15 малоизвестных фактов о расизме и расовой принадлежности, которые разрушат существующие стереотипы

Такие разные и похожие.
Все люди на нашей планете принадлежат к одному виду - Homo Sapiens, но при этом их на основе различных генетических факторов делят на различные расы. Для обывателей главное расовое отличие – это цвет кожи. Учёные же отмечают, что морфологические различия между расами не являются свидетельством существенных различий в ДНК.
1. Понятие расы
В Древней Греции не делили людей по цвету кожи или расовой принадлежности.
Понятие расы является современным. Например, древние греки никогда не делили людей по цвету кожи или расовой принадлежности. Вместо этого, они разделяли их по социальному классу, богатству, образованию и языку.
2. Разделение Аристотеля
Аристотель.
Знаменитое разделение Аристотеля между греками и варварами не было основано на расовых признаках, а на том, кто организовывался в города-государства, и кто этого не делал. Римляне же делили людей не по признаку расы или цвета кожи, а на основе различных правовых структур, на основании которых они организовали свою жизнь. В средневековые времена христиане и мусульмане разделяли людей на основе того, «верующие» они или нет. Кроме того, евреи делили людей на «гоев» (не еврев) и «евреев» на основании веры, а не биологии.
3. Четыре млн жертв за 59 лет
Очевидная предвзятость врачей.
В 2002 году Институт медицины задокументировал с научной точки зрения распространение расового неравенства в здравоохранении и предположил, что оно было обусловлено (по меньшей мере, частично) предвзятостью врачей. В течение одного поколения, в период с 1940 по 1999 годы, преждевременно умерли более четырех миллионов афроамериканцев из-за личностного отношения к цвету кожи.
4. Евгеника
Исследования евгенистов.
В начале XX евгенисты пытались использовать тесты IQ, чтобы доказать, что некоторые расы являются умнее других. Например, они использовали тесты, чтобы попытаться продемонстрировать, что афроамериканцы и недавние иммигранты из Южной и Восточной Европы интеллектуально уступают американцам англосаксонского или скандинавского происхождения. К 1940-м годам евгеника была дискредитирована как «плохая» наука, которая оправдывает расовую ненависть.
5. Раса может изменяться...
Псевдонаука евгеника.
Различные страны по разному относятся к расам. К примеру, в Японии и США расовое отношение определяется при рождении. Тем не менее, в Бразилии, «расы» определяются целым рядом факторов, таких, как родители, фенотип и социально-экономический статус. В таких странах, как Бразилия, раса человека может изменяться по мере того, как он становится богаче или беднее.
6. «Проект генома человека»
Homo Sapiens.
С помощью «Проекта генома человека» было доказано, что раса не может быть идентифицирована по генам. Все люди принадлежат к одному виду гоминидов, Homo Sapiens. Другими словами, биологически есть только одна человеческая раса.
7. Аллелью от 6 до 10 тысяч лет
Генокарта Европы.
Ген, который вызывает светлый цвет кожи у европейцев, отличается от гена, который вызывает светлый цвет кожи у людей в Восточной Азии, что свидетельствует о том, что эти гены эволюционировали отдельно. Ген Аллель, отвечающий за светлую кожу европейцев, возник примерно 6 000 — 10 000 лет назад.
8. «Новое разделение Земли»
Врач Франсуа Бернье.
Французский врач Франсуа Бернье был первым, кто использовал слово «аллель», подразумевая категорию для научной классификации людей в 1684 году в эссе под названием «Новое разделение Земли», в соответствии с различными видами или расами людей, которые населяют планету. Это разделение Земли было классифицировано в соответствии с различными видами или расами людей, которые ее населяют.
9. У большинства афроамериканцев США есть европейские предки
Европейские, индейские, африканские американцы.
Большинство людей, которые идентифицируют себя как афроамериканцы в Соединенных Штатах, имеют европейских предков. Кроме того, у большого количества людей, которые идентифицируют себя в качестве «европейских американцев», есть индейские или африканские предки.
10. Смешанный цвет кожи
Расовые фенотипы человека.
По прогнозам ученых, в течение следующей тысячи лет у людей будет смешанный цвет кожи. При этом «у людей фактически сотрется различие между поразительно темной или светлой кожей».
11. Расовая и этническая принадлежность
Культура, религия, язык.
Хотя многие люди до сих пор неправильно это трактуют, расовая и этническая принадлежность являются двумя совершенно разными вещами. Понятие расы связано с идеей, что существуют врожденные биологические и генетические различия между определенными группами, в то время как этническая принадлежность связана с культурой, религией, языком и так далее.
12. Проклятье Хама
Исламский ученый Ибн Халдун.
Исламский ученый XIV века Ибн Халдун выступал против теории, что физические характеристики отражают моральные атрибуты. Например, он объяснял, что темная кожа возникла из-за жаркого африканского климата, а не из-за проклятья Хама.
13. «Бледная деградировавшая раса Арвада»
Нефертити.
Когда темнокожие египетские правители пребывали у власти в древнем Египте, они называли более светлокожих людей «бледной деградировавшей расой Арвада». Однако, когда к власти пришли более светлокожие египтяне, они заклеймили темнокожих людей, как «злую расу Иш».
14. Моногенизм
Сэмюэл Джордж Мортон.
В XIX веке Сэмюэл Джордж Мортон пытался доказать, что « избранные расы» лучше других на основании измерения объема черепной коробки (размера мозга) представителей различных рас. Он также утверждал, что существуют разные истоки и родословные для различных рас (полигенизм), а не что они являются потомками одного человека (моногенизм), как это утверждается в Библии.
15. Генетическое разнообразие
Генетика...
Большинство генетического разнообразия, на самом деле, наблюдается не между расами, а внутри них. Например, два случайных грека, вероятно, будут генетически отличаться точно та же, как грек и вьетнамец.
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