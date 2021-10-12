Пикантный вопрос: почему многие уколы делают именно в «пятую точку»

Многие люди бояться уколов. Их можно понять. Иногда случается так, что укол – это действительно очень больно. Впрочем, даже без этого в процедуре данного толка очень мало приятного особенно, когда укол назначают пациенту в пятую точку. Для некоторых людей это доставляет дополнительное неудобство. Отсюда закономерный вопрос – зачем именно туда.
В попу колоть удобно. |Фото: youtube.com.
На самом деле большинство внутримышечных уколов можно сделать в любое место, где есть достаточное количество «мяса». Это может быть рука, нога, плечо. Тем не менее, очень часто врачи назначают делать подобные уколы именно в ягодицу. Особенно, если укол этот будет не один и делать его следует регулярно. Ответ на вопрос «почему именно так?» знает каждая медсестра.
Укол в попу. | Фото infosort.ru.
Все дело в том, что в мышцах содержится большое количество кровеносных сосудов и самое главное – нервных окончаний. Если попасть иглой в любое из них можно причинить человеку ужасную боль. По большей части именно из-за таких «происшествий» вокруг уколов и сформировался ореол ненавистного отношения. Однако, у человека есть ягодицы, которые имеют достаточно большой объем мышечной массы и при этом содержат не так много сосудов и нервов.
При уколе в попу нельзя выбрать любое место. Ягодицы делятся на четыре части. Правильнее и безопаснее всего колоть в верхний наружный квадрат. Там нет ни нервных стволов, ни сосудов. Укол в эту область абсолютно безопасен. Если уколы носят регулярный характер, то каждый день ягодицы чередуются.
Важен в том числе психологический момент. |Фото: tricolortvmag.ru.
Если уколоть ниже, есть риск попасть в седалищный нерв. Это чревато не только ужасной болью, но и нарушением способности человека двигать ногой. Кстати, колют уколы в попу, в том числе и из соображений психологии – человек не видит иглы, что делает доктор или сестра, а потому ему не так страшно. Чаще всего пациент ничего и заметить не успевает.
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