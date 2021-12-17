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Как сварить яйцо вкрутую, с которого скорлупа «слазит» сама


Варим яйца, которые можно почистить за долю секунды.

Варим яйца, которые можно почистить за долю секунды.

 

Парочка варенных яиц – отличный завтрак, подходящей и ребёнку-школьнику, и солидному «качку». Протеиновый заряд на весь день обеспечен. Но когда в утренней спешке каждая минута на счету, последнее, на что охота тратить время – так это на чистку скорлупы. Расслабьтесь и не спешите: с этим трюком яйца вообще не придётся чистить.

Канцелярская кнопка – вот и все, что потребуется.

Канцелярская кнопка – вот и все, что потребуется.

 

Ждать, пока яйца остынут для чистки или обжигаться, снимая скорлупу на ходу? Наконец-то, у этой утренней дилеммы появилось достойное решение. Теперь можно сэкономить время, не подвергая свои пальцы средневековым пыткам. Достаточно опробовать на практике вот такой лайфхак. Просто, быстро, а скорлупа снимется сплошным куском в одно движение. Понадобится всего-ничего: иголка или канцелярская кнопка.
Хорошо прицельтесь.

Хорошо прицельтесь.

 

Главное – выбрать правильное место. Хорошенько прицельтесь ровно к центру «дна» скорлупы и воткните туда кнопку. Если сделать это не глубоко (как раз на длину кнопки), то ничего не вытечет: в этом месте между яйцом и скорлупой есть небольшой карман воздуха.
Отверстие готово.

Отверстие готово.

 

Достаньте иглу и отправляйте «дырявое» яйцо вариться.
Варите, как обычно.

Варите, как обычно.

 

После того, как яйцо готово, сполосните его в холодной воде.
Скорлупа сошла одним куском.

Скорлупа сошла одним куском.

 

Слегка стукните по дну (там, где отверстие): скорлупа треснет и снимется вот таким сплошным куском.

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Как сварить яйцо вкрутую, с которого скорлупа «слазит» сама

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Как сварить яйцо вкрутую, с которого скорлупа «слазит» самаПодписаться на мой Instagram
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