Слепая зона: чего не видит ни один фотограф

Однонаправленность фотографии всегда была ее достоинством и одновременно ахиллесовой пятой. Вы смотрите в видоискатель и мысленно спрашиваете себя: «Что я вижу?» А теперь подумайте: чего вы не видите? А ведь для всех, кроме вас, этот философский вопрос абсолютно лишен смысла — они прекрасно видят все, что вам как фотографу в этот момент недоступно.



Словацкие фотографы Зузу Галова и Петер Седлачик постарались найти самое красочное и конкретное решение этой проблемы.







Креативная парочка Петер и Зузу три года назад бросили работу, чтобы путешествовать по миру. За это время их серия тревел-фотографий Lens Between Us полностью уничтожила стереотип об односторонней перспективе фотографии.











Для каждого снимка Зузу, сделанного Петером, существует его «взаимный брат» — снимок Петера, сделанный его спутницей. Итоговые изображения всегда публикуются в виде ярких диптихов.











«Эта идея родилась во время нашего путешествия в Португалию, — вспоминает Галова. — У нас у обоих были камеры, и в какой-то момент мы просто сфотографировали друг друга с фотоаппаратами в руках». Так произошло несколько раз, и вскоре Зузу и Петер стали делать диптихи всегда.











Седлачик добавляет: «Это всегда органично и естественно. Мы никогда не позируем специально».



















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