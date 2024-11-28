Пасквиль, мансарда и джакузи: какие привычные вещи и явления носят имена реальных людей

За каждой, даже самой незначительной вещью стоит своя история. Да и названия их также исключением не стали - привычные нам слова появлялись порой довольно интересно. Но особенно любопытными определённо являются случаи, когда знакомый предмет получил название от имени или фамилии реального человека, сохранив таким образом его в истории, даже если это не были известные личности.
1. Хулиган
Правонарушитель надебоширил на то, что его имя стало нарицательным. /Фото: krot.info, 4tololo.ru
Человек по имени Патрик Хулиган, ирландского происхождения не был первым дебоширом и нарушителем спокойствия в истории. Однако именно его действия подарили хулиганам их названия. А произошло так из-за огласки в СМИ, где неоднократно публиковались полицейские отчеты об очередном задержании Патрика. Поэтому нет ничего удивительного в том, что самый известный в газетах Хулиган подарил свою фамилию для таких же дебоширов во всём мире.
2. Саксофон
Изобретатель придумал инструменту такое название, что его просто переименовали в честь самого автора. /Фото: oldestatehotel.com, dic.academic.ru
На первый взгляд кажется, что название этого мудрёного духового инструмента было названо в честь своего автора, Адольфа Сакса. Но в действительности всё не так просто: по информации редакции novate.ru, сам создатель окрестил своё изобретение «мундштучным офиклеидом». Но это имечко было, мягко говоря, непростым для произнесения и запоминания, и тут положение спас композитор Гектор Берлиоз, бывший с Саксом в дружеских отношениях. Он выпустил статью, где описывал новый духовой инструмент, назвав его «саксофоном» - само собой, что это несложное наименование пришлось массам по душе, да так и осталось в истории.
3. Сэндвич
Бутерброду с двумя кусочками хлеба имя подарил азартный аристократ. /Фото: ochevidets.ru
Кто бы мог подумать, что незатейливый перекус в виде бутерброда, с двух сторон покрытого хлебом, получил своё имя в честь дворянина. А звали его Джоном Монтегю, и был IV графом Сэндвичем - в истории он известен, прежде всего, как один из организаторов путешествия Джеймса Кука. Правда, был он ещё и заядлым игроком в карты, причём настолько, что даже не хотел прерывать игру на обед или ужин. Поэтому он как-то распорядился, чтобы ему подали мясо, накрытое с двух сторон ломтиками хлеба, чтобы не запачкать пальцы. Дальше этот простенький перекус эволюционировал, но своё названием сохранил от графа Сэндвича.
4. Бойкот
Ирландский управляющий стал причиной бойкота, и его имя вошло в историю. /Фото: ochevidets.ru
История бойкота как термина берёт своё начало в одном из эпизодов многолетней вражды между британцами и ирландцами. А дело было так: англичанин по происхождению, Чарльз Бойкот, работал управляющим у землевладельца-ирландца. Наличие менеджера другой национальности и методы его управления не были по душе другим работникам, и те начали стачку. Огласка этого случая в газетах сопровождалась постоянным упоминанием фамилии управляющего Бойкота, а в результате именно её начали ассоциировать с протестами, несмотря на то, что сам Чарльз их участником как раз не был.
5. Джакузи
Ванну с пузырьками придумал итальянец, и подарил свою изменённую фамилию собственному изобретению. /Фото: history.znaj.ua
Справедливости ради, стоит отметить, что в случае ванны с пузырьками название не совсем точно передаёт фамилию реальных людей. А всё потому, что многодетное семейство, благодаря которому она появилась, именовалось Якуцци. И это у них во время болезни одного из детей, когда доктор рекомендовал лечить ребёнка гидротерапией, один из старших членов семьи, конструктор Кандидо Якуцци, разработал свой вариант насосного механизма, который применялся во время такой процедуры. Именно так появилась ванна с пузырьками, и изначально её назвали по фамилии создателя, просто по миру разошлась неправильная транслитерация итальянского слова Jacuzzi - «джакузи».
6. Бефстроганов
Мясное блюдо, названное в честь русского графа. /Фото: ochevidets.ru
Есть и другое блюдо, которое получило имя реально существовавшего дворянина. Речь идёт о графе Александре Григорьевиче Строганове, который приказал своему французскому повару создать такое мясное блюдо, чтобы его можно было легко разделять на отдельные порции. Тот и назвал своё изобретение - говядину, тушёную со сметаной, в честь своего работодателя, однако на французский манер - так и получился термин «бефстроганов».
7. Пасквиль
Пасквиль - это прозвище острого на язык древнеримского гражданина. /Фото: pinterest.ru, igotoworld.com
Пасквилями называют оскорбительные письма или тексты, а известны они были ещё в эпоху Древнего Рима. И был в то время такой римский гражданин, которого называли Пасквино, отличавшийся довольно острым языком и отсутствием такта. Он нередко отпускал различные язвительные фразочки в сторону правителей государства, что пришлось по душе простому народу. Но наследие Пасквино продолжило жить довольно оригинально: перед его домом поставили мужскую статую, быстро названную по имени остроумного гражданина, и на ней по ночам люди вывешивали записки, где критиковали и оскорбляли власть - их и стали величать пасквилями.
8. Силуэт
Главный экономист Французской империи стал источником названия художественной техники. /Фото: pinterest.com, facts.museum
Ещё до популяризации анекдотов, несколько столетий назад, высмеивание властей и различных событий происходило за счёт рисунков, преимущественно карикатур. Одной из жертв такого уничижения оказался никто иной, как министр финансов Франции Этьен де Силуэт, живший и работавший во времена Людовика ХV - далеко не всех устроили результаты его реформ. Однако именно силуэтный шарж, оскорбительно изобразивший этого чиновника, получил такую огромную популярность, что художники быстро развили эту технику изображения, назвав её в честь самого знаменитого на то время её героя.
9. Мансарда
Архитектор превратил чердак в мансарду - и подарил имя своему изобретению. /Фото: livejournal.com, dommebely.ru
Несмотря на то, что чердаки существовали в домах тысячелетиями, до появления архитектора Франсуа Мансара они, по сути, никак не использовались. Но именно он придумал приспособить пустующее помещение так, чтобы оно приносило пользу - либо для хозяйственных нужд, либо вообще в качестве жилой зоны. Идея вскоре захватила мир, а чердак под крышей, который применяется как комната для жизни или работы, назван в честь создателя мансардой.
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