Пасквиль, мансарда и джакузи: какие привычные вещи и явления носят имена реальных людей

1. Хулиган

Правонарушитель надебоширил на то, что его имя стало нарицательным. /Фото: krot.info, 4tololo.ru

2. Саксофон

Изобретатель придумал инструменту такое название, что его просто переименовали в честь самого автора. /Фото: oldestatehotel.com, dic.academic.ru

3. Сэндвич

Бутерброду с двумя кусочками хлеба имя подарил азартный аристократ. /Фото: ochevidets.ru

4. Бойкот

Ирландский управляющий стал причиной бойкота, и его имя вошло в историю. /Фото: ochevidets.ru

5. Джакузи

Ванну с пузырьками придумал итальянец, и подарил свою изменённую фамилию собственному изобретению. /Фото: history.znaj.ua

6. Бефстроганов

Мясное блюдо, названное в честь русского графа. /Фото: ochevidets.ru

7. Пасквиль

Пасквиль - это прозвище острого на язык древнеримского гражданина. /Фото: pinterest.ru, igotoworld.com

8. Силуэт

Главный экономист Французской империи стал источником названия художественной техники. /Фото: pinterest.com, facts.museum

9. Мансарда

Архитектор превратил чердак в мансарду - и подарил имя своему изобретению. /Фото: livejournal.com, dommebely.ru