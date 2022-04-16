Этическая дилемма. Можно ли использовать данные нацистских экспериментов во благо?

Зверства Нацисткой Германии во времена Второй мировой войны не могут оставить равнодушным ни одного здорового и разумного человека. Бесчеловечная идеология, массовые убийства, Холокост, концентрационные лагеря, кровавая война, унесшая миллионы жизней, которую развязали нацистские преступники, и многочисленные преступления – это тот кровавый исторический багаж, который никогда не искупят ни казни после Нюрнбергского трибунала, ни мемориальные памятники жертвам, ни черные дни траура по погибшим.
Однако, пожалуй, самым ужасным и шокирующим зверством, которое совершили нацисты во времена своего кровавого шествия по миру, стали бесчеловечные эксперименты, которые врачи, напрочь забывшие клятву Гиппократа, проводили в концлагерях над живыми пленниками.
И хотя воспоминания об этих временах до сих пор приводят весь мир в ужас и служат мрачным предостережением для грядущих поколений, современные ученые и врачи на сегодня столкнулись с беспощадной этической дилеммой: «насколько допустимо использовать данные нацистских экспериментов над людьми в рамках современной науки?». И хотя большинство подобных экспериментов были простыми актами ужасной и бессмысленной жесткости, некоторые американские ученые попытались убедить общественность в том¸ что смогут использовать добытую кровью информацию во благо.
Холодящая душу дилемма доктора Хайварда
Доктор Джон Хайвард, профессор биологии в Университете Виктория, Ванкувер, Канада, стал одним из первых ученых, который попытался использовать во благо данные, собранные нацистами во время экспериментов с переохлаждением. Так уж повелось, что, несмотря на обилие различных методов, врачи так никогда и не знали, как правильно лечить пациентов с переохлаждением. Медицина использовала различные средства, начиная от согревающих одеял и горячих ванн, и заканчивая введением теплых жидкостей в различные полости тела, такие как мочевой пузырь или прямая кишка, чтобы согреть организм человека изнутри. Хейвард стал первым медиком, который решился использовать для спасения человеческих жизней данные нацистов, и в частности кривую падения температуры тела от военного преступника Рашера.
Наличие задокументированных данных о том, что происходит с организмом в условиях близких к летальным температур, позволило ученому разработать ряд методик, которые стали использоваться спасателями и врачами для лечения переохлаждения. Хайвард и его коллега доктор Роберт Позос из Медицинского университета Миннесоты, считают, что настоящее преступление – это отказаться от имеющейся в наличии информации, способной спасти жизнь многим людям, независимо от того, из сколь ужасного источника она была получена.
Лекарство от фосгена
Фосген – это крайне токсичный газ, который выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия по производству пестицидов и пластика. И если раньше эта проблема волновала исключительно экологов, то после того как фосген был использован во время войны в Ираке в качестве химического оружия против американских солдат, исследованием методов лечения отравления фосгеном занялись многие американские ученые.
Когда все инициативы в данном направлении полностью уперлись в тупик, ведь ограниченные данные экспериментов на животных не позволяли адекватно спрогнозировать влияние газа на человека, некто Тодд Росланд, Вице-Президент компании «ICF-Clement», которая занимается экологическими разработками, взорвал общественность своим резонансным предложением. Ученый предложил использовать данные нацистских экспериментов с этим газом, чтобы помочь людям, живущим вблизи крупных промышленных предприятий, и спасти жизни американских солдат. И хотя сегодня вокруг подобной инициативы ведется бурная полемика, Росланд твердо уверен, что пренебрегать подобными возможностями несправедливо по отношению к людям, которые умирают мучительной смертью от отравления сегодня.
Слухи и правда
Если скандалы, о которых мы рассказали выше, широко известны общественности, и, невзирая на относительно благие намерения авторов, вызвали обилие общественного негодования, то слухи и домысли, которые окутывают судьбу сведений, полученных японскими врачами-садистами из Отряда 731, до сих пор продолжают наслаиваться вокруг этой жуткой истории. Многие считают, что отчеты безжалостных врачей о разработке биологического оружия, в частности «Отчет A» о сибирской язве и «Отчет B» о бубонной чуме, были секретно вывезены в США американскими военными и засекречены от Национального архива.
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