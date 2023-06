Детский труд в Америке 100 лет назад

В начале XX века рабочая сила в Америке была в дефиците, а законы, касающиеся занятости детей, или не соблюдались, или их просто не было. В 1908 году фотограф Льюис Хайн в путешествие, что бы задокументировать детский труд, который процветал в Америке.









1. Рабочая хлопчатобумажного комбината, 1909 год. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







2. Посыльные Western Union. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







3. Текстильщицы, 1908 год. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







4. Рабочий фабрики по производству блесен, 1909 год. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







5. 11-летняя рабочая на хлопковом поле. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







6. На угольной шахте, 1910. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







7. Работницы на мельнице. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







8. Посыльный, Техас, 1913 год. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







9. Водитель. Работает ежедневно с 7 утра до 17 вечера. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







10. Рабочие на прядильных станках. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







11. Фабрика по производству чулочно-носочных изделий, 1910 год. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







12. Разносчики газет, 1909 год. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







13. Еще один работник почты. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







14. В таком возрасте не просто справляться с прядильным станком, не хватает роста. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







15. Рабочий угольной шахты, 1908 год. Работает 10 часов в день, получает 75 центов. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







16. 12-летний разносчик газет. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







17. Работница табачной фабрики. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







18. Работники мебельной фабрики, 1908 год. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







19. Работники на ферме. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







20. Полдень на угольной шахте. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







21. Разносчик газет. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







22. Ткачиха. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







23. Рабочие стекольной компании. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







24. 7-летний разносчик газет. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







25. Разносчик газет, 1912 год. Умаялся. (Фото Lewis Hine | Library of Congress):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram