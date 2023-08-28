Лайфхак, который поможет поддерживать чистоту унитаза без особых усилий

Этот лайфхак поможет вам поддерживать чистоту унитаза без особых усилий! Для повторения трюка нужно совсем немного материалов, которые, скорее всего, уже и так есть у вас дома.







Натрите 1 кусок обыкновенного мыла. Добавьте 2 ст. л. соды и 1 ст. л. соли.







Слепите шарики и положите их в разрезанную маску для лица. Завяжите.







Подвесьте маску в бачке.







Теперь при каждом смыве унитаз будет самоочищаться и очень приятно пахнуть!



