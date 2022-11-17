Почему один из лучших художников Средневековья писал картины для больницы: Ганс Мемлинг

Большой триптих Ганса Мемлинга, датированный 1474-1479 гг, называется «Алтарь Св. Иоанна». Его полное название - «жертвенник Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова». Он служил алтарем в больнице Святого Иоанна в Брюгге, где он находится по сей день. К слову, это не единственное произведение известного художника, написанное для больницы. Что же на самом деле связывает Мемлинга с учреждением Святого Иоанна?
Биография Мемлинга
Ганс Мемлинг был одним из самых важных художников раннего периода Нидерландов (входил в группу так называемых «фламандских примитивов»). За свою тридцатилетнюю карьеру он внес множество новшеств в нидерландское искусство. Ганс Мемлинг родился в Зелигенштадте, недалеко от Франкфурта в регионе Среднего Рейна. Известно, что Мемлинг проходил обучение в Майнце или Кельне.
Инфографика: Ганс Мемлинг
Джорджио Вазари в своей «Vite» (биографии художников) писал, что Мемлинг был учеником и коллегой Ван дер Вейдена. Их сотрудничество предположительно длилось до смерти Ван дер Вейдена 18 июня 1464 года. Вскоре после этого, в 1465 году, Мемлинг зарегистрировался как бюргер Брюгге. В этот период портреты были одной из важнейших частей творчества Мемлинга. Треть работ художника, сохранившихся до наших дней, - это именно портреты. Популярность этих работ, вероятно, была связана с личным подходом, который он внес в существующий портретный стиль. Кстати, итальянская клиентура особенно ценила портреты Мемлинга.
Слева: Автопортрет, деталь алтаря Девы Марии, ок. 1468, Национальная галерея, Лондон / справа: Портрет мужчины с римской монетой (до 1480, Антверпен)
Прекрасным примером является портрет мужчины из коллекции Королевского музея изящных искусств Антверпена, вероятно, написанный в 1473-74 годах. Мужчина в черном пальто с белым воротником и черном уборе смотрит на зрителя. В руке он держит монету. В центре картины, у нижнего края, Мемлинг нарисовал несколько лавровых листьев. Мужчина сидит перед широким, протяженным ландшафтом, где мы наблюдаем лебедей, человека на лошади и пальму.
С 1470-х гг. Мемлинг работал и над другими видами картин. Одним из таких заказов была роспись двух панелей алтаря по заказу Гильдии библиотекарей. К сожалению, эти панели, нарисованные около 1479 года, утеряны. Также в 1479 году Мемлинг написал свои единственные две работы, которые были датированы и подписаны: Ретабль Святого Иоанна и Триптих Яна Флорейна. Оба алтаря были изготовлены для священнослужителей больницы Св. Иоанна. Не раз высказывались подозрения, что у Мемлинга были особые отношения с больницей Св. Иоанна из-за большого количества работ, которые больница заказала у него. Многие исследователи считают, что Мемлинг, будучи доблестным солдатом армии Карла Смелого, принимал участие в военных действиях и даже был ранен. Именно больница Святого Иоанна помогла художнику излечиться. В благодарность за помощь Мемлинг написал множество работ для учреждения.
Триптих Святого Иоанна
Алтарь Святого Иоанна, 1474
Триптих был написан для Высокого алтаря часовни больницы Святого Иоанна. Старая надпись на нижней части рамы включает дату 1479 года и имя художника Ганса Мемлинга. Алтарь, конечно же, посвящен святым покровителям больницы. Центральное изображение Богородицы может быть связано с давними и тесными связями больничной часовни с Девой Марией. Две святые женщины, Екатерина и Варвара, были особенно важными святыми для тяжело больных людей. Их присутствие в больничном контексте часто объясняется тем, что они символизируют созерцательную и активную жизнь монастырского сообщества больницы.
Ганс Мемлинг «Страшный суд». 1473 год / Фото: gallerix.ru
Вместе с Гданьским «Страшным судом» и «Любекскими страстями» это один из трех самых больших триптихов Мемлинга. Три запрестольных образа служат важными вехами в развитии его творчества. «Алтарь св. Иоанна» датируется 1479 годом и, таким образом, находится точно на полпути между Гданьским (1467 г.) и Любекским (1491 г.) триптихами.
Композиция
Композиция триптиха в целом оригинальна не только с точки зрения повествования, где различные компоненты взаимосвязаны пространственно и тематически. Новшество касается и изображения Девы Марии на небесах и Апокалипсиса. Иконография такой группы святых, сидящих и стоящих вокруг восседающей на троне Девы, встречается довольно редко. Мемлинг, вполне вероятно, вдохновлялся алтарями Яна ван Эйка.
Алтарь Святого Иоанна, 1474 (центральная панель) / Фото: gallerix.ru
— На левой панели изображена смерть Иоанна Крестителя (Усекновение главы),
— На правой панели Иоанн Богослов, изображенный на острове Патмос,
— На центральной панели изображена Мария с младенцем Иисусом в окружении двух Иоаннов и святых Екатерины Александрийской и Варвары. Узкие вертикальные проемы между колоннами открывают непрерывный пейзаж с руинами и зданиями, в которых разыгрываются небольшие эпизоды из жития двух святых.
Заказчиками триптиха были четыре благочестивых жителя Брюгге, которые изображены на обратной стороне крыльев.
• Якоб де Сеунинк (монах в больнице),
• Антеунис Сегерс (начальник больницы),
• Агнес Казембруд (настоятельница больницы) и
• Клара ван Хулсен, медсестра.
Позади них находятся святые, в честь которых они были названы: Святой Иаков Великий, Святой Антоний Аббат, Святой Агнес и Святой Клэр.
Алтарь Святого Иоанна, 1474 (боковые панели)
К моменту своей смерти (11 августа 1494 года) Мемлинг был признанным художником у себя на родине и за рубежом. Его стилю, композициям и использованию красок следовали многие будущие художники. Заметно влияние Мемлинга - в большей или меньшей степени - в произведениях Джерарда Дэвида, Йооса ван Клеве, Квинтена Матсиса и Питера Поурбуса. Таким образом, Мемлинг сыграл определяющую роль в развитии живописи Брюгге.
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