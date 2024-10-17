Самые опасные группы всех времён

Нет ничего более неубедительного, чем рок-музыкант, называющий себя опасным. На самом деле, настоящих рок-музыкантов — не привязанных к дому, необузданных, бунтарских и непригодных к семейной жизни — даже не заботят рейтинги вроде этого. Вместо того чтобы быть образцами скромности, они уходят во все тяжкие и делают то, что можно смело назвать «ни в коем случае это не повторяйте».

10. Guns & Roses

9. Sex Pistols

8. Metallica

7. Dillinger Escape Plan

6. GG Allin

5. NOFX

4. Marilyn Manson

3. Gorgoroth

2. Iggy Pop

1. Mayhem