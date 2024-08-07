30 ретро-снимков из путешествия по Западной Африке в 1933-1934 годах

Жители Уагадугу ловят рыбу.
Африка - удивительный континент, который на протяжении всей истории притягивал путешественников и исследователей. В нашем обзоре уникальные фотографии, которые были сделаны в 1930-х годах во время путешествия по Западной Африке. Уникальное погружение в атмосферу "чёрного" континента.
1. Добыча золота на реке
Женщины народности бауле моют золото.
2. Отец с малышом на руках
Самое безопасное место - на руках у отца.
3. Предсказание по мышам
Мышей используют для предсказаний, так как полагают, что те знают тайны загробного мира.
4. Толчение зерна
Обработка зерна в ступе.
5. Коробка для ребенка
Когда родители заняты работой.
6. Ритуальный танец
Танец - неотъемлемая часть африканских народов и важный инструмент воздействия на людей.
7. Выпас животных
Присмотром за животными занимались дети начиная с шести лет.
8. Африканская семья
Важнейшая ценность в африканской культуре.
9. Местный житель
Мужчина одного из африканских племен.
10. Вокзал в Бобо-Диуласо
Город в республике Буркина Фасо.
11. В горах Африки
Путешественник у утеса.
12. Водоносы
В обязанности замужней женщины входило обеспечение семьи водой.
13. Гора «Рука Фатимы»
Самая известная скала Мали.
14. Гора Гомбори
Самая высокая гора в республике Мали.
15. Девушки из деревни Коуми
Представительницы Буркина Фасо.
16. Девушки из Уагадугу
Отличительные прически и украшения племени.
17. Деревня догонов Банани
Под защитой огромного утеса.
18. Деревенские постройки
Все из подручных материалов: дерево, глина, камень.
19. Дома у отвесного уступа
Деревни догонов лепятся по краям уступа Бандиагары.
20. Хижины догонов
Глиняные постройки покрытые соломой.
21. Деревенское кладбище
Погребальные пещеры находятся в отвесной части гряды над деревней.
22. Местная жительница деревни Догонов
Представительница племени.
23. Деревенские строения
Деревня к северу от Вахигуя.
24. Массовое захоронение
Погребения в камнях гор.
25. Танцы в деревне Коуми
Собравшиеся на площади и крышах наблюдают за танцами.
26. Великая мечеть Мопти
Уникальное сооружение выполнено из сырцового кирпича и покрыто глиняной штукатуркой.
27. Поселение Дедугу
Небольшое укрепленное поселение в республике Буркина Фасо.
28. Спуск к городу Дуэнца
Местные жители спускают машину по крутому склону.
29. В окружении местных жителей
Исследователь Африки Жан Феллер.
30. Лов рыбы
Жители Уагадугу ловят рыбу практически руками.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии