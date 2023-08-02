Зачем в раковину заливают подсолнечное масло: метод, который пригодится хозяевам в квартире и дачник

Несколько лет назад довелось после очередной поездки на дачу открыть для себя новую проблему в родной и любимой квартире, исходящую из раковины. Долгое время не получалось найти эффективный метод решения вопроса, пока один простой и действенный способ не подсказал сосед по лестничной клетке. С тех самых пор периодически заливаю подсолнечное масло в раковину.
Причина не в холодильнике. |Фото: erudit.tk.
Случается так, что мы покидаем любимое обиталище на месяц или даже пару. Чаще всего такое бывает с большинством соотечественников в дачный сезон. Есть в квартире при этом никого не остается, то по возвращению хозяев может ждать крайне неприятный сюрприз. Едва переступив порог родного дома, «посчастливится» оценить убийственную вонь, происхождение которой (без знания вопроса) едва ли получится определить сразу. Многие люди тут же бегут проверять холодильник и балкон. Однако на самом деле все окажется намного проще, дело в канализации.
Все дело в раковине. |Фото: thewalls.ru.
Сифон под раковиной – очень горемычное место в сантехнических коммуникациях. Если его регулярно не чистить, то там в достаточно большом количестве скапливается жир, пищевые отходы и прочее непотребство. Даже если глухой засор не случается, то все равно ухудшается ток сточной воды. Но главная проблема не в этом. До поры до времени она себя не проявляет и может не проявить, так как грязь регулярно затапливается водой.
Потому что сифон надо чистить. |Фото: rmnt-aqua.ru.
Однако, если оставить сифон в покое на месяц или больше, то с высокой долей вероятности вода в нем пересохнет, и гнилостные отложения в трубе начнут разносить «чудесный аромат» сначала по всей кухне (ванне), а потом и по остальной части квартиры. В последствии вывести этот запах будет очень сложно. Понадобится не один час сквозного проветривания.
Можно просто плеснуть масла. |Фото: yandex.ru.
Решается данная проблема одним из двух способов. Первый – ответственный. Второй – чрезвычайный. Лучше всего (конечно) регулярно чистить сантехнику своими силами или силами вызванного специалиста. Это избавит в перспективе от множества проблем. Хотя бы раз в полгода сифон следует разобрать и почистить. Работа не из приятных, но она необходима. Если времени (желания) на подобную операцию нет, можно пойти другой стезей и просто добавлять в раковину немного подсолнечного масла строго перед тем, как придется оставить жилище на длительный срок.
И никаких проблем. ¦Фото: kitchensinteriors.ru.
Суть в том, что подсолнечное масло никогда не сохнет. Оно создает обволакивающую пленку и закрывает собой зловонные отложения, а также замедляет процесс испарения воды. Таким образом вони из сифона должно не появиться даже после 2-3 месяцев простоя сантехники.
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