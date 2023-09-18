10 малоизвестных фактов о самых популярных в мире достопримечательностях

Многие из самых известных достопримечательностей во всем мире являются знаковыми символами минувших времен и кажется, что о них известно уже всё. Тем не менее, несмотря на всю их популярность, есть некоторые уникальные, но малоизвестные факты об этих всемирно известных достопримечательностях, привлекающих туристов со всех уголков земного шара.
1. Вороны лондонского Тауэра
Лондонский Тауэр, одна из самых известных достопримечательностей в Лондоне, был построен Вильгельмом Завоевателем в 1078 году в качестве новой королевской резиденции. Тем не менее, с 1100 по 1952 год его использовали в качестве тюрьмы, в которой содержались некоторые из наиболее известных преступников страны, такие как Ранульф Фламбард и близнецы Крэй.
Исторический замок теперь открыт для публики. Посетители могут узнать больше о его истории, исследуя различные тюремные камеры, а также в Тауэре можно увидеть знаменитые драгоценности короны. Однако не все знают, что замок постоянно «находится под защитой» шести воронов. Местное суеверие гласит, что если вороны покинут Тауэр, все королевство падет. По этой причине в Тауэре сегодня есть смотрители, которые ухаживают за семью воронами — шесть «штатных» и один «запасной». Это суеверие, по мнению историков, ведет свою историю от Карла II, который приказал защищать воронов, предупредив, что и Лондонский Тауэр, и британская Корона падут, если птицы когда-нибудь улетят.
2. Трещина в Колоколе Свободы
Колокол Свободы, первоначально известный как «», стал знаменит, когда своим звоном с башни Индепенденс-Холла созвал жителей города на оглашение Декларации независимости США. Изначально колокол был заказан в 1751 году у литейного завода Whitechapel в Лондоне. Однако он треснул уже во время первых испытаний.
Колокол Стейт Хаус.
После этого местные металлурги Джон Стоу и Джон Пасс переплавили оригинальный колокол, создав его нынешний культовый вариант. Спустя 90 лет регулярного использования, в начале 1840-х годов у Колокола Свободы появилась узкая трещина. Только в 1846 году была предпринята попытка ремонта. Металлурги решили использовать технику «приостанавливаемого сверления», чтобы расширить трещину, тем самым предотвратив дальнейшее повреждение и восстановив колокол. К сожалению, попытка ремонта привела к появлению второй трещины. После этого колокол замолчал навсегда.
3. Цвет статуи Свободы
Так какого же она цвета?
Статуя Свободы, которая была подарена Америке Францией в 1886 году, является одной из самых знаковых достопримечательностей на планете (ее ежегодно посещают более четырех миллионов туристов). Однако некоторые могут удивиться, узнав, что знаковая статуя изначально не была зеленой. Когда ее установили, она была медного цвета. Но сочетание дождей, ветров и морских брызг привело к тому, что статуя окислилась. Сначала она приобрела тусклый шоколадно-коричневый оттенок, после чего окончательно стала сине-зеленой, какой ее все знают сегодня. Налет окиси не стали удалять, потому что он естественным образом предотвращает дальнейшее разрушение и повреждение статуи.
4. Парфенон
А Перфенон уже не тот...
Некоторые археологи считают, что многие из знаковых каменных руин в Афинах сегодня выглядят совсем иначе, чем во времена, когда они были построены. Например, широко распространено мнение, что когда-то Парфенон был разноцветным. Во время недавних испытаний, проведенных греческим археологом и инженером-химиком Эви Папаконстантину-Зиоти, на стенах руин обнаружились следы синей, красной и зеленой краски. Считается, что погодная эрозия является причиной выцветания всемирно известного храма, который был построен в 432 году до нашей эры.
5. Дымоход Тауэрского моста
Дымоход Тауэрского моста.
Тауэрский мост - это подвесной подъемный мост в Лондоне, построенный в 1886 - 1894 годах для перехода через Темзу к Лондонскому Тауэру. Таким образом, это одна из самых знаковых достопримечательностей Лондона, с которой открывается захватывающий вид на английскую столицу. Однако на мосту есть одна особенность, о которой никто не знает. Если внимательно присмотреться, то на нем можно найти дымоход, окрашенный в тот же синий цвет, что фонарные столбы вдоль моста. Он ведет к старому камину в караульном помещении Лондонского Тауэра. Когда-то камин топили зимой, чтобы охранники не замерзли.
6. Скрытая капсула времени в арке ворот
Скрытая капсула времени в арке ворот.
Арка в Сент-Луисе (Gateway Arch) была построена более 50 лет назад. Это не только самый высокий памятник в США, но и самая высокая арка в мире. Туристы, которые обожают посещать обзорную площадку на ее вершине, даже не догадываются, что там спрятан маленький кусочек истории. В октябре 1965 года здесь была спрятана капсула времени с 762 000 подписей, в основном студентов, которые в это время посещали различные школы в Сент-Луисе. Однако маловероятно, что капсула времени будет вскрыта в ближайшее время. Она вцементирована внутри структуры арки, поэтому будет там храниться до тех пор, пока простоит вся структура.
7. Скрытая пещера в мемориале Линкольна
Скрытая пещера в мемориале Линкольна
Если кто-либо посещал мемориал Линкольна в Вашингтоне, он наверняка пропустил едва заметную дверь. За ней ряд лестниц ведут в подземный зал, заполненный граффити, пылью и мусором. Считается, что строители разрисовали стены пещеры при строительстве культового памятника в начале 1900-х годов. С тех пор Служба национальных парков называет это «историческим граффити».
8. Настоящий цвет моста Золотые ворота
Какого же цвета Золотые ворота?
Мост Золотые Ворота является одним из самых известных туристических направлений в США. Однако, вопреки своему названию, подвесной мост на самом деле не золотистый. Цвет краски по международным стандартам считается оранжевым. На самом деле, мост Золотые Ворота не получил свое название из-за своего цвета краски, как в это верят многие, а был назван в честь пролива Золотые Ворота, через который он и был построен.
9. Секретный тур в Биг Бен
Такой Биг Бен видели не многие.
Биг Бен - одна из самых известных достопримечательностей Лондона, которую каждый может увидеть во время экскурсии по Вестминстеру. Тем не менее, многие люди не знают, что для туристов доступен тур на башню Елизаветы, в которой находится Биг Бен. Есть одно «но» - нужно быть резидентом Соединенного Королевства, чтобы войти внутрь. Несмотря на то, что тур бесплатный, за каждого посетителя, который входит в культовое здание, на самом деле платят члены парламента или палаты лордов. Те, у кого достаточно привилегий для того, чтобы войти внутрь, могут рассчитывать на часовую экскурсию от обслуживающего Биг Бен персонала. В связи с текущим ремонтом, эта возможность сейчас отсутствует, но секретные туры, как ожидается, возобновятся в 2021 году.
10. Знак Голливуда
И у этого знака есть свои секреты.
Многие люди могут быть удивлены, узнав, что знак Голливуда не существовал бы без ныне покойного Хью Хефнера. На знаке, первоначально установленном в 1923 году, было написано «Hollywoodland», и он стал знаковым символом города Тинселтаун. К 1978 году знак уже серьезно обветшал. Узнав, что Торговой палате потребовалось 250 000 долларов, чтобы восстановить знак, основатель Playboy Хью Хефнер объявил сбор средств. К примеру, по 27 000 долларов пожертвовали рок-звезда Элис Купер и актер Джин Отри.
Благодаря усилиям Хефнера по сбору средств, знак был восстановлен. Но это был не единственный раз, когда Хефнер спас фирменный знак Голливуда. В 2010 году природоохранная группа «The Trust for Public Land» решила защитить 55 гектаров земли вокруг знака Голливуда, поскольку там собрались строить роскошные дома. Нужно было собрать 1 миллион долларов, и Хефнер пожертвовал 900 000 долларов, необходимые для спасения знака.
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