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15 сказочных скандинавских домиков с «зелёными» крышами


Живописные места с красивейшими домами.

Живописные места с красивейшими домами.

Скандинавия – сказочной красоты земля, на которой сегодня располагается сразу несколько стран: Норвегия, Дания, Швеция, Исландия и Финляндия. Сказочной красоты природа, высокий уровень безопасности и экологии, разнообразная кухня и интересная история – всё это привлекает в Скандинавию огромное количество туристов. В нашем обзоре фотографии невероятных скандинавских домиков, в реальность которых сложно поверить.

1. Хофскиркья, Исландия


Покрытая дёрном церквушка, по сути — землянка, является подлинным шедевром исландской архитектуры.

Покрытая дёрном церквушка, по сути — землянка, является подлинным шедевром исландской архитектуры.

 

2. Тйорсардалур, Исландия


Сказочный домик.

Сказочный домик.

 

3. Скаульхольт, Исландия


Домик, покрытый зеленой травой.

Домик, покрытый зеленой травой.

 

4. Ватнайёкюдль, национальный парк в Исландии


Крыша поглощает дождевую воду, сокращая расходы на отопление зимой и кондиционирование летом.

Крыша поглощает дождевую воду, сокращая расходы на отопление зимой и кондиционирование летом.

 

5. Ронндолсетра, Норвегия


Такая крыша обеспечивают изоляцию и обладает чрезвычайной долговечностью и надежностью.

Такая крыша обеспечивают изоляцию и обладает чрезвычайной долговечностью и надежностью.

 

6. Норвегия


Необычный эстетический вид.

Необычный эстетический вид.

 

7. Саксун


Деревня на острове Стреймой Фарерского архипелага.

Деревня на острове Стреймой Фарерского архипелага.

 

8. Торсхавн, Фарерские острова


Столица Фарерских островов.

Столица Фарерских островов.

 

9. Церковь, Фуннингур, Фарерские острова


Зелёная крыша предлагает многочисленные социальные, экологические и финансовые выгоды.

Зелёная крыша предлагает многочисленные социальные, экологические и финансовые выгоды.

 

10. Микладеалур, Фарерские острова


Живописные домики с травяной крышей.

Живописные домики с травяной крышей.

 

11. Водопад Кведнафоссен, Норвегия


15 сказочных скандинавских домиков с «зелёными» крышами

«Зелёная» крыша уменьшает зимние затраты на обогрев.

 

12. Стреймой, Фарерские острова


Травяные крыши делают микроклимат внутри дома более свежим.

Травяные крыши делают микроклимат внутри дома более свежим.

 

13. Гейрангер, Норвегия


Дома, крыши которых засеянные растительностью.

Дома, крыши которых засеянные растительностью.

 

14. Skjolden, Норвегия


Скандинавы очень серьезно относятся к своим зелёным крышам, традиции строительства которых передаются из поколения в поколение.

Скандинавы очень серьезно относятся к своим зелёным крышам, традиции строительства которых передаются из поколения в поколение.

 

15. Саксун, о. Стреймой, Фарерские острова


Церковь в Саксун.

Церковь в Саксун.

 

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15 сказочных скандинавских домиков с «зелёными» крышами

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15 сказочных скандинавских домиков с «зелёными» крышамиПодписаться на мой Instagram
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