Чем скрыть царапины на ламинате и ещё 7 советов по ведению быта

Современные хозяюшки все чаще обращаются за советами к более старшим поколениям. И это неудивительно. Ведь наши бабушки были намного смекалистее нас, особенно в вопросах ведения домашнего хозяйства.







Они всегда знали, как спасти пересоленную рыбу. И как убрать жирные пятна с кожаной одежды. Они даже бутовой техники находят новые применения. Не верите? Тогда скорее читайте нашу статью и убедитесь сами.





1. Жирные пятна на кожаных изделиях — больше не проблема!

2. Убираем ценники и наклейки без труда!

3. Картофельное пюре больше не будет водянистым!

4. Фен вместо замачивания — нестандартный способ удалить пятна!

5. Спасаем пересоленную рыбу

6. Возвращаем белизну подоконнику!

7. Царапины больше не проблема!

Жирные пятна исчезнут без следа!Вещи из кожи всегда требовали особого ухода. Сложнее всего дела обстоят со стиркой. Чаще всего производители советуют относить вещи в химчистку, так как при ручной стирке сложно вывести жирные пятна. Но у нас есть совет, который уже много десятилетий спасает кожаные вещи.Если вы умудрились поставить жирные пятно на кожаную вещь, главное — действовать максимально быстро. Засыпьте пятно крахмалом и оставьте на полчаса. Подойдёт так же тальк и даже детская присыпка. После того как время выйдет, просто смахните крахмал. Жирное пятно исчезнет без следа. Если же пятно достаточно старое, то необходимо будет повторить процедуру несколько раз.Ценник больше не доставит хлопот!Многие товары продают с ценниками, которые портят их внешний вид. Особенно этим грешат маркетплейсы. Их наклейки практически невозможно отклеить аккуратно. Но только тем, кто не читает наши советы.Для того чтобы без труда удалить ценник, его следует смочить уксусом. За пару минут он сможет растворить клей. И все, что вам останется сделать — аккуратно поддеть наклейку и снять ее с товара.Полотенце спасёт ваше картофельное пюре!Картофель — один из самых популярных овощей в нашей стране. Блюда из него полезные и питательные. Особой любовью пользуется картофельное пюре. Но мало кто знает, как приготовить его идеально. А все из-за того, что часто оно получается слишком водянистым. Но мы точно знаем, как избежать этой проблемы.Вам потребуется лишь газета или полотенце. После того как отварите картофель, слейте воду. Далее необходимо тщательно накрыть клубни газетой или полотенцем. Через минут пятнадцать можно приступать к приготовлению пюре. Газета заберёт лишнюю влагу, и ваше блюдо получится идеальным.Удивительный способ устранения пятен!Замачивать вещи перед стиркой бывает слишком хлопотно. Особенно если вы ограничены во времени. Но, оказывается, существует одна бытовая хитрость, с помощью которой вы сможете устранить сложные пятна без предварительного замачивания. И поможет в этом фен.Удивительно, но это действительно работает. Просто нанесите на пятно любое моющее средство и направьте на него тёплый воздух из фена. Через пару минут такой сушки вещь можно отправлять в стиральную машинку и стирать как обычно. Достав вещи вы обнаружите, что все пятна просто исчезли.Молоко спасёт вашу рыбу!Соленая рыба — любимая многими закуска. Особым вкусом отличается именно собственноручно посоленная рыба. Но для получения идеального результата необходимы опыт и сноровка. Если же вы переборщили с солью, не стоит переживать. Наш совет позволит спасти блюдо и сделать его ещё вкуснее.Просто поместите пересоленную рыбу в миску с тёплым молоком на четыре часа. Этого времени будет достаточно, чтобы избавить ее от лишней соли. Более того, молоко придаст ей более мягкий вкус.Больше никаких желтых пятен на подоконнике!Часто хозяюшки уделяют недостаточное внимание состоянию подоконников. В лучшем случае их протирают от пыли. А вот за состоянием пластика следят редко. А ведь он имеет свойство со временем желтеть. Если вы столкнулись с такой проблемой, вам поможет наш совет.Все, что вам понадобится — жидкость для снятия лака с ацетоном. Именно им следует протереть подоконник. Если же желтое пятно достаточно старое, то следует оставить на нем ватный диск, смоченный средством, на пятнадцать минут. Вы удивитесь, но такой простой совет позволит вернуть белизну вашему подоконнику.Спасаем ламинат с помощью лака для ногтей!Ламинат — самое капризное напольное покрытие. Мелкие царапины остаются на нем мгновенно. Особенно если у вас есть домашние животные. Но мы точно знаем, как замаскировать мелкие царапины так, чтобы даже вы о них забыли.Просто загляните в свою косметичку. Достаньте прозрачный лак для ногтей и проведите им по царапине. Она прямо на ваших глазах станет менее заметной.