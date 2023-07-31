Как «Джоконда» стала супер-звездой: Секреты популярности самой известной в мире картины

Леонардо да Винчи, Мона Лиза (Джоконда), 1503—1519 гг

Идентификация модели

Графические попытки доказать теорию о том, что Джоконда – автопортрет Леонардо да Винчи

Секрет улыбки

«Студия Леонардо да Винчи»: Джоконду развлекают музыканты

Фрагменты картин Леонардо да Винчи с подобными загадочными улыбками («Иоанн Креститель» и «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом»)

Как стать звездой

Пустая стена, где висела «Мона Лиза» (после похищения в 1911 году) и лист из уголовного дела похитителя Винченцо Перуджа

Казимир Малевич, «Композиция с Моной Лизой»