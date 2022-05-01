Как вырастить наикрепчайшую рассаду

Вырастить крепкую, здоровую рассаду и обеспечить более ранний урожай совсем не сложно. Технология описанная ниже, проверена многими годами. При соблюдении всех условий, на выходе всегда получаются здоровые растений без вытягивания.







Потребуется:



огуречные семена;



туалетная бумага или салфетки;



дерновая земля;



компост;



древесная зола;



речной песок;



фитоспорин;



удобрение монокалий фосфат;



пластиковые стаканчики объемом 200 мл.



Проращиваем рассаду дома: Дно контейнера застелите слегка смоченными салфетками. Сверху выложите семена, накройте крышкой и поставьте в теплое место. Идеальный вариант – батарея, где температура постоянно держится на одном уровне, около 28 градусов.







Семечки прорастают за одну ночь, если они качественные. Наутро уже можно увидеть небольшой хвостик.







Землю просейте через сито, добавьте немного песка, золы, компоста и размешайте. Почва получится не тяжелой, достаточно рыхлой и влагоемкой. Именно такой, какую любят огурцы.







На дне стаканчиков сделайте дренажные отверстия.







Для этого используйте ножницы или нож. Заполните емкости грунтом, не досыпая до верха 2 см. В центре сделайте отверстие глубиной 2 см. и с помощью пинцета поместите в него проросшее семя. Полейте отстоянной водой с добавлением фитоспорина – добавки от гнили и болезней.

Заполненные стаканы расположите в глубоком ящике, предварительно застеленном клеенкой. Держите их в прикрытом виде при + 25 градусах до появления зеленого побега.Когда покажутся первые всходы, на день устанавливайте контейнер под биколорные лампы. Это необходимо для получения дополнительного света. Когда во всех емкостях появятся листики, выносите их на день на солнце.При температуре воздуха ниже + 10, обязательно накрывайте растения пленкой для создания парникового эффекта. Если на улице выше + 16, то ящик со стаканами ничем покрывать не нужно.Рядом установите градусник для отслеживания температуры. Идеально для проращивания – от + 18 до + 28 градусов Цельсия. Вечером заносите отростки в дом и устанавливайте под биколорную лампу на 3-4 часа.Когда появятся больше трех листочков и будут видны корни, подсыпьте почву, 2-3 столовых ложек будет достаточно. После этого немного полейте.Через 2 дня добавьте к будущим огурцам монокалий фосфат. Подкормка даст силы, и корневая система начнет развиваться быстрее. Через 1 месяц после посева можно высаживать рассаду на участок.Вот таким простым способом можно вырастить ростки, имея балкон. Смотрите подробное видео по проращиванию огурцов.