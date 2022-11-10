Женщины, которых судьба оторвала от цивилизации, а они сумели выжить, несмотря ни на что

Продолжала разводить огонь каждое утро

Художник Даррел Свит.

Иллюстрация к одной из книг о Маргерит де ла Рок.

Когда у тебя нет инструментов, кроме зубов

Есть версия, что это фотопортрет Хуаны-Марии.

Рисунок Джеймса Гиббонса по описанию очевидцев.

Страшный дневник стал доказательством в суде

Художник Александр Бабич.













Художник Сарвар Сулайманов.

Селфи каждый день

Ада Блэкджек с сыном Беннетом.

Экспедиция на остров Врангель. Ада снизу в центре.

Ада Блэкджек на острове Врангеля.