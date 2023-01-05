Как живут и чем занимаются в наши дни звёзды знаменитой новогодней комедии «Один дома»

Любимая многими семейная новогодняя комедия «Один дома» вышла в прокат в 1990 году. Ожидания от истории о мальчике, который с блеском отбивается от бандитов, проникших в его дом, были довольно высокими. Но никто не ожидал столь оглушительного успеха. Фильм стал одним из самых кассовых хитов всех времён, установив рекорд среди комедий за два десятилетия! Талантливый актёрский состав и непринуждённость происходящего на экране сделали своё дело. Лента пережила несколько сиквелов. Что происходит сейчас со звёздным составом и кто из них снимется в новом продолжении, далее в обзоре.
Миллионы людей по всему миру полюбили эту комедийную киноленту. У неё было три сиквела и в этом году выходит ещё один под названием «Home Sweet Home Alone». Конечно, превзойти оригинал невозможно. Особенно в сердцах тех, кто вырос на этом фильме. Его чётко дозированное мультяшное насилие и непревзойдённая атмосфера праздника, замешанные на семейной сентиментальности не могут ни с чем сравниться. Это как детская радость от распаковки подарка — мало кому удастся испытать в зрелом возрасте те же эмоции. Интересно, чем заняты сейчас актёры, исполнившие столь полюбившихся многим героев?
Кто знал тогда, что эта сцена станет одной из самых знаменитых?
Маколей Калкин (Кевин Маккалистер)
Маколей Калкин в комедии «Один дома».
Маколей Калкин не просто проснулся знаменитым после фильма «Один дома». Он стал самым востребованным и высокооплачиваемым актёром Голливуда. Он снялся в нескольких довольно успешных кинокартинах, которые, впрочем, успех «Один дома» не повторили. Стремительный взлёт карьеры породил в жизни Маколея множество проблем. Калкин увлёкся запрещёнными веществами, поссорился с родителями и в подростковом возрасте отказался продолжать свою карьеру в кино. В течение двух десятков лет актёр вёл затворнический образ жизни. В 2003 году был короткий каминг аут в образе зависимого клубного промоутера в фильме «Клубная мания». Потом Калкин написал автобиографический роман «Джуниор» и создал с приятелями пародийную группу под названием Pizza Underground.
Последний выход из тени у Маколея был в этом году, когда он объявил о рождении сына Дакоты от своей партнёрши Бренды Сонг. Вышедший недавно фильм под названием «Американская история ужасов: Двойная игра» доказал, что талант у Калкина всё ещё на месте.
Спустя годы Маколей Калкин повторил знаменитую сцену из фильма.
Джо Пеши (Гарри Лайм)
Джо Пеши.
Актёр всегда был звездой ролей второго плана совершенно разноплановых персонажей. В комедии «Один дома» Пеши исполнил роль более умной половины несуразного бандитского дуэта. Джо был востребованным актёром и фильмы в его карьере следовали один за другим. Также он всегда был увлечён музыкой. В 1998 году он выпустил шутливый альбом под названием «Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You». В центре внимания актёр оказался два года назад после роли крутого босса мафиози в фильме «Ирландец».
Дэниел Стерн (Марв Мурчинс)
Дэниел Стерн.
Дэниэл не был столь знаменит до этой роли. После роли тупого напарника Гарри он стал наконец узнаваемым. Заэтим фильмом последовали два подобных. Роль неуклюжего приятеля, казалось, навсегда приклеилась к Стерну. Но всё же актёр сумел избавиться от порядком поднадоевшего амплуа. Он успел даже попробовать себя в качестве режиссёра, сняв комедию о бейсболе «Новичок года». После этого были заметные роли в других голливудских кинолентах: «Баскетбольная лихорадка» (1996), «Очень плохо», «Вещи»(1998) и «Катись!». Совсем недавно ветеран-актёр получил награду за свой вклад в сериалы «Манхэттен» и «Пронзительный».
Амплуа, казалось, намертво приклеилось к артисту.
Правда сейчас Стерн старается больше времени уделять семье. Счастье в личной жизни Дэниел нашёл ещё в ранней молодости. Он женился в 1980 году на Лоре Маттос и живёт с ней по сей день. У них трое уже взрослых детей. Старший сын Генри – сейчас сенатор штата Калифорния, дочь Софи – музыкант, а младшая Элла – медработник. Сам Стерн увлекается искусством. Он специализируется на создании бронзовых скульптур. Его работы украшают собой экспозиции арт-объектов в разных уголках Америки.
Кэтрин О'Хара (Кейт Маккалистер)
Кэтрин О'Хара.
Канадская актриса Кэтрин О'Хара смогла привнести в свою роль виноватой мамы Кейт Маккалистер нечто особенное. Идеальное сочетание искренности и эдакого взволнованного шарма. Кэтрин много лет провела вне поля зрения поклонников. Она посвятила себя целиком своему мужу и двум их детям. В двухтысячных годах она стала сниматься вновь. Талантливая актриса заслужила любовь зрителей за роль Мойры Роуз в сериале «Бухта Шитта» и многих других. Сама О'Хара признаётся, что самое большое удовольствие ей доставляет озвучка мультфильмов. Она озвучивала такие популярные анимационные фильмы как «Семейка Аддамс», «Цыплёнок Цыпа», «Лесная братва» и «Кошмар перед Рождеством». Актриса - обладатель престижной телепремии Эмми и является кавалером Ордена Канады.
Джон Херд (Питер Маккалистер)
Джон Херд.
Актёр снимался всегда совсем не в героическом амплуа, но был любим зрителями, хоть и не столь известен. После роли Питера Маккалистера в «Один дома» о нём снова вспомнили. После этого фильма его карьера, возможно, была не столь успешной, как у других и как у него самого в 80-е, но Херд всё же снимался довольно много. Самые заметные ленты с его участием: «На линии огня» (1993), «Змеиные глаза» (1998), «Клиент» и «Клан Сопрано». Последними известными его фильмами были сериал «Побег из тюрьмы» и «Шаркнадо» (2013). Актёр скончался в 2017 году в возрасте 71 года.
Девин Ратрей (Базз Маккалистер)
Девин Ратрей.
Девин Ратрей был просто идеален в роли противного старшего брата Кевина, Базза. После «Один дома» продюсеры, все как один, предлагали ему одноплановые роли. Актёр не желал ограничиваться однотипным амплуа и подался изучать кино в Нью-Йоркском университете и Школе изобразительных искусств. Потом Девин вернулся к карьере актёра, сыграв роли в фильмах «Суррогаты» (2009) и «Небраска» (2013). От призрака Базза ему удалось успешно избавиться и его персонажи весьма разноплановы. Актёр лишь уступил уговорам продюсеров сняться в продолжении «Один дома» этого года в роли взрослого Базза Маккалистера.
Киран Калкин (Фуллер Маккалистер)
Киран Калкин.
Настоящий младший брат Маколея Калкина дебютировал в кино в роли кузена Кевина Фуллера. Он непомерно жаден до пепси и страдает ночным недержанием мочи. Киран Калкин впечатлил своим талантом и продолжил карьеру после выхода «Один дома». Он снялся во множестве кинолент. Истинную славу Киран обрёл после выхода «Наследия». За роль Романа Роя в этом фильме он был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».
В отличие от своего старшего брата Маколея, Киран Калкин никогда не отличался «звёздной» внешностью. Он всегда был невысоким, хрупким мальчиком. Зрители полюбили его за невероятное обаяние и некую потаённую мечтательность в глазах. Кроме всего прочего это часто позволяло ему играть героев гораздо младше себя. Актёр не прославил себя громкими романами. О его личной жизни известно довольно мало. Киран счастлив в браке с девушкой по имени Джазз Чартон, не имеющей никакого отношения к миру кино. У пары недавно родился второй ребёнок.
Робертс Блоссом (Старик Марли)
Робертс Блоссом.
Старик, которого сыграл Робертс Блоссом в фильме «Один дома», конечно же, маньяком не был. Хотя подобная роль в арсенале актёра всё же была. В ленте 1974 года «Безумный» он сыграл серийного убийцу. Актёр сыграл за годы карьеры множество невероятно разноплановых персонажей. Самое интересное, что Робертс в молодости выучился на терапевта. О карьере актёра он не помышлял, его больше увлекала поэзия. Блоссом окончил Гарвард, а во время Второй мировой воевал. После переезда в Нью-Йорк Робертс решил стать актёром. Начал он с режиссуры в театре. Потом стал играть там небольшие роли. Так началась его успешная карьера. К сожалению, талантливый актёр скончался десять лет назад от инсульта.
Джон Кэнди (Гас Полински)
Джон Кэнди.
Говорят, чем веселее актёр на экране, тем печальнее его реальная жизнь. Это утверждение вполне подходит канадскому комику Джону Кэнди. Его жизнь трагически оборвалась на 44-м году жизни. Актёр прославился своими блестящими комедийными ролями во многих фильмах. Зрителям полюбились его персонажи в таких фильмах, как «Всплеск», «Самолёты, поезда и автомобили», «Космические яйца» и «Дядюшка Бак». К величайшему сожалению, талантливый юморист умер от сердечного приступа в 1994 году. Всю жизнь он боролся с проблемой лишнего веса, но это всё равно стало причиной его раннего ухода.
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