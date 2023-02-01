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Половина тела этой девушки не принадлежит ей

Тейлор Мул (Taylor Muhl), певица и композитор из Калифорнии, всегда подозревала, что у нее есть близнец, но и подумать не могла, что большая «родинка» на ее животе фактически является ее сестрой, слившейся с ее телом. И только в 2009 году ей поставили диагноз «химеризм».

На первый взгляд, у Тейлор обычное тело, если не считать того, что посередине оно как будто разделено на две части и на одной стороне кожа темнее. О химеризме девушка и не думала, пока однажды не увидела по телевизору документальный фильм об этом феномене.

Половина тела этой девушки не принадлежит ей

Половина тела этой девушки не принадлежит ей
ейлор рассказала, что с детства была одержима близнецами.

«Когда мне было шесть лет, я постоянно спрашивала маму, есть ли у меня близнец, а маму этот вопрос всегда смущал. Даже с подругами мы играли в близнецов».
Половина тела этой девушки не принадлежит ей
В то время девочка не знала, что делит одно тело со своей нерожденной сестрой, но чувствовала, что что-то не так. Половина ее туловища была темнее. К тому же у нее были проблемы со здоровьем: частые простуды, мигрени и болезненная менструация.

«Мои аутоиммунные проблемы начались в 10 лет, и я не понимала, почему болею. Кроме того, я часто чувствовала эмоциональную нестабильность».
Половина тела этой девушки не принадлежит ей
Однажды Тейлор наткнулась на документальный фильм о химеризме.

«Я чуть со стула не упала. Там показали ребенка, который выглядел как я».
Половина тела этой девушки не принадлежит ей
После консультаций со специалистами и множества тестов Тейлор поставили диагноз. Выяснилось, что у нее есть аллергия на некоторые металлы, но только на одной стороне тела, у нее две иммунные системы, которые «конкурируют» друг с другом. Из-за своего состояния Тейлор должна постоянно принимать лекарства и витамины, а также вести здоровый образ жизни. Но, несмотря на все усилия, она все равно чувствует себя неважно.
Половина тела этой девушки не принадлежит ей
Если до подтверждения диагноза Тейлор стеснялась своего тела, то теперь она примирилась с ним и перестала его скрывать.

«Я всегда прятала свой недостаток, скрывала живот, а фотографии редактировала в фотошопе. Но теперь я хочу принять свою внешность. Я хочу вдохновить людей, помочь им чувствовать себя красивыми и уверенными в себе, несмотря на какие-либо особенности».

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