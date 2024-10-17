Самые опасные группы всех времён

Нет ничего более неубедительного, чем рок-музыкант, называющий себя опасным. На самом деле, настоящих рок-музыкантов — не привязанных к дому, необузданных, бунтарских и непригодных к семейной жизни — даже не заботят рейтинги вроде этого. Вместо того чтобы быть образцами скромности, они уходят во все тяжкие и делают то, что можно смело назвать «ни в коем случае это не повторяйте».
В нашем сегодняшнем списке вы прочтёте о рок-группах и/или рок-музыкантах, чей суровый образ жизни сдвигает границы всего того, что может испытать и выдержать психика и организм гастролирующего человека.
Конечно, быть тусовщиком и завсегдатаем вечеринок — мало для того, чтобы считаться опасным рок-музыкантом или рок-группой, и этот список включает группы, чьи живые выступления всегда были небезопасны для поклонников их музыки, пришедших на концерт, или обычно привлекают фанатов, среди которых в том числе есть сомнительные и подозрительные элементы.
Вы также узнаете имена тех, чьи концерты нередко перерастали в массовые беспорядки или приводили к массовым протестам — как правило, в репертуаре этих музыкантов есть песни с политическим уклоном или сомнительным содержанием. Перед вами — 10 самых «опасных» рок-звёзд музыкальной сцены.
10. Guns & Roses
G’N’R — одна из тех групп, которые в основном представляют опасность для самих себя. Все «длинноволосые» рок-группы, выступавшие на Бульваре Сансент в 1980-ых, известны безудержным злоупотреблением наркотиками и сексуальными выходками, равно как и зависимостью от лака для волос, но Аксель Роуз (Axl Rose), Слэш (Slash) и другие участники группы заткнули остальных за пояс.
Пока некоторые участники группы Mötley Crüe крутили авантюры с порноактрисами, переносили смертельные передозировки наркотиков и даже обвинялись в непреднамеренном убийстве, каждый из участников группы Guns & Roses перенёс передозировку наркотиков, а Слэш умирал и возвращался к жизни целых три раза.
9. Sex Pistols
Эта британская группа в течение многих лет остаётся любимой среди повзрослевших панков. Она отличается от групп вроде N’Sync наличием в составе гитариста-наркомана Сида Вишеса (Sid Vicious), перенёсшего передозировку в 21 год, вокалиста Джонни Роттена (Johnny Rotten), который ненавидит всех, в том числе и собственных фанатов, и песнями, оскорбляющими королеву Англии.
8. Metallica
Эти «крёстные отцы» трэш-металла всей своей музыкальной карьерой заработали название «Алкоголика» («Alcoholica»).
Вокалист и ритм-гитарист Джеймс Хэтфилд после многочисленных попыток бросить пить в конечном итоге отправился в реабилитационный центр. Барабанщик Ларс Ульрих (Lars Ulrich) и гитарист Кирк Хэмметт (Kirk Hammett) лечились от кокаиновой зависимости.
Кроме того, первый басист группы трагически погиб в автокатастрофе во время гастрольного тура, и они являются одной из нескольких групп, в репертуаре которых есть песни с политическим уклоном.
7. Dillinger Escape Plan
Хардкор-группа, названная в честь врага общества № 1 по классификации ФБР, знаменитого американского преступника и грабителя банков Джона Диллиджра, которому удавалось дважды бежать из тюрьмы.
Эта группа хоть и не слывёт преступной, заработала репутацию исполнителей, чьи выступления отличаются непредсказуемостью и жестокими проявлениями. Кроме того, гитаристы и вокалисты группы, которых было немало, задают ритм так неистово, что их зрители, «танцующие» под эту музыку, рискуют получить вывих или перелом конечностей или ещё какие-нибудь телесные повреждения.
6. GG Allin
Никто не любил этого музыканта и не ценил его перформанс, кроме нескольких таких же безумцев, как он. Один из самых скандальных рок-музыкантов оставлял после себя след в истории музыки, совершая акты дефекации прямо на сцене, разбивая о голову стеклянные бутылки, избивая зрителей, и всё это под песни, посвящённые педофилии, расизму, женоненавистничеству, и содержащие политические провокации. Обычно его концерты заканчивались прибытием полиции, а сам он умер после очередного концерта в возрасте 36 лет от передозировки наркотиков.
5. NOFX
Калифорнийская панк-группа известна одними из самых оскорбительных и подстрекательских текстов; их саркастические песни посвящены политике, религии, обществу, различным субкультурам.
Вокалист группы «Толстый Майк» Баркетт («Fat Mike” Burkett) самовыражается с помощью музыки и сценических выходок, выступая за наркотики, гордясь своей сексуальной девиантностью и расслабляясь с помощью алкоголя и кокаина.
На одном из концертов группы во время тура по Флориде произошёл инцидент с холодным оружием, а сам Баркетт организовал тур «Рок против Буша» с целью изгнания Джорджа Буша с поста президента США.
4. Marilyn Manson
Когда Антихрист-Суперзвезда впервые появился на небосклоне рок-музыки, вызвав некоторые безумные слухи, ответом на них с его стороны последовала не менее безумная и мощная реакция. Кроме того, он известен злоупотреблением наркотиками, непристойным сексуальным поведением и обвинениями в нападении. Мэрилин Мэнсон также отличается оскорбительным отношением к участникам своей группы.
3. Gorgoroth
Эта норвежская группа в буквальном смысле опасна, так как в её составе есть преступники, которые рассматривают свою музыку в качестве средства для практики, которую некоторые называют «теистическим сатанизмом».
Было бы сложно всерьёз воспринимать эту группу музыкантов посланниками сатаны, если бы не некоторые её участники, осуждённые за правонарушения, начиная от поджогов церквей и заканчивая различными инцидентами.
2. Iggy Pop
«Дедушка» панк-рока и гранжа Игги Поп в 1976 году был арестован за хранение марихуаны, а год спустя лёг в психиатрическую клинику, чтобы избавиться от героиновой зависимости.
Во время своих выступлений музыкант, традиционно выходивший на сцену с обнажённым торсом, оскорблял зрителей, калечил себя, перекатываясь на битом стекле, раздевался и отправлялся на «прогулку» по публике, прыгая на людей со сцены.
1. Mayhem
Mayhem — ещё одна норвежская метал-группа, чья любовь ко всему сатанинскому заходит слишком далеко. Второй вокалист группы, называвший себя «мёртвым» («Dead»), был сильно одержим смертью, одеваясь в лохмотья и закрашивая лицо, чтобы быть похожим на мертвеца. Он покончил собой в 1991 году, выстрелив себе в голову из ружья. Другой участник группы сделал себе ожерелье из кусочков его черепа.
В 1994 году бас-гитарист группы Ваг Викернес (Varg Vikernes) был приговорён к 21 году тюрьмы за поджог нескольких церквей и убийство гитариста группы ножом, который всегда носил с собой. В 2009 году он вышел на свободу, и теперь записывает музыку под псевдонимом Burzum.
