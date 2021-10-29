10 малоизвестных фактов о том, как уходили из жизни гладиаторы

Когда гладиатор ждал выхода на арену, его со всех сторон буквально окружала смерть. Мимо него проносили на носилках окровавленные тела убитых. Рядом шипела плоть трупов, в которые тыкали раскаленными металлическими стержнями, чтобы проверить, действительно ли поверженный гладиатор умер. Также гладиатор слышал крики трибун и вопли боли сражающихся, которые эхом звучали во внутренних коридорах арены. Запах дыма, крови и отходов, должно быть, был просто ошеломляющим. И когда гладиатор выходил под лучи солнца на арену, он прекрасно знал, что это может быть его последний миг на Земле.
1. Специальные ворота
Гладиаторы на арене.
Гладиаторы сражались на аренах, в одних случаях - парами, а в других — просто друг против друга. Иногда битва продолжалась не до смерти, а пока кто-то не просил о пощаде. Когда это проиcходило, толпа зрителей и руководитель шоу, которого называли «едитор», решали, заслуживает ли гладиатор милосердия или противник должен добить его. Когда гладиатор выигрывал какое-то событие, ему воздавали честь и выплачивали призовые прямо на арене, чтобы зрители увидели его заработок. Гладиатора, которого убивали на арене, клали на носилки и проносили через специальные ворота. Этот выход, который римляне делали на арене специально для мертвых, назывался Porta Libitinensis. «Porta» переводилось как «ворота», и «Libitinensis» относилось к богине погребения Либитине. Когда тело проносили через ворота, его доставляли в комнату, где с него снимали все доспехи.
2. Носилки
Когда соперник побеждён.
Безжизненное тело гладиатора выносили из арены на носилках только если гладиатор умирал с честью. Если он храбро встречал смерть от рук другого, то гладиатора торжественно уносили с арены и сохранял своё доброе имя. Для гладиаторов, которые не продемонстрировали храбрость, конец был не столь достойным. Во-первых, гладиатор не должен был кричать во время битвы. Это считалось признаком слабости. А если гладиатор попросил о пощаде, его считали трусом, который не смог посвятить свою жизнь игре. Трупы таких просто волочили за ноги с арены.
3. Перерезанное горло или разбитая голова
Одна из древних арен для гладиаторских боёв.
Имитация смерти могла показаться заманчивой идеей для гладиаторов. В конце концов, если гладиатор получал серьёзную рану, то он мог притвориться мертвым и подождать, пока его унесут с арены. В этом случае его шансы на выживание возрастали. Возможно, и были некоторые гладиаторы, которые пробовали подобное, но у римлян были меры, чтобы убедиться, что мертвые действительно мертвы и не притворяются. После того, как гладиатор умирал и его выносили через врата смерти, его относили в специальную комнату. Там с него снимали все доспехи, проверяли тело раскаленным прутом и в итоге перерезали горло. А если гладиатор умирал на арене «недостойно», то выходила специальная рабыня, которая разбивала ему голову большим камнем или дубиной. Гладиатору не удавалось избежать смерти после того, как он был повержен.
4. Костюмы для рабы
Анубис - проводник гладиаторов в мир мёртвых.
Сохранились несколько письменных отчетов и артефактов, которые предоставили разные подробности о том, как рабы арены должны убедиться, что гладиатор мертв. В могиле гладиатора, которая была датирована примерно 70 годами нашей эры, нашли украшенную лампу с изображением погибшего гладиатора. На другой лампе, также похороненной в этой могиле, было изображение Анубиса, египетского бога подземного мира. Это было неудивительно, поскольку в некоторых случаях, чтобы добавить дополнительную «изюминку» игре, рабы одевались как боги, чтобы убрать мертвых с арены. В данном конкретном случае на лампе показано, что рабы одевались как Анубис. В другом сохранившемся отчете было сказано, что рабы наряжались, как Чарун, этрусский демон смерти, и Гермес Психопомп, божество, сопровождающее души в Подземный мир. Чарун разбивал молотом череп гладиатора, а Гермес тыкал в его тело раскаленным железным прутом.
5. Различие между рабами и осужденными
В гладиаторы записывались как свободные люди и вольноотпущенники из рабов, большинство из которых были пленены во время многих войн в Древнем Риме. Мужчины, которых покупали, чтобы они стали гладиаторами, не сразу выпускали на арену. Их отправляли в гладиаторскую школу, где новички получали обширную физическую подготовку. Мужчины должны были научиться обращаться с различным оружием, чтобы выживать в кровавых игрищах. В гладиаторских школах людей также учили, как показывать шоу, чтобы аудитория была довольной. Это давало рабам шансы выйти победителем из боев с добровольцами. Единственными людьми, которые не получали обучения, были те, кого приговорили к смертной казни. В этих случаях осужденные в любом случае не должны были покинуть арену живыми, независимо от того, насколько хорошо они сражались. Их смерть, почти всегда жестокая, была предназначена для кровожадного развлечения толпы.
6. Перед лицом смерти
Одной из самых интересных вещей, которая преподавалась гладиаторам в школе гладиаторов, называемой «лудус», было то, как выглядеть перед лицом смерти. Это означало, что будущие гладиаторы тренировали правильные взгляд и осанку, которые нужно было продемонстрировать в моменты, когда решалась их судьба. Когда гладиатору наносили удачный удар, было принято, чтобы победитель остановился и посмотрел на ведущего игры. Затем ведущий давал сигнал о том, будет ли погибший гладиатор жить или он должен умереть. В этот короткий решающий момент едитор и зрители смотрели на раненых гладиаторов.
Если человек казался испуганным или больным, это было признаком слабости, и давали сигнал добить его. Однако, если упавший гладиатор смог вызывающе взглянуть в глаза своего оппонента, не мигая, он считался мужественным и мог быть помилован. Помимо пристального взгляда, падший гладиатор также должен был подставить шею под меч. Если гладиатор был настолько храбрым перед лицом смерти, его часто могли пощадить, чтобы он сражался и дальше, развлекая толпу.
7. Вместо сражения
Не все люди считали, что бой на арене - хорошая идея. В истории Древнего Рима есть много примеров, когда военнопленные предпочитали покончить с собой вместо того, чтобы устраивать кровавую бойню для развлечения римской аудитории. В одном из рассказов политик IV века Симмах описал, как 20 гладиаторов убили друг друга во время одной игры. Когда настало время сражаться на арене, они убивали друг друга, а последний покончил с собой. Также был также описан случай, когда военнопленный, когда его доставили на арену, засунул голову в движущееся колесо телеги, чтобы сломать себе шею. В еще одном рассказе немецкий гладиатор, ожидая своей очереди выхода на арену, вошел в уборную, схватил палку с губкой, используемую для вытирания пятой точки, и засунул ее себе в горло. Грязная губка на конце палки заблокировала дыхательные пути, и он умер от удушья.
8. Питье из тела
Ты только посмотри, что он делает!!
Когда гладиатор получал смертельную рану на арене и падал, истекая кровью, зрители могли увидеть, как другой человек бросается к трупу. Он опускался на колени рядом с убитым гладиатором и прикладывал губы к кровавой ране, начиная пить кровь, как вампир. Это вовсе не было необычным. Человек, который пил кровь гладиатора, был эпилептиком, которому сказали, что его единственным верным лекарством от этой болезни является питье крови прямо из раны гладиатора. Если же гладиатора буквально выпотрошили на арене, зрители видели совершенно другую сцену. Люди из толпы бросались к трупу, стараясь схватить хоть кусочек печени воина. Затем печень продавали страдающим эпилепсией, которым прописывали принять девять порций печени разных гладиаторов, чтобы вылечиться от этой болезни.
9. Сексуальная доблесть
Нельзя отрицать, что гладиаторы были сексуальными объектами. Они были сильными, мужественными и опасными людьми. Они буквально заставили женщин буквально падать в обморок, и существовало немало свободных женщин, которые бросали своих мужей и детей, чтобы ухлестывать за гладиаторами. Счастливчики, которые выживали на сцене, получали абсолютное обожание толпы. Их буквально боготворили. Изображения победителей можно было увидеть на вазах, на мозаиках и даже вырезанными на стенах. Неудивительно, что возникло поверие, что кровь гладиатора обладает не только целебными способностями. Мужчины считали, что кровь бойцов увеличивает сексуальную энергию. Однако, в отличие от эпилептиков, которым приходилось пить кровь прямо из раны, мужчины могли покупать кровь гладиатора, чтобы пить ее, когда это было необходимо. Это привело к обширной торговле гладиаторской кровью, причем она была довольно дорогой.
10. Кремация или гниение
А потом была вечность...
То, как сражался гладиатор, также определяло, как поступят с его телом после смерти. Героических гладиаторов, которые умирали достойно по мнению римского народа, часто кремировали. Друзьям и родственникам было разрешено забрать его тело для погребальных обрядов. После кремации прах хоронили вместе с подношениями богам. В некоторых местах Римской империи гладиаторов хоронили в местах, отведенных только для них. С телами гладиаторов, которые умерли позорно, обычно не обращались так хорошо. Если за телом павшего бойца никто не приходил, его бросали в реку или выбрасывали на пустырь, где останки гнили. Это считалось оскорблением покойного, потому что римляне считали, что душа не может успокоиться, когда грязь покрывает останки.
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