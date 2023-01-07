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15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

1. Франция: Ни слова о деньгах.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

2. Индия: никаких поцелуев и ласк на людях.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

3. Япония: не стоит оставлять чаевые.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

4. Мексика: не вздумайте обижаться на местные шутки.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

5. Турция: не используйте жест «ок» — здесь он считается неприличным.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

6. Норвегия: не стоит интересоваться у местных, посещают ли они церковь.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

7. Великобритания: не спрашивайте англичанина, сколько он зарабатывает.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

8. Ирландия: не пытайтесь имитировать ирландский акцент.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

9. Кения: не обращайтесь первым к собеседнику по имени.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

10. Германия: не поздравляйте с днём рождения заранее.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

11. Чили: не ешьте руками.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

12. Сингапур: не ешьте в общественном транспорте.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

13. США: не забудьте оставить чаевые.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

14. Китай: не дарите часы или зонтики.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

15. Новая Зеландия: не используйте сигнал автомобиля, это считается крайне неприличным.

15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

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15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятности

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15 фактов о том, чего не следует делать в других странах, если не хотите нарваться на неприятностиПодписаться на мой Instagram
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