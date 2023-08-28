Этот лайфхак поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий! Для повторения трюка нужно совсем немного материалов, которые, скорее всего, уже и так есть у вас дома.
Натрите 1 кусок обыкновенного мыла. Добавьте 2 ст. л. соды и 1 ст. л. соли.
Слепите шарики и положите их в разрезанную маску для лица. Завяжите.
Подвесьте маску в бачке.
Теперь при каждом смыве унитаз будет самоочищаться и очень приятно пахнуть!
Лайфхак, который поможет поддерживать чистоту унитаза без особых усилий
Этот лайфхак поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий! Для повторения трюка нужно совсем немного материалов, которые, скорее всего, уже и так есть у вас дома.
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