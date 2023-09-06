Почему в XX веке миллионы детей Китая жили без документов, без прав и без надежды на будущее

Политика одного ребенка

Не только закон, но и госпропаганда Китая призывали каждую семью остановиться на одном ребенке. Но согласны были не все. Источник: pinterest.com

Хэйхайцзы, дети вне закона

К 2010 году в Китае предположительно насчитывалось около 13 миллионов несуществующих детей. Источник: newyorker.com

Конец эпохе хэйхайцзы?

Ненужные дети Китая превращаются во взрослых с неустроенной жизнью. На фото - хэйхайцзы Се Сяньмэй с ребенком в доме приемных родителей. Источник: bloomberg.com