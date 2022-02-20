Турист из Южной Кореи забрал контрабас у уличного музыканта, и вот что из этого получилось

Как-то во Флоренции.
Жизнь прекрасно хотя бы потому, что порой случаются удивительные встречи. Как-то к музыкантам, которые играли на одной из улиц Флоренции, подошёл турист из Южной Корее. Юн-Хюк Чой, так звали парня, сказал, что он контрабасист и хотел бы сыграть вместе с ними. Музыканты ничего не имели против, и вот что из этой затеи получилось. Кстати, многие убеждены, что это лучшая версия композиции «Осенние листья», которую им когда-либо пришлось услышать.
Эта мелодия точно никого не оставит равнодушным. С ней улетает душа…
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