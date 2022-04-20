15 сказочных скандинавских домиков с «зелёными» крышами

Живописные места с красивейшими домами.

1. Хофскиркья, Исландия

Покрытая дёрном церквушка, по сути — землянка, является подлинным шедевром исландской архитектуры.

2. Тйорсардалур, Исландия

Сказочный домик.

3. Скаульхольт, Исландия

Домик, покрытый зеленой травой.

4. Ватнайёкюдль, национальный парк в Исландии

Крыша поглощает дождевую воду , сокращая расходы на отопление зимой и кондиционирование летом.

5. Ронндолсетра, Норвегия

Такая крыша обеспечивают изоляцию и обладает чрезвычайной долговечностью и надежностью.

6. Норвегия

Необычный эстетический вид.

7. Саксун

Деревня на острове Стреймой Фарерского архипелага.

8. Торсхавн, Фарерские острова

Столица Фарерских островов.

9. Церковь, Фуннингур, Фарерские острова

Зелёная крыша предлагает многочисленные социальные, экологические и финансовые выгоды.

10. Микладеалур, Фарерские острова

Живописные домики с травяной крышей.

11. Водопад Кведнафоссен, Норвегия

«Зелёная» крыша уменьшает зимние затраты на обогрев.

12. Стреймой, Фарерские острова

Травяные крыши делают микроклимат внутри дома более свежим.

13. Гейрангер, Норвегия

Дома, крыши которых засеянные растительностью.

14. Skjolden, Норвегия

Скандинавы очень серьезно относятся к своим зелёным крышам, традиции строительства которых передаются из поколения в поколение.

15. Саксун, о. Стреймой, Фарерские острова

Церковь в Саксун.