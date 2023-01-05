Как живут и чем занимаются в наши дни звёзды знаменитой новогодней комедии «Один дома»

Кто знал тогда, что эта сцена станет одной из самых знаменитых?

Маколей Калкин (Кевин Маккалистер)

Маколей Калкин в комедии «Один дома».

Спустя годы Маколей Калкин повторил знаменитую сцену из фильма.

Джо Пеши (Гарри Лайм)

Джо Пеши.

Дэниел Стерн (Марв Мурчинс)

Дэниел Стерн.

Амплуа, казалось, намертво приклеилось к артисту.

Кэтрин О'Хара (Кейт Маккалистер)

Кэтрин О'Хара.

Джон Херд (Питер Маккалистер)

Джон Херд.

Девин Ратрей (Базз Маккалистер)

Девин Ратрей.

Киран Калкин (Фуллер Маккалистер)

Киран Калкин.

Робертс Блоссом (Старик Марли)

Робертс Блоссом.

Джон Кэнди (Гас Полински)

Джон Кэнди.