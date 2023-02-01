Половина тела этой девушки не принадлежит ей

Тейлор Мул (Taylor Muhl), певица и композитор из Калифорнии, всегда подозревала, что у нее есть близнец, но и подумать не могла, что большая «родинка» на ее животе фактически является ее сестрой, слившейся с ее телом. И только в 2009 году ей поставили диагноз «химеризм».



На первый взгляд, у Тейлор обычное тело, если не считать того, что посередине оно как будто разделено на две части и на одной стороне кожа темнее. О химеризме девушка и не думала, пока однажды не увидела по телевизору документальный фильм об этом феномене.









ейлор рассказала, что с детства была одержима близнецами.



«Когда мне было шесть лет, я постоянно спрашивала маму, есть ли у меня близнец, а маму этот вопрос всегда смущал. Даже с подругами мы играли в близнецов».



В то время девочка не знала, что делит одно тело со своей нерожденной сестрой, но чувствовала, что что-то не так. Половина ее туловища была темнее. К тому же у нее были проблемы со здоровьем: частые простуды, мигрени и болезненная менструация.



«Мои аутоиммунные проблемы начались в 10 лет, и я не понимала, почему болею. Кроме того, я часто чувствовала эмоциональную нестабильность».



Однажды Тейлор наткнулась на документальный фильм о химеризме.



«Я чуть со стула не упала. Там показали ребенка, который выглядел как я».



После консультаций со специалистами и множества тестов Тейлор поставили диагноз. Выяснилось, что у нее есть аллергия на некоторые металлы, но только на одной стороне тела, у нее две иммунные системы, которые «конкурируют» друг с другом. Из-за своего состояния Тейлор должна постоянно принимать лекарства и витамины, а также вести здоровый образ жизни. Но, несмотря на все усилия, она все равно чувствует себя неважно.



Если до подтверждения диагноза Тейлор стеснялась своего тела, то теперь она примирилась с ним и перестала его скрывать.



«Я всегда прятала свой недостаток, скрывала живот, а фотографии редактировала в фотошопе. Но теперь я хочу принять свою внешность. Я хочу вдохновить людей, помочь им чувствовать себя красивыми и уверенными в себе, несмотря на какие-либо особенности».



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