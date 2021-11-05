Ужасная красота пожаров в Калифорнии

Каждое лето в американском штате Калифорния бушуют лесные пожары. Они настолько мощные, что им часто дают имена. Так, в прошлом году по штату бродил Бесчувственный огонь, в позапрошлом году — Королевский огонь, а 3 года назад — Серебряный.



Фотограф David McNew уже в течение 10 лет снимает калифорнийские лесные пожары. Сегодня будет подборка лучших кадров «ужасной красоты».







Причины возникновения лесных пожаров обычно делят на естественные (природные) и антропогенные (случайные или намеренные поджоги людьми). Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии.



Пожар в Калифорнии в апреле 2008 года.







Огромные клубы дыма от лесного пожара и маленький пожарный вертолет, Калифорния, 7 августа 2002.







Всего естественных пожаров (от молний) составляет около 7 %-8 % от общего количества, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью людей. Калифорния, 1 июня 2013.







Пожар в Калифорнии, 13 сентября 2015.







Дупло выгорела, Калифорния, 1 июля 2008.







Пожары обычно бывают нижние и верхние. При низовом пожаре сгорает трава, лишайники, мхи, ветки на земле. Скорость движения пожара по ветру обычно до 5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м.

Температура горения ~ 700 градусов Цельсия.Калифорния, 1 июля 2008.Лесной пожар в Калифорнии 15 ноября 2008 . Горящий дом в Санта-Барбаре, штат Калифорния, 7 мая 2009.Верховой лесной пожар охватывает листья, ветви, и всю крону деревьев. Скорость его распространения от 5–70 км/ч. Температура от 900 до 1200 градусов Цельсия Калифорния, 1 июня 2013.Олень и сгоревший лес в Калифорнии , 4 мая 2013.Пожарный, 1 июня 2013. Пейзажи из горящих деревьев, Калифорния, 1 июня 2013.Горящая Калифорния, 15 ноября 2008.Статистика говорит, что профессия пожарного входит в число наиболее рискованных профессий во всём мире.Горящая Калифорния, 16 сентября 2009.Один из способов тушения пожара является контролируемый поджог, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы (кусты, траву, ветки) на пути основной стены огня. Это делается примерно так. Калифорния, 6 октября 2005.У лесных пожаров есть классификация по силе. Сильным считается пожар, если скорость его распространения составляет свыше 3 метров/мин (для низового) и более 100 метров/мин для верхового.Этот год. Калифорния , 23 июля 2016.Горящие деревья, Калифорния, 24 июля 2016.Пожарный самолет за работой, 16 августа 2015.Пламя до небес. Калифорния, 4 сентября 2012.Зеленая «штука», распыляемая с вертолета — древесная мульча, она обеспечивает защиту от эрозии на сложных объектах, создает пористый противоэрозийный слой, улучшающий прорастание травосмеси. Её распыляют в Калифорнии на обгоревшие склоны после пожаров.Горящие деревья Джошуа, Калифорния, 1 июня 2013.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)