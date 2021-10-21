Очищаем подоконник с помощью копеечных средств

Большинство хозяек тщательно очищает полы, вовремя моет посуду, кухонные столешницы, стирает постельное белье. Но многие почему-то забывают, что подоконники в доме тоже нуждаются в регулярной очистке.

В этой статье мы расскажем об эффективных моющих средствах, которые помогут быстро отмыть пластиковый подоконник.





КАК ОЧИСТИТЬ ПОДОКОННИКИ В ДОМЕ

Хозяйственное мыло

Стиральный порошок

Средство для мытья окон

Уксус

Смесь уксуса и пищевой соды

Зубная паста и мел

Грязный подоконник способен кардинально испортить внешний вид комнаты. Как же отмыть от грязи белый пластиковый подоконник? На самом деле, всё очень просто. Копеечные средства помогут тебе в поддержании чистоты.Если обычное жидкое мыло или средство для мытья посуды не действуют, есть вариант получше. С загрязнениями на раз-два справится хозяйственное мыло (только не жидкое, а твердое). Дело в том, что в нём содержится больше щелочи, чем в обычном мыле. Поэтому оно хорошо выводит даже пятна от жира.Мыло натираем на терке и растворяем в теплой воде. Затем наносим мыльную смесь на подоконник. Если загрязнения стойкие, можно оставить мыльную смесь на 30 минут, а затем тщательно смыть. Это один из самых безопасных и экологичных способов очистки подоконника.Если мыло не справляется с загрязнениями на подоконнике, можно попробовать стиральный порошок любой фирмы, лучше отбеливающий.Он не только выведет пятна, но и осветлит поверхность.Насыпаем порошок на подоконник и мокрой шершавой губкой трем сначала пятна, а затем весь подоконник. Пену, которая образовалась, тщательно смываем водой, вытираем подоконник насухо. Если подоконник отделан ПВХ-пленкой, то метод с порошком не подойдет. Жесткая сторона губки может оставить царапины.Средства для мытья окон неплохо справляются с грязью и пятнами на подоконнике. Плюс в том, что их очень удобно использовать. Ведь большинство подобных средств для стекол продаются в удобных флаконах с пульверизатором.Просто распыли средство на подоконник, протри его мягкой тряпкой, промой водой. В случае стойких загрязнений можно оставить средство на какое-то время или повторить процедуру несколько раз.Это копеечное средство, которое наверняка есть дома у каждой хозяйки, работает не хуже магазинных моющих средств специального назначения. Уксус хорошо растворяет жирные пятна, удаляет ржавчину, а также отбеливает подоконник.Сначала уксус надо смешать с водой в пропорции один к одному, затем нанести на подоконники и оставить на 10–15 минут. Затем раствор осторожно смываем, протираем подоконник насухо. Процедуру можно повторить, если не все пятна исчезли. Если на твоем подоконнике ПВХ-пленка, особенно цветная, то с уксусом лучше не экспериментировать. Дело в том, что он может изменить цвет поверхности.Если на подоконнике есть старые, въевшиеся пятна, не спеши прибегать к дорогим моющим средствам. Стоит дать шанс смеси уксуса с содой. Это средство хорошо себя зарекомендовало в борьбе с трудновыводимыми пятнами.Для начала следует нанести на грязные участки тонкий слой соды с помощью влажной губки. Затем сверху капаем немного уксуса. Ждем, пока закончится химическая реакция, и удаляем смесь с подоконника вместе с грязью. При необходимости эту процедуру можно повторить.Смесь зубной пасты и мела за счет абразивных свойств неплохо очищает пятна и отбеливает поверхность. Сперва мел нужно хорошенько растолочь в порошок. Затем смешиваем мел и пасту в равных пропорциях и наносим влажной мягкой губкой, легко втирая в подоконник. Оставляем на некоторое время. После того как грязь отойдет, смываем смесь водой и насухо вытираем поверхность.