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Пикантный вопрос: почему многие уколы делают именно в «пятую точку»


Пикантный вопрос: почему многие уколы делают именно в «пятую точку»

Многие люди бояться уколов. Их можно понять. Иногда случается так, что укол – это действительно очень больно. Впрочем, даже без этого в процедуре данного толка очень мало приятного особенно, когда укол назначают пациенту в пятую точку. Для некоторых людей это доставляет дополнительное неудобство. Отсюда закономерный вопрос – зачем именно туда.

В попу колоть удобно. |Фото: youtube.com.

В попу колоть удобно. |Фото: youtube.com.

 

На самом деле большинство внутримышечных уколов можно сделать в любое место, где есть достаточное количество «мяса». Это может быть рука, нога, плечо. Тем не менее, очень часто врачи назначают делать подобные уколы именно в ягодицу. Особенно, если укол этот будет не один и делать его следует регулярно. Ответ на вопрос «почему именно так?» знает каждая медсестра.
Укол в попу. | Фото infosort.ru.

Укол в попу. | Фото infosort.ru.

 

Все дело в том, что в мышцах содержится большое количество кровеносных сосудов и самое главное – нервных окончаний. Если попасть иглой в любое из них можно причинить человеку ужасную боль. По большей части именно из-за таких «происшествий» вокруг уколов и сформировался ореол ненавистного отношения. Однако, у человека есть ягодицы, которые имеют достаточно большой объем мышечной массы и при этом содержат не так много сосудов и нервов.


При уколе в попу нельзя выбрать любое место. Ягодицы делятся на четыре части. Правильнее и безопаснее всего колоть в верхний наружный квадрат. Там нет ни нервных стволов, ни сосудов. Укол в эту область абсолютно безопасен. Если уколы носят регулярный характер, то каждый день ягодицы чередуются.
Важен в том числе психологический момент. |Фото: tricolortvmag.ru.

Важен в том числе психологический момент. |Фото: tricolortvmag.ru.

 

Если уколоть ниже, есть риск попасть в седалищный нерв. Это чревато не только ужасной болью, но и нарушением способности человека двигать ногой. Кстати, колют уколы в попу, в том числе и из соображений психологии – человек не видит иглы, что делает доктор или сестра, а потому ему не так страшно. Чаще всего пациент ничего и заметить не успевает.

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Пикантный вопрос: почему многие уколы делают именно в «пятую точку»

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Пикантный вопрос: почему многие уколы делают именно в «пятую точку»Подписаться на мой Instagram
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