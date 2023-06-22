Как избавиться от комаров и неприятных запахов в доме при помощи лимона

Лимон или лайм — это цитрусовые с ярким ароматом, которые помогут вам решить сразу несколько проблем в доме. Прежде всего, это наполнение дома приятным ароматом, который, к тому же, совсем не нравится насекомым!







Лимон разрежьте крест-накрест не до конца, внутрь насыпьте соль. И влейте 1 ч. л. уксуса 9 %.







Поставьте такой лимон возле окон на кухне и в спальне, и ваш дом наполнится приятным цитрусовым ароматом. Кроме того, такой запах отпугнёт насекомых!







Другой способ — это вместо уксуса влить немного кондиционера для белья. Поставьте такой лимон в ванной/туалете, и он наполнит комнату ярким ароматом! Вместо химических ароматизаторов воздуха.

Наконец, если воткнуть 7-8 гвоздик в соль, то у вас получится натуральный отпугиватель комаров. Также такая комбинация ароматов поможет вам избавиться от запахов разной еды на кухне.



