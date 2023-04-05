Чтобы показать, как один неверный выбор может изменить всю жизнь, фотограф Трент Белл (Trent Bell) попросил заключенных тюрьмы штата Мэн, отбывающих длительные сроки, написать письма самим себе в прошлое.
Дорогой Боб, в течение нескольких месяцев после окончания учебы в 1964-м у тебя было три предложения о работе, которые ты упустил. Каждое из них могло стать твоей карьерой, особенно работа в Королевской канадской полиции, это эквивалент американского ФБР. Чтобы понять, какое у тебя было счастливое детство единственного ребенка в семье на ферме в 150 акров, потребовалось посидеть в тюрьме и подумать о прошлом. Ты был не настолько умным, чтобы ценить все хорошее, что было у тебя в жизни до тех пор пока не стало слишком поздно. Ты жил будущим, а не настоящим. Потом ты связался с плохой компанией своего кузена, который был на 7 лет старше. Он с друзьями брал меня ночью ловить лосося. Там всегда были спиртные напитки, а я хотел соответствовать — вот так и началось мое пьянство. Ты смотрел на своего кузена как на старшего брата, что было ошибкой. Я редко проводил время с кем-то, кто не пил. Прошло 10 лет, и твоя жизнь вышла из-под контроля. Тебя манила работа дальнобойщика и яркие огни Монреаля и других городов. Выпивка, наркотики и гулянки превратили работу и семейную жизнь в ад. Я разрушил два брака, и вот результат: я здесь, отбываю 55 лет, после того как 17 уже отсидел. Теперь я знаю — выбирая друзей или семью, будь осторожен. Точно ли у тебя с ними совпадают цели в жизни? Мы позволяем алкоголю и наркотикам разрушать наши мечты и наше возможное будущее.
Джеку Бабберу. Пишу, чтобы сообщить, что я видел будущее и знаю, что тебя ждет. Я хочу предупредить тебя, что если ты не изменишься, тебе будет сложно. Ты любишь быстрые деньги, грузовики, мотоциклы, женщин и наркотики. И хотя ты простой рабочий, в конце концов ты поймешь, что совершаешь преступления: продаешь наркотики и не только ходишь на работу, потому что работы тебе уже недостаточно. Когда ты начнешь употреблять дорогие наркотики, твои так называемые «дружки» будут требовать от тебя больше. Не стоит стараться их поразить. В конце концов это ты будешь сидеть один в холодной камере, а они будут далеко. А ты будешь оглядываться и думать, как же ты мог променять жизни своих детей, родителей и даже собственную на жизнь в тюрьме. Найди работу, Джек, завязывай с наркотиками и сторонись безумия, потому что ты достоин того, чтобы осуществить свои мечты, а не только видеть их во сне.
Если бы я мог написать письмо самому себе, я бы начал с того, что жизнь не всегда так уж хороша. Иногда она сбивает тебя с ног, но борьба делает тебя сильнее, а перемены — мудрее. Всегда уважай своих родителей даже если думаешь, что ты прав, и всегда говори им, как ты их любишь. Это никогда не лишнее: ты не знаешь, сколько вам еще суждено быть вместе. Не бросай школу, даже если она дается тебе с большим трудом. Твой диплом важнее, чем ты думаешь не только для тебя, но и для твоих детей и родителей. Когда ты поступишь в университет, соберись и не садись за руль, если выпил: это ничем хорошим не кончится. Не старайся быть тем, кем ты не являешься — это приводит к множеству ошибок. Когда ты встретишь любовь всей своей жизни, ты сразу это поймешь. Женись на ней и каждую минуту делай ее счастливой. Не растрачивай время впустую — ты никогда не знаешь, сколько тебе отведено. Если что-то суждено, то все получится — только не сдавайся. В общем, это письмо о том, что нельзя никогда терять того, кто ты есть на самом деле, потому что, когда ты снова поймешь, кто ты, может быть слишком поздно. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.
Уильям, оглядываясь на свою жизнь, я хочу поделиться своими наблюдениями о том, как мои решения повлияли на меня и на моих близких. Когда тебе было 16, твои родители развелись, и это заставило тебя взять на себя новую роль и родителя, и старшего ребенка в семье. Ты бросил школу, чтобы работать на полную ставку, и ты поступил достойно. Ты обеспечивал своих младших одеждой и едой. Ты пожертвовал не только школой, но и своим свободным временем: ты больше не бывал на школьных и спортивных мероприятиях. Под конец летнего сезона работа закончилась и настали трудные времена. У тебя в голове возникла идея, как еще можно раздобыть денег. Пожалуйста, подумай хорошенько перед тем как обворовать парня, который надул твоего брата. Это развилка, и я выбрал не ту дорогу. Я решил обворовать того парня, и меня поймали. Я провел шесть месяцев в тюрьме, после чего найти работу было еще сложнее. Всегда есть выбор, и ты должен найти его. Я провел большую часть жизни за решеткой, а ты достоин гораздо большего.
Письмо молодому мне. Привет. Это будущий, более взрослый ты. Я хочу достучаться до тебя и помочь спастись от превращения в меня — ветерана тюремной системы, который провел в ней больше 20 лет. Если ты обратишь на меня внимание и послушаешь моего совета, ты возможно избежишь такого будущего и сможешь прожить особенную жизнь. Перво-наперво прими тот факт, что ты особенный. Ты таким был рожден. Будь собой и ты сможешь расположить к себе хороших людей. Когда ты стараешься казаться другим, чтобы подойти под какие-то рамки, ты теряешь себя. Всегда помни, что ты сперва должен быть другом самому себе. Еще знай, что семья любит тебя и будет всегда любить. Никогда не анализируй ее и не сравнивать с любовью в других семьях. Они делают что могут теми средствами, которыми располагают. Люби в ответ без ожиданий и без условий, и тогда узы останутся крепкими. Наконец, неважно, через какой тяжелый опыт тебе пришлось пройти, — он не должен определять тебя. У тебя есть свобода выбора. Всегда. Будь скор на улыбку, не спеши с гневом и обращайся с людьми уважительно, они этого заслуживают. Вот так ты сможешь не стать мной. Роберт Пэйзант.
Джейми, столько всего произошло в моей жизни. Столько сделано ошибок. Тюрьма, наркотики, воровство и ложь тем, кто мне верил. Единственное хорошее, что случилось, — тот день, когда родились мои дочери. Даже с ними мы принимали неверные решения. Почему мы не могли жить правильно? Если бы мы знали, что бросить школу — это большая ошибка. Люди, которые называли себя нашими друзьями, были просто дурным влиянием. Мы позволили им залезть в нашу голову. Джейми, Джейми, Джейми. Мы знали, что поступаем плохо, но это нас не останавливало. Некого винить, кроме себя. Я сейчас сижу в этой клетке, в тюрьме и говорю: «Джейми, какими мы были идиотами. Почему еще раз совершили преступление через два месяца после первого?» Я только головой качаю. Мы ведь лучше всего этого. Тюрьма не то место, где хочется оказаться. Джейми, тебе надо собраться. Впереди еще вся жизнь. Я стою перед зеркалом и вспоминаю времена, когда мы играли в Младшей бейсбольной лиге. Это было так круто. Или когда укачивали наших детей. Мы выбрали не тот путь. Всего 20 лет. 10 лет — довольно долгий срок, но мы его одолеем. Я бы не хотел, чтобы кто-то повторял наши ошибки. Жизнь еще не закончена, Джейми. Прошлые ошибки станут опытом, который нас научил. Я сейчас говорю и завтра повторю снова: «Не делай того, что я сделал».
Дорогой Питер, здорово, что есть возможность поговорить с тобой. Мне сейчас 55 лет, и последние шесть лет я провел в тюрьме. Позволь мне сказать тебе, что это не жизнь. Кучу того, что ты собираешься сделать, здорово, но есть и глупости. Если тебе кажется что-то плохой идеей, так и есть. Не делай этого. Если ты чувствуешь присутствие Бога в своей жизни, верь ему. Тебе будет ниспослано множество благословений, множество знаков того, что ты должен сделать. Живи с открытыми глазами, будь внимателен, делай то что правильно и тебе не придется идти в тюрьму. Бог любит тебя, следуй его заповедям. Питер.
Кен, (молодой), Посмотри, что ты сделал с нами, нашими сыновьями, нашей радостью и будущим — все УНИЧТОЖЕНО! Ты НИКОГДА не прислушивался к чужим советам, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ тех людей, кто понимал, куда мы с тобой катимся. Выбрал не ту ДОРОЖКУ. Сейчас, здесь, в ТЮРЬМЕ, когда мне 50, я знаю, что мы и подумать не могли, что наделаем столько КОШМАРНЫХ ОШИБОК. Наркотики, отношения, алкоголь, секс, «парень из кофейни 1962», онлайн-знакомства, сайберсекс и секс по телефону, чаты Yahoo — эти ЗАВИСИМОСТИ разрушили нашу жизнь! Стольких людей ты обижал еще тогда, в 1982: маму, папу, сестер, брата, сыновей, жену/бывшую жену, приемную дочь, кучу подруг/партнеров, бывшую мачеху, и так далее, и так далее. Кредитки, деньги в долг (от мамы и папы), брошенная учеба. Сколько РАБОТ ты сменил? На скольких работах (и в отношениях, что тоже важно) ты продержался больше 5 ЛЕТ? НИ СКОЛЬКИХ. НИ РАЗУ. Помнишь свой новый Dodge Ramcharger 1987 года? Во что ты его превратил! Помнишь как в 1991 у тебя забрали все за долги? Помнишь свой (короткий) БРАК? Теперь, как осужденные за сексуальные домогательства, мы НИКОГДА БОЛЬШЕ не сможем преподавать. Ты так долго работал ВПУСТУЮ! А наши сыновья с аутизмом? Ты их НИКОГДА больше не увидишь! Помнишь, как тяжело было спасти их от матери? А потом она умерла. Полтора года ты провел в судах, только чтобы потерять их. Четыре года спустя ты ПОГУБИЛ свое будущее и свою жизнь, Кен! Сделай себе одолжение: СЛУШАЙСЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ТЕБЯ. Прими их мудрость и понимание. Они хотят спасти тебя от тебя самого!
Брендон, мне тяжело сидеть здесь и писать тебе это письмо. Наш путь был тяжел, он был наполнен болью, слезами и сердечными страданиями. Я много раз ошибался. Я пишу это письмо, чтобы предупредить, что может ждать тебя на пути, если ты не откроешь глаза, чтобы сказать тебе, что по-настоящему важно в жизни. Сейчас 2013 год, и ты уже четыре года в тюрьме. Как и почему именно — это сейчас не важно, давай взглянем шире. Ты здесь из-за невежества, из-за образа мышления, и потому что ты пытался быть тем, кем ты не являешься. Просто знай, что люди будут постоянно испытывать тебя и неважно, что ты сам про это думаешь: только настоящий мужик может повернуться и уйти. Все могут драться, даже самые слабые. Любой может ответить насилием, но только НАСТОЯЩИЙ МУЖИК может подставить другую щеку и уйти. С тобой будут происходить вещи, которые озлобят тебя по отношению к твоим близким. Тебе придется расти, противостоять проблемам, признаваться в них. Выражать себя. Не убегать от проблем. Несмотря ни на что, твоя семья безусловно тебя любит. Они будут рядом, когда тебе больше всего будет это нужно и ты меньше всего будешь этого ожидать. Они всегда протянут руку, если ты оступишься. Люби их и помогай им при каждой возможности, они этого заслуживают. Не бойся любить и когда любишь, люби всецело. Юность не извинение, если ты любишь кого-то, покажи и докажи это. Делай все как надо, чтобы обернувшись, тебе не хотелось переделать или сделать больше. Следи за тем, с кем водишься. Твои настоящие друзья заслуживают целого мира. Посвящай себя стоящим вещам. Делай что-то позитивное каждый день. Будь смелым. «Смелость позволит тебе рисковать, быть сильным, сострадать, иметь мудрость быть скромным. Смелость — основа целостности» (Кешаван Наир). Несмотря ни на что, всегда люби себя. С уважением, ты.
Дорогой Уэс, я пишу тебе и молюсь, чтобы мои чистосердечные слова вдохновили тебя и удержали от неправильного выбора, который может изменить твою жизнь навсегда. Провести жизнь в тюрьме — совсем не весело. Ты теряешь свободу, а люди со временем о тебе забывают. Вскоре ты остаешься один в целом мире. На свете столько всего помимо наркотиков, алкоголя, чего не променяешь на жизнь преступника. Вес, я все повидал и попробовал. 20 лет спустя я до сих пор в тюрьме, расплачиваюсь за те ошибки, что совершил. Не становись таким, как я: ты можешь стать лучше меня и избежать тюрьмы. Ты можешь преуспеть в жизни, если будешь прислушиваться к советам своих родителей. Я бежал и бунтовал против всего, что мне говорили делать. Надо посильнее верить в любовь близких, вот что, потому что когда мы думаем, что сможем сделать все по-своему, тогда мы и ошибаемся. Ты не хочешь расти, окруженный стенами тюрьмы, разбрасываясь жизнью как я. У тебя в жизни есть выбор. И если ты найдешь людей, которые по-настоящему любят тебя и заботятся о тебе, я обещаю, ты не станешь таким неудачником, как я. Я совершил много ошибок, и я все время задаюсь вопросами: «А что если?» 1. А что если бы я не бросил школу? 2. А что если бы я выбрал себе друзей получше? 3. А что если бы я сказал «нет» бухлу и наркотикам? 4. А что если бы я был привязан к родителям? Или как бы я мог прожить жизнь лучше и избежать тюрьмы. У тебя есть шанс быть молодым парнем, у которого вся жизнь впереди. Спроси его: чего ты хочешь в жизни? Что делает тебя счастливым? Что бы это ни было, я гарантирую, это лучше чем быть запертым в тюрьме, в одиноком и темном мире, вдали от семьи и любимых. Вес, я верю в тебя, так много людей в тебя верит, что ты просто обязан верить в себя. Ты можешь все, к чему у тебя лежит сердце. Не повторяй моих ошибок. Я тебя уверяю: это не та жизнь, которую ты хочешь прожить. Мой тебе совет: не бросай школу и следуй своим мечтам, а все остальное приложится. Уэсли Найт, 10 июля 2013 года.
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Как один неверный выбор может изменить всю жизнь
Чтобы показать, как один неверный выбор может изменить всю жизнь, фотограф Трент Белл (Trent Bell) попросил заключенных тюрьмы штата Мэн, отбывающих длительные сроки, написать письма самим себе в прошлое.
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