Термоакустическая пушка или отвлекающий маневр: в чем феномен иерихонских труб

Эпизод со взятием города Иерихон евреями в период их 40-летнего похода во главе с Моисеем является одним из популярных библейских сюжетов. Причем интерес он представляет не только для верующих или религиоведов, но и для для историков и инженеров. А все из-за того, что решающим при взятии города стало применение особых труб, с помощью которых якобы и были разрушены стены Иерихона. Которое столетие ученые бьются над загадкой этой необычной установки, пытаясь понять, что же все-таки делали иерихонские трубы: действительно стали силой, уничтожившей крепость, а значит, могли быть уникальной технологией, которая на сегодняшний день остается утраченной.
Множество ученых пытались разгадать секрет иерихонских труб. /Фото: warfarehistorynetwork.com
Иерихон представлял собой город-крепость, которые оказался на пути в северную Палестину еврейского народа во время их сорокалетнего похода, который возглавил вначале Моисей, а после - Иисус Навин. Доподлинно неизвестно, с какой целью евреями был разрушен город, и почему они его попросту не обошли, однако сегодня ученые доказали: как минимум одна стена древнего Иерихона действительно была разрушена.
Компьютерная реконструкция древнего Иерихона. /Фото: livejournal.com
Согласно библейской притче, евреи на протяжении шести дней ходили вокруг города, и жителям последнего казалось, что их поток бесконечен - это сильно сказывалось на моральном духе людей. А когда на седьмой день евреи дали сигнал в свои трубы, в Иерихоне народ был попросту деморализован. В какой-то момент от звука, который издавали трубы, стены города рухнули, и он был взят. Согласно преданию, евреи перебили всех жителей Иерихона, а Иисус Навин даже проклял это место, чтобы там больше никто не поселился жить, хотя некоторое время спустя город все же был возрожден.
Притча о падении Иерихона определенно представляет интерес. /Фото: forexdengi.com
О том, каким образом иерихонские трубы смогли стать инструментом для разрушения толстых стен, спорят ученые уже которое столетие. На сегодняшний день бытует сразу несколько версий. Одна из них опирается на законы физики. В данном случае речь идет о так называемом термоакустическом эффекте, который создает явление резонанса.
Ярким примером работы данного эффекта является двигатель Стирлинга. Механизм его действия следующий: трубка, закрытая с одной стороны, нагревается с краю. Раскаленный воздух расширяется и доходит до зоны охлаждения, там он сжимается и по сути втягивается обратно. Таким образом возникают автоколебания, которые сопровождаются сильным гулом. Считается, что именно этот гул и мог стать причиной разрушения стен Иерихона.
Макет двигателя Стирлинга. /Фото :youtube.com
Еще одна версия использования иерихонских труб предполагает, что при взятии города трубы вообще не применялись. В данном случае приверженцы этой теории ссылаются на тот факт, что библейская притча была написала задолго после того, как Иерихон был разрушен, то есть основным источником информации для авторов были дошедшие до них предания. Поэтому нельзя точно сказать, что именно называлось трубой в этих пересказах: возможно, это были трубы, а может некое оружие, которое по виду их напоминало. В последнем случае предполагается, что имело место быть использование некоего стенобитного оружия либо другой осадной техники.
Точный вид иерихонской трубы также неизвестен. /Фото: wordpress.com
Третья распространённая версия, которой пытаются объяснить явление иерихонских труб утверждает, что прямого отношения к разрушению городских стен они вообще не имеют. Все дело в том, что в притче упоминается также группа еврейских разведчиков, засланных в Иерихон. Там они смогли найти убежище в доме одной блудницы, которая в обмен на обещание сохранить ей и ее родным жизнь помогла евреям войти в город. А использование трубного рёва в данном случае трактуют двумя вариантами: либо это был условный сигнал к открытию разведчиками дверей города, либо отвлекающих манёвр, который к тому же ещё и деморализует противника.
Некоторые считают иерихонскую трубу лишь отвлекающим маневром. /Фото: blogspot.com
На сегодняшний день пока нет ни одного достоверного подтверждения какой-либо из вышеперечисленных или других версий. Раскопки древнего Иерихона продолжаются, учёные пытаются докопаться до истины, но на это необходимо время. А пока иерихонские трубы продолжают хранить свои секреты в глубине тысячелетий.
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