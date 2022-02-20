С нами не соскучишься!

8 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Я, как и все мужики, чьи жены имеют большую грудь 4-гои более размера, знаем еще один секрет бюстгальтера - в жару, п...10 занимательных ...
  • Александр К
    Реклама шоколада!!!Что есть, чтобы н...
  • Наталия Федякова
    Про вес. У онко больных есть такое выражение: пока толстый тает - худой умирает.  После третьего курса химиотерапии я...9 распространенны...

Турист из Южной Кореи забрал контрабас у уличного музыканта, и вот что из этого получилось


Как-то во Флоренции.

Как-то во Флоренции.

Жизнь прекрасно хотя бы потому, что порой случаются удивительные встречи. Как-то к музыкантам, которые играли на одной из улиц Флоренции, подошёл турист из Южной Корее. Юн-Хюк Чой, так звали парня, сказал, что он контрабасист и хотел бы сыграть вместе с ними. Музыканты ничего не имели против, и вот что из этой затеи получилось. Кстати, многие убеждены, что это лучшая версия композиции «Осенние листья», которую им когда-либо пришлось услышать.

Эта мелодия точно никого не оставит равнодушным. С ней улетает душа…

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Турист из Южной Кореи забрал контрабас у уличного музыканта, и вот что из этого получилось

И не забудьте:
Турист из Южной Кореи забрал контрабас у уличного музыканта, и вот что из этого получилосьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх