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Лайфхак, который поможет поддерживать чистоту унитаза без особых усилий

Этот лайфхак поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий! Для повторения трюка нужно совсем немного материалов, которые, скорее всего, уже и так есть у вас дома.

Лайфхак, который поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий

Натрите 1 кусок обыкновенного мыла. Добавьте 2 ст. л. соды и 1 ст. л. соли.

Лайфхак, который поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий

Слепите шарики и положите их в разрезанную маску для лица. Завяжите.

Лайфхак, который поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий

Подвесьте маску в бачке.

Лайфхак, который поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий

Теперь при каждом смыве унитаз будет самоочищаться и очень приятно пахнуть!

Лайфхак, который поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий

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