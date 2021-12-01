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Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

Чтобы не заморачиваться со штукатурными работами, можно сделать оконные откосы из специальных ПВХ панелей. Технология работ очень простая — справится даже новичок. Да и по времени получается довольно быстро. 

Своим личным опытом отделки оконных откосов поделился с нами автор YouTube канала Skillful Fingers — берите на заметку!

Основные этапы работ

Первым делом необходимо произвести «разведку местности», а именно — измерить высоту боковых откосов.

Причем желательно измерить каждый откос, потому что порой значения бывают разными.

Также необходимо измерить ширину верхнего откоса. Используя полученные размеры, отрезаем стартовый профиль. 

Далее отрезаем по размеру сами сэндвич-панели и примеряем их по месту. 

Это нужно для того, чтобы убедиться, что все отрезано правильно и никаких косяков с вашей стороны нет. Можно, конечно, и без примерки обойтись. Но лучше все-таки ее сделать, 

Монтаж профиля

Сначала прикручиваем стартовый профиль к верхнему откосу. Потом устанавливаем стартовые профили на боковых откосах. 

Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

Обратите внимание: перед установкой профиля нужно нанести на него силикон, чтобы не было щелей и под профиль не забивалась пыль. 

Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

После этого прикручиваем оставшиеся направляющие профили в нижней и верхней части обоих боковых откосов.

 

Монтаж ПВХ панели

Снимаем с подготовленных кусков сэндвич-панелей защитную пленку и устанавливаем их в прикрученные направляющие профили. 

Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

Монтаж финишных уголков

В завершении останется только установить финишные уголки, которые будут выступать в качестве обрамления оконного проема. 

Отрезаем уголки необходимого размера, подгоняем под 45 градусов в местах стыковки, после чего приклеиваем их. 

Отделка оконных откосов ПВХ панелями своими руками

Видео по теме

Подробный процесс отделки оконных откосов пластиковыми сэндвич-панелями показан в авторском видеоролике ниже. 

 

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