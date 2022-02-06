15 нестандартных способов применения кофейной гущи, очень полезных в быту

Кофейная гуща на каждый день.
Большинство кофеманов после кофе-паузы просто выбрасывают кофейную гущу (или же максимум гадают по ней). Но на самом деле она может оказаться очень полезной для самых различных целей. Советы, собранные в этом обзоре, отучат от привычки отправлять кофейную гущу в мусорное ведро. Итак, что же делать с кофейной гущей!
1. Дезодорировать руки
Кофейная гуща может дезодорировать руки.
Дезодорировать руки, холодильник, шкаф или автомобиль. Нужно поместить высушенную гущу в старую коробочку от маргарина, в крышке которой необходимо проделать отверстия (или снять крышку и натянуть марлю). Если поставить такую коробочку рядом с ведром у раковины, то она поможет убрать неприятные запахи из ведра. А если протирать гущей руки при готовке пищи, то это поможет избавиться от запаха рыбы, лука или чеснока.
2. Закрашивать царапины
Кофейная гуща может закрашивать царапины.
Закрашивать царапины и трещины на мебели из темного дерева. Нужно смочить ватный тампон в мокрой кофейной гуще и обработать им поврежденный участок. Цвет дерева на царапине потемнеет.
3. Удалять жир и грязь с кастрюль
Кофейная гуща поможет удалить жир и грязь.
Удалять жир и грязь с кастрюль, сковородок и инструментов. Нужно поместить несколько чайных ложек гущи на тряпку, вычистить объект и тщательно промыть его.
4. Помогать в уборке каминного пепла
Кофейная гуща поможет в уборке каминного пепла.
Если насыпать кофейной гущи на пепел, прежде чем подметать его, пыли почти не будет.
5. Подушечка для иголок
Кофейная гуща как наполнитель подушечки для иголок.
Сделать собственную подушечку для иголок. Нужно заполнить клочок тесно сплетенной шерстяной ткани гущей и перетянуть его резинкой, сделав мешочек. Масло, содержащееся в гуще, будет предохранять иголки от ржавчины.
6. Удобрять растения
Кофейная гуща поможет удобрить растения.
Кофейную гущу можно добавлять в почву цветников, содержащих розы, азалии, рододендроны, вечнозеленые растения, камелии и другие любящие кислоту растения. Также гуща может помочь вырастить потрясающе синие гортензии, увеличив кислотность почвы и добавив в цветы алюминий, который и обеспечит яркий синий цвет.
7. Смягчать мясо
Кофейная гуща поможет смягчить мясо.
Нужно добавить столовую ложку свежего молотого кофе в маринад для мяса. К тому же, оно придаст мясу легкий привкус дымка.
8. Окрашивать бумагу
Кофейная гуща может окрашивать бумагу.
Окрасить бумагу, ткани и пасхальные яйца. Смесь гущи и воды придаст бумаге античный вид пергамента, а яйцам коричневый цвет.
9. Отпугивать насекомых
Кофейная гуща может отпугивать насекомых.
Отпугивать насекомых. Гущу нужно насыпать кольцом вокруг растений. Это отпугнет муравьев, улиток или слизней.
10. Выращивать грибы
Кофейная гуща поможет выращивать грибы.
Нужно поместить грибницу в ведро с кофейной гущей.
11. Ловушка для тараканов
Кофейная гуща как приманка для тараканов.
Нужно заполнить банку пятисантиметровым слоем кофейной гущи, а затем обернуть горлышко банки двухсторонней лентой. Аромат привлечет тараканов в ловушку, а лента удержит их в банке.
12. Добавлять в пищу
Кофейная гуща как добавка в пищу.
Добавить кофейную гущу в качестве секретного ингредиента в свои рецепты. Намек на кофейный привкус в чили, мороженом и шоколадном торте сделает блюдо незабываемым.
13. Выращивать морковь
Кофейная гуща поможет выращивать морковь.
Выращивать морковь. Нужно смешать свежую кофейную гущу с крошечными семенами моркови. Это облегчит их посев и поможет отпугнуть от корней личинок.
14. Создавать насыщенный компост
Кофейная гуща поможет создать насыщенный компост.
Кофейная гуща добавит в компост питательные вещества, такие как калий и магний.
15. Применять против блох
Кофейная гуща поможет избавиться от блох.
Сделать питомцу ванну против блох. Нужно тщательно протереть мокрую шерсть собаки или кошки гущей. После этого гуща смоется вместе с блохами.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии