Почему в XX веке миллионы детей Китая жили без документов, без прав и без надежды на будущее

Полувековой демографический эксперимент, предпринятый Китаем, породил особенную категорию жителей этой страны: появились миллионы так называемых «детей в тени», хэйхайцзы. Для государства они как бы не существовали, не имели практически никаких прав и уже на старте были лишены самых базовых возможностей, вроде получения хоть какого-то образования и легальной профессии. Таково было наказание за рождение в неправильное время в неправильном месте.
Политика одного ребенка
В середине прошлого века руководство Китая начало задумываться над тем, что количество граждан увеличивается слишком уж быстро. Провести качественные социологические исследования и проанализировать динамику этого явления в силу ограничений, наложенных политическим режимом, было некому. На поверхности лежало простое решение: чтобы ресурсов и экономических благ в Китае хватало всем, этих «всех» должно быть меньше, чем обещали графики роста рождаемости и снижения смертности.
Не только закон, но и госпропаганда Китая призывали каждую семью остановиться на одном ребенке. Но согласны были не все. Источник: pinterest.com
Возникла программа «Одна семья – один ребенок», государство взяло на себя проблему планирования семьи, освободив людей от необходимости самим выбирать подходящее количество детей. Рожать было положено достаточно поздно, после появления на свет одного ребенка надлежало остановиться с деторождением, а чтобы проще было обеспечивать соблюдение установленных государством правил, предусматривались обязательная стерилизация или аборты в случае нежелательной беременности.
Правило «одного ребенка» соблюдалось с различной степенью строгости в зависимости от ряда факторов. В сельской местности было проще завести второго, чем в городе, существенные послабления давались этническим меньшинствам. Родителям разрешалось не ограничиваться первенцем в случае, если и мама, и папа были единственными детьми, а также если тот самый первенец родился инвалидом. В некоторых случаях допускалось появление на свет второго разрешенного ребенка, если первым оказывалась девочка.
Хэйхайцзы, дети вне закона
На бумаге все могло выглядеть как угодно гладко, но жизнь вносила свои коррективы. Дети, которые с точки зрения государства были «лишними», оказывались вполне желанными для их родителей. Но в этом случае зарегистрировать младенца можно было только при условии уплаты штрафа. Размер же его был настолько велик, что для большинства семей становился непосильным бременем – несколько годовых зарплат. А без регистрации в национальной системе нельзя было получить хукоу – статус гражданина Китая.
Не зарегистрированные таким образом дети были «невидимками» для государства. Они получили название «дети в тени», «черные дети». Их не включали в образовательные и медицинские программы, для них нельзя было даже выписать рецепт на лекарство. Они не ходили в школы, не могли унаследовать никакое имущество, зарегистрировать брак и вообще, как правило, не имели возможности легально устроиться в жизни. В сельской местности было попроще – «невидимка» хэйхайцзы помогал в хозяйстве своей семье и тем жил. В городах открывался путь разве что в криминальные сообщества и в проституцию.
К 2010 году в Китае предположительно насчитывалось около 13 миллионов несуществующих детей. Источник: newyorker.com
Первенцам полагалось все лучшее, остальным детям, в случае отказа родителей «выкупить» их у государства, – ничего. К тому же, не всегда сами родители испытывали потребность воспитывать такого нелегального ребенка: его могли отдать соседям или родственникам, не имеющим своих детей, а то и совсем чужим людям. В этом случае усыновленный бездетной парой ребенок получал официальный статус первенца. Практику такой передачи детей в семьи, равно как и в приюты, государство не любило и спустя некоторое время запретило. С тех пор все чаще новорожденных можно было обнаружить в корзине посреди оживленной улицы – тогда место в приюте безымянному малышу было обеспечено.
«Ребенком в тени» мог стать и первенец – в тех случаях, когда родители мечтали о мальчике, а появлялась на свет девочка, нередко принималось решение оставить дочь «нелегальной» и дожидаться рождения уже «правильного» ребенка, который получит заветную регистрацию. Ненужные дети пополняли и без того насыщенный рынок международного усыновления, дешевой рабочей силы на подпольных фабриках, не говоря о более мрачных перспективах.
Конец эпохе хэйхайцзы?
Согласно переписи населения 2000 года, в Китае на тот момент проживало около 8 миллионов таких нелегалов, в 2010 году их количество уже достигало 13 миллионов. Это больше, чем число граждан целой европейской страны вроде Чехии, Греции или Бельгии. Среди хэйхайцзы было гораздо больше китаянок, чем китайцев, по некоторым регионам соотношение достигало 4 к 1. Нельзя при этом забывать и о том, что демографическая статистика в этой стране была существенно искажена, и реальная картина выглядела еще более серьезно.
Ненужные дети Китая превращаются во взрослых с неустроенной жизнью. На фото - хэйхайцзы Се Сяньмэй с ребенком в доме приемных родителей. Источник: bloomberg.com
Только в последнее десятилетие политика «одна семья – один ребенок» стала меняться, сначала этот лимит подняли до двух детей, потом – до трех, и вот в 2021 году и его, и штрафы за «лишних» детей наконец отменили. Было объявлено, что все не имевшие права граждан в силу отсутствия удостоверения-хукоу будут надлежащим образом зарегистрированы, получат доступ к бесплатному образованию и медицинскую страховку, получат прописку или запись в реестре домохозяйств.
Эксперимент по контролю за ростом населения Китая был признан неудачным во многих отношениях – эксперты предрекают серьезные потрясения, которые ждут в ближайшие десятилетия экономику этой страны, недополучившей в свое время молодежи и теперь стремительно «стареющей». Особого внимания при анализе демографии Китая следует уделять и миллионам трагедий вокруг семей, где дети не должны были родиться, но все же появились на свет: это не только судьбы каждого отдельно взятого хэйхайцзы, но и годы бесплодных усилий родителей, бьющихся за статус своего «нелегального» ребенка.
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