Растения, которые не стоит выращивать в спальне

Если ищете растения для спальни, обратите внимание на те, которые очищают воздух, хорошо переносят тень и не требуют постоянного ухода.



Не каждое растение будет уместным в спальне. Одни плохо переносят недостаток света и сухой воздух, другим свойственны запахи или особенности, которые могут создать дискомфорт.

Если хотите добавить зелени в зону отдыха, лучше заранее узнать, каких кандидатов лучше оставить для других комнат.

Лилия



Красивый, но слишком ароматный выбор. Запах лилии может быть слишком интенсивным для спальни, вызывая головные боли или нарушая сон. Кроме того, пыльца этих цветов может спровоцировать аллергию.

Диффенбахия



Это растение выглядит эффектно, но содержит токсичный сок, который опасен при попадании на кожу или слизистые. Учитывая это, особенно если в спальне бывают дети или домашние животные, лучше выбрать что-то менее опасное.

Монстера





Монстера активно поглощает кислород в ночное время, выделяя углекислый газ. Хотя это не представляет серьезной угрозы, воздух в спальне может стать менее свежим, особенно если комната небольшая.

Калатея



Это растение требует высокой влажности, которую трудно поддерживать в спальне. Без увлажнителя и регулярного ухода калатея начнет сохнуть и быстро потеряет привлекательный вид.

Кактусы



Кактусы и другие суккуленты – не самый удачный выбор для спальни. Их внешний вид в маленьком пространстве может быть неуютным, а случайные прикосновения к колючкам доставляют неудобства.

Папоротники






Папоротники чувствительны к сухому воздуху, особенно зимой, когда включено отопление.
Без постоянного увлажнения они начнут засыхать, что явно не добавит уюта в комнате.

Фикус



Фикусы нуждаются в ярком рассеянном свете, которого в спальне обычно не хватает. В условиях слабого освещения растение начнет сбрасывать листья, а ухаживать за ним станет сложнее.
