Популярные статьи

Свежие комментарии

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Каждое лето в американском штате Калифорния бушуют лесные пожары. Они настолько мощные, что им часто дают имена. Так, в прошлом году по штату бродил Бесчувственный огонь, в позапрошлом году — Королевский огонь, а 3 года назад — Серебряный.

Фотограф David McNew уже в течение 10 лет снимает калифорнийские лесные пожары. Сегодня будет подборка лучших кадров «ужасной красоты».

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Причины возникновения лесных пожаров обычно делят на естественные (природные) и антропогенные (случайные или намеренные поджоги людьми). Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии.

Пожар в Калифорнии в апреле 2008 года.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Огромные клубы дыма от лесного пожара и маленький пожарный вертолет, Калифорния, 7 августа 2002.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Всего естественных пожаров (от молний) составляет около 7 %-8 % от общего количества, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью людей. Калифорния, 1 июня 2013.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Пожар в Калифорнии, 13 сентября 2015.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Дупло выгорела, Калифорния, 1 июля 2008.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Пожары обычно бывают нижние и верхние. При низовом пожаре сгорает трава, лишайники, мхи, ветки на земле. Скорость движения пожара по ветру обычно до 5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м.

Температура горения ~ 700 градусов Цельсия.

Калифорния, 1 июля 2008.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Лесной пожар в Калифорнии 15 ноября 2008.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Горящий дом в Санта-Барбаре, штат Калифорния, 7 мая 2009.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Верховой лесной пожар охватывает листья, ветви, и всю крону деревьев. Скорость его распространения от 5–70 км/ч. Температура от 900 до 1200 градусов Цельсия.

Калифорния, 1 июня 2013.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Олень и сгоревший лес в Калифорнии, 4 мая 2013.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Пожарный, 1 июня 2013.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Пейзажи из горящих деревьев, Калифорния, 1 июня 2013.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Горящая Калифорния, 15 ноября 2008.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Статистика говорит, что профессия пожарного входит в число наиболее рискованных профессий во всём мире.

Горящая Калифорния, 16 сентября 2009.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Один из способов тушения пожара является контролируемый поджог, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы (кусты, траву, ветки) на пути основной стены огня. Это делается примерно так. Калифорния, 6 октября 2005.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

У лесных пожаров есть классификация по силе. Сильным считается пожар, если скорость его распространения составляет свыше 3 метров/мин (для низового) и более 100 метров/мин для верхового.

Этот год. Калифорния, 23 июля 2016.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Горящие деревья, Калифорния, 24 июля 2016.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Пожарный самолет за работой, 16 августа 2015.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Пламя до небес. Калифорния, 4 сентября 2012.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Зеленая «штука», распыляемая с вертолета — древесная мульча, она обеспечивает защиту от эрозии на сложных объектах, создает пористый противоэрозийный слой, улучшающий прорастание травосмеси. Её распыляют в Калифорнии на обгоревшие склоны после пожаров.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Горящие деревья Джошуа, Калифорния, 1 июня 2013.

Ужасная красота пожаров в Калифорнии

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх