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10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

Как позаботиться о своём сердце, не прибегая к помощи сомнительных БАДов и лекарств? Природа предоставила широчайшие возможности для этого! Регулярная, хотя бы лёгкая, физическая нагрузка, свежий воздух и рацион, включающий продукты их нашего списка, вот и весь секрет.

Публикуем полезнейшую подборку, которая обязательно пригодиться тем нашим читателям, которые хотят как можно дольше сохранить здоровье середечно-сосудистой системы.

1. Авокадо


Замените майонез на вашем гамбургере или бутерброде на авокадо. Исследования показали, что ежедневное потребление авокадо нормализует уровень холестерина в крови (понижает LDL и повышает HDL). HDL — «хороший» холестерин, который помогает сохранить артерии без отложений.

10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

2. Спаржа


Спаржа является природной пищей для очистки артерий. Она может помочь снизить кровяное давление и предотвращает образование тромбов, которые могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Этот овощ полон клетчатки и минералов. Кроме того, спаржа содержит длинный список витаминов, включая К, В1, В2, С и Е.

3. Гранат


Этот забавный фрукт содержит фито химикаты, которые действуют как антиоксиданты и защищают слизистую оболочку артерий от повреждения.
Гранатовый сок стимулирует выработку в организме оксида азота, который помогает сохранить вашу кровь текучей, а артерии открытыми!

4. Брокколи


Любите ли вы ее или нет, брокколи богата витамином К, который предотвращает повреждение артерий кальцием. Брокколи также полна клетчатки, которая помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина.

10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

5. Куркума


Эта специя обладает мощным противовоспалительным действием. Она помогает уменьшить воспаление, которое является основной причиной атеросклероза — склерозирование артерий. Добавление куркумы в рацион, поможет уменьшить повреждение стенок артерий, снижая вероятность тромбоза.

6. Хурма


Хурма богата антиоксидантами и полифенолами, которые уменьшают уровень триглицеридов. Это также отличный источник клетчатки, которая помогает регулировать кровяное давление и чистит артерии.

7. Спирулина


Может это звучит странно, но это сине-зеленые водоросли помогают регулировать уровень липидов в крови. Это также источник белка, который содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму для поддержания оптимального здоровья.

Спирулина помогает расслабить стенки артерий и стабилизировать кровяное давление, уравновешивая уровень жира в крови.

10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

8. Корица


Эта вкусная пряность снижает уровень холестерина, очищает артерии от существующих бляшек и предотвращает появление новых. Корица полна антиоксидантов, которые улучшают сердечно-сосудистую систему, защищают кровь от окисления. Добавляйте немного корицы в кофе, на ваш тост, или в любую другую пищу и будьте здоровы!

9. Клюква


Клюква — еще один богатый антиоксидантами продукт питания. Эта ягода может снизить уровень LDL и поднять уровень HDL холестерина. Оказывается, регулярное потребление чистого клюквенного сока уменьшает общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 40%!

10. Зеленый чай


Зеленый чай содержит высокий уровень катехинов, которые тормозят всасывание холестерина во время пищеварения. Пейте чашку или две каждый день — и это улучшит уровень липидов в крови и снизит артериальное засорение.

Зеленый чай также дает естественный импульс метаболизму, может помочь в потере веса и поддержит здоровье сердечно-сосудистой системы.

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