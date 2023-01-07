15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

1. Франция: Ни слова о деньгах.
2. Индия: никаких поцелуев и ласк на людях.
3. Япония: не стоит оставлять чаевые.
4. Мексика: не вздумайте обижаться на местные шутки.
5. Турция: не используйте жест «ок» — здесь он считается неприличным.
6. Норвегия: не стоит интересоваться у местных, посещают ли они церковь.
7. Великобритания: не спрашивайте англичанина, сколько он зарабатывает.
8. Ирландия: не пытайтесь имитировать ирландский акцент.
9. Кения: не обращайтесь первым к собеседнику по имени.
10. Германия: не поздравляйте с днём рождения заранее.
11. Чили: не ешьте руками.
12. Сингапур: не ешьте в общественном транспорте.
13. США: не забудьте оставить чаевые.
14. Китай: не дарите часы или зонтики.
15. Новая Зеландия: не используйте сигнал автомобиля, это считается крайне неприличным.
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