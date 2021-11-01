Неожиданные и полезные способы альтернативного использования повседневных вещей

Пожалуй, каждый человек, кто так или иначе сталкивается с ведением домашнего хозяйства или хотя бы с выполнением простейших бытовых задач, стремится облегчить и оптимизировать домашнюю работу.

Прекрасный способ это сделать – альтернативное использование повседневных вещей. Об этом и пойдёт речь в этом обзоре.

1. Лимоны

Отчистить за минуту.

С помощью лимонов можно очистить практически что угодно. Но особенно хороши они для очистки микроволновой печи. Нужно просто отрезать ломтик лимона, положить его в миску с водой и поставить в микроволновку на 45 секунд. Пятна в микроволновой печи сотрутся намного быстрее, а также это устранит неприятные запахи.

2. Резиновая швабра

Резиновая швабра - идеальное решение для мойки окон.

Она прекрасно работает для чистки окон. Но также ей можно легко убрать шерсть животных из ковра.

3. Аспирин

Тайны аспирина.

Изначально аспирин был только болеутоляющим, но совсем недавно его начали использовать в качестве средства для разжижения крови. Например, он может помочь предотвратить образование тромбов в ногах при длительных перелетах.

4. Ватные палочки

Ватные палочки для очаровательных свечей.

Зачастую бывает очень проблематично зажечь свечу с коротким фитилем.

5. Жидкость для полоскания рта

Просто нужно окунуть кончик ватной палочки в спирт, а затем использовать его, чтобы зажечь свечу.

Полная дезинфекция.

Обычно все используют ее исключительно для того, чтобы очистить рот. Но также подобная жидкость идеально подходит для дезинфекции зубной щетки.

6. Теннисные мячи

Такая полезная штуковина.

Это может показаться сумасшедшим, но если кто-то хочет, чтобы полотенца после барабанной сушилки были пушистыми, но не пахли, стоит бросить в сушилку пару теннисных мячиков. Полотенца станут пушистыми, но запаха не будет.

7. Сливочное масло

Маленький кусочек для решения большой проблемы.

Те, у кого-то запутывалась в волосах жевательная резинка, знают, как это может раздражать и как больно ее доставать. А на самом деле нужно просто втереть немного сливочного масла в волосы. Также следующий раз, когда руки запачкаются соком или клеем, перед тем, как мыть их водой с мылом, стоит немного потереть их маслом.

8. Горчица

Для приятного аромата.

Вероятно, это будет неожиданным для многих. Если развести горчицу в небольшом количестве воды, получится прекрасный дезодоратор. Если мусорное ведро неприятно пахнет, стоит просто промыть его водой с горчицей.

9. Пищевая сода

Она имеет много альтернативных применений. Одним из самых популярных рецептов является использование соды в качестве естественного дезодоранта (особенно в случае обуви или холодильника).

10. Кофе

Кофе как спасение от насекомых.

Тем, у кого есть проблемы с насекомыми, просто нужно насыпать немного кофе в места, где они встречаются. Кофе имеет сильный запах, который не любят много насекомых. Кроме того, он может быть особенно полезен в саду из-за своей кислотности. Муравьи, как правило, держатся подальше от почв с высоким содержанием кислоты.

11. Яйца

Яичные белки могут помочь очистить кожаные изделия. Просто нужно втереть немного яичного белка в грязную обувь или кошелек, а затем протереть его влажным полотенцем.

12. Газеты

Старые газеты в борьбе с запахом.

Прочитанную газету необязательно выбрасывать. Ее можно использовать для дезодорации коробки для обеда. Просто нужно засунуть внутрь коробки свернутую в комок газету, и она впитает все запахи.

13. Уксус

Он прекрасно подходит для очистки чашек, чайников и кофеварок от пятен кофе и чая. Просто нужно нагреть уксус и замочить в нем чашку или чайник на ночь. К утру они будут сверкать как новенькие.

14. Шапочки для душа

С головы на ноги.

Их них получатся прекрасные бахилы. Поэтому шапочки подойдут, когда не хочется где-то наследить грязной обувью.

15. Выпрямители для волос

Ими можно гладить одежду вместо утюга. Подобный способ подойдет, если под рукой не оказалось утюга или если на одежде всего лишь незначительные складки. Это также может помочь сэкономить время утром.