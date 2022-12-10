Идентификация флирта

Всегда немного неловко, когда не понимаешь – вы заинтересовали кого-то, или с вами просто вежливы. Очень не хочется перепутать флирт с простой вежливостью и очень не хочется упускать возможность познакомиться с человеком, которому вы могли понравиться. Задачка!







К счастью, существуют эксперты по языку телу, которые могут помочь в этом вопросе.



СтэфХоллоуэй, эксперт из Новой Зеландии, утверждает:



«Важно показать, что вы заинтересованы. Самое <!--more-->, что вы можете сделать – улыбнуться. Вам нужно показать, что вы охотно идёте на контакт».



Более того, если кто-то решился на то, чтобы подойти к вам в общественном месте, ему, скорее всего, понадобилось много смелости. Для такого человека естественно нервничать, поэтому поощрение беседы, открытость и дружелюбность – всегда хорошие знаки.



Также Холлоуэй предлагает обратить внимание на ступни:



«В языке тела ступни никогда не врут. Если они поставлены в форме латинской V, это знак своеобразного приветствия: вас приглашают в личное пространство, потому что вами заинтересованы. Если одна из ступней развёрнута в вашу сторону – ваш собеседник пытается войти в ваше личное пространство».



Также Холлоуэй утверждает, что мужчины склонны выбирать такие позы, которые подчёркивают их мускулы, тогда как женщины переводят внимание на лицо, поддерживая голову руками.



Ещё один знак – избыток энергии:



«Мужчины и женщины будут приводить себя в порядок, поэтому обратите внимание на то, как мужчины поправляют галстук<!--more--> а женщины приглаживают волосы. Это основные жесты, которыми люди не могут управлять – всё происходит на уровне подсознания».



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