью пульверизатора и пройтись шваброй из микрофибры. Так не придется таскать за собой тяжелое ведро.

Мыть унитаз уксусом



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Никто не любит чистить туалет, ведь не всегда удается избавиться от налета. Еще хуже, когда используется дорогое средство для чистки, которое в итоге не дало результата. Но есть простой способ для достижения суперчистоты. Нужно налить в унитаз чашку неразбавленного уксуса и оставить на ночь. На следующий день посыпать пищевой содой, протереть ершиком и спустить воду.
Кислотность белого уксуса делает его отличным средством для удаления стойких отложений, таких как известковый налет и ржавчина. А смесь с пищевой содой создает абразивный раствор, который может повысить эффективность очистки, а также частично устранить запах.

Очищать разделочные доски лимонным соком



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Лимон — крутой очиститель и дезодорант. Он удаляет жир и оставляет освежающий цитрусовый аромат, в том числе на деревянных разделочных досках. Разрежьте лимон пополам и потрите им очищенную доску. Оставьте на несколько минут, затем промойте и промокните насухо. Результат окажется просто «Ах».

Отпаривать грязь в микроволновке



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Чтобы быстро очистить внутреннюю часть микроволновой печи, достаточно отпарить грязь. Нужно поставить в микроволновку миску с водой и разогревать ее на высокой мощности в течение 2 минут или положить смоченное водой полотенце и также пропарить его внутри в течение 5 минут. От этого внутри образуется пар, и любые брызги можно будет легко удалить влажной тряпкой.

Отбеливать одежду лимонным соком



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Пожелтевшему белью можно вернуть белизну натуральным средством, которое очень просто приготовить. Достаточно смешать примерно 4 л горячей воды с соком 1 лимона, залить этой смесью в тазике вещи и дать им пропитаться в течение 1–2 часов. После этого нужно закинуть белье в стиральную машину и запустить программу полоскания, затем высушить на солнце, развесив его на балконе или в саду.

Смазывать чугунную сковородку после чистки



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Почти в каждом доме есть чугунная сковородка, доставшаяся от мамы или бабушки. Чтобы семейная реликвия прослужила долго, важно периодически смазывать ее после тщательной очистки, так как это защитит поверхность и предотвратит прилипание к ней продуктов.
Сковорода должна иметь черную глянцевую поверхность, поэтому если она выглядит изношенной или серой, то нужно снова ее смазать. Для этого достаточно налить тонкий слой растительного масла, разогреть в горячей духовке при температуре 220 °C не менее 10 минут и оставить остывать в духовке.

Мыть зеркало чистой водой и газетой



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Чтобы на зеркале после мытья не оставалось разводов, рекомендуется использовать чистящие средства, которые не содержат мыла и ароматизаторов, поскольку именно эти добавки и оставляют после себя пятна. Лучше всего протирать зеркало чистой водой и обычной газетой, которая обладает высокой абсорбирующей способностью и впитывает любую грязь и воду, не размазывая ее.

Надевать постельное белье, вывернув его



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Действительно, есть «правильный» способ надевать наволочки и пододеяльники. Нужно просто вывернуть эти элементы постельного белья наизнанку и засунуть руки внутрь. Затем взяться руками за 2 торцевых угла подушки или одеяла и натянуть белье поверх. Такой способ значительно упростит жизнь и сэкономит время.

Разрезать спонжик для мытья посуды надвое



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Каждая бабушка знает, как сделать так, чтобы предметы домашнего обихода служили дольше. Например, увеличить срок службы обычной губки для мытья посуды в 2 раза, разрезав ее пополам. Это лайфхак не только по экономии средств, но и по эргономичности, ведь спонжиком меньшего размера будет легче промывать узкие горлышки и другие труднодоступные места.

Удалять запахи из холодильника с помощью угля



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Чтобы в холодильнике и морозильной камере не скапливались застоявшиеся запахи, можно положить немного угля в маленькую чашку и поставить ее на заднюю часть полки. Уголь хорошо впитывает запахи благодаря своей уникальной структуре и составу: поры отлично ловят запахи, а углерод поглощает неприятно пахнущие частицы. Таблетки активированного угля отлично подойдут. Он будет работать в качестве дезодоранта для холодильника в течение как минимум месяца.

Посыпать масляные пятна мукой



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Если вы случайно пролили немного масла на мебель или одежду, просто посыпьте пятно небольшим количеством муки, дайте ему немного постоять и протрите тряпочкой. Жидкость должна сразу же исчезнуть, не оставив никакого следа.

Освежать воздух в доме с помощью ванили



Хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет

Используйте 100%-й экстракт ванили для дезодорации — тогда в доме всегда будет чистый, свежий аромат вместо химического запаха дорогого ароматизатора. Для этого необходимо смочить ватные шарики ванилью и положить их в укромные места, например, в горшки с растениями. Эффект «о-го-го».
Если же освежить пространство нужно экстренно, то можно просто протереть таким шариком холодную лампочку, пока она нагревается: когда она нагреется, в комнате будет чудесно пахнуть. Для микроволновок этот способ тоже подходит: положите 2 столовые ложки ванили в стеклянную миску, нагревайте в течение 30 секунд, затем оставьте в микроволновой печи на несколько часов.
Когда мы заходим в хозяйственный отдел магазина, то глаза попросту разбегаются от ассортимента различных чистящих средств. Разумеется, некоторые из них прекрасно справляются со своей задачей, но существует главная проблема — это цена. Однако можно довести свое жилище до блеска и без всякой новомодной химии. 
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с. Уборкахитрости

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