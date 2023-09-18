10 малоизвестных фактов о самых популярных в мире достопримечательностях

1. Вороны лондонского Тауэра







2. Трещина в Колоколе Свободы

Колокол Стейт Хаус.

3. Цвет статуи Свободы

Так какого же она цвета?

4. Парфенон

А Перфенон уже не тот...

5. Дымоход Тауэрского моста

Дымоход Тауэрского моста.

6. Скрытая капсула времени в арке ворот

Скрытая капсула времени в арке ворот.

7. Скрытая пещера в мемориале Линкольна

Скрытая пещера в мемориале Линкольна

8. Настоящий цвет моста Золотые ворота

Какого же цвета Золотые ворота?

9. Секретный тур в Биг Бен

Такой Биг Бен видели не многие.

10. Знак Голливуда

И у этого знака есть свои секреты.