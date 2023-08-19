25 самых популярных сувениров со всего света

Путешествуя по миру, мы обычно хотим прикупить подарков своим родным и друзьям (да и себе любимому). При этом всем бы хотелось быть оригинальными и приобрести что-нибудь действительно особенное, но в большинстве случаев в итоге покупаем самые что ни на есть типичные вещицы в сувенирных лавках. Но с другой стороны, если не купить фигурку Эйфелевой башни в Париже, будет казаться, что вы там вовсе никогда и не были.









Итак, давайте посмотрим на самые популярные сувениры со всего света — на заметку тем, кто собирается в путешествие, и на радость тем, кто уже побывал в этих странах и может сказать: «У меня такой же».











Итак, давайте посмотрим на самые популярные сувениры со всего света — на заметку тем, кто собирается в путешествие, и на радость тем, кто уже побывал в этих странах и может сказать: «У меня такой же».







1. Матрешка из России







Все мы знаем, что такое матрешка. И иностранцы тоже знают и любят этот сувенир из России. Он стал настолько популярным, что его можно купить и в других странах, но ведь все мы знаем, что родина матрешки — Россия.







Все мы знаем, что такое матрешка. И иностранцы тоже знают и любят этот сувенир из России. Он стал настолько популярным, что его можно купить и в других странах, но ведь все мы знаем, что родина матрешки — Россия.





2. Статуэтка борца сумо из Японии







Япония известна многими феноменами, в том числе и борьбой сумо. Так что найти подобный







Япония известна многими феноменами, в том числе и борьбой сумо. Так что найти подобный сувенир можно на каждом шагу.





3. Кружка в виде Дракулы из Румынии







Когда говоришь «Румыния», первое, что приходит на ум, — вампир Дракула, он же Влад Цепеш. Неудивительно, что все местные сувенирные лавки забиты предметами на эту тему, например вот такими вот кружками.







Когда говоришь «Румыния», первое, что приходит на ум, — вампир Дракула, он же Влад Цепеш. Неудивительно, что все местные сувенирные лавки забиты предметами на эту тему, например вот такими вот кружками.





4. Термометр в виде Великой Китайской стены из Китая







Убейте сразу двух зайцев одним выстрелом, прикупив такой сувенир. Рассказывайте людям о своих путешествиях, в то же время оставаясь в курсе погодных условий в собственном доме.







Убейте сразу двух зайцев одним выстрелом, прикупив такой сувенир. Рассказывайте людям о своих путешествиях, в то же время оставаясь в курсе погодных условий в собственном доме.





5. Открывалка с Папой из Ватикана







Всем известно, что Ватикан является резиденцией Его Святейшества, так что если вы когда-нибудь будете в этом самом маленьком анклаве в пределах Рима, вы запомните его на всю жизнь. Портреты Папы повсюду. Даже на таких «мирских» предметах, как открывалки.







Всем известно, что Ватикан является резиденцией Его Святейшества, так что если вы когда-нибудь будете в этом самом маленьком анклаве в пределах Рима, вы запомните его на всю жизнь. Портреты Папы повсюду. Даже на таких «мирских» предметах, как открывалки.





6. Статуэтка фараона из Египта







Пирамиды, сфинкс, верблюды и… фараоны. Нельзя покинуть Египет хотя бы без одной из подобных статуэток в багаже.







Пирамиды, сфинкс, верблюды и… фараоны. Нельзя покинуть Египет хотя бы без одной из подобных статуэток в багаже.





7. Статуэтка Христа-Искупителя из Бразилии







30-метровая статуя Христа-Искупителя возвышается на холме над Рио-де-Жанейро и является одной из самых культовых достопримечательностей всей Бразилии. Неудивительно, что ее изображение можно купить в любой бразильской сувенирной лавке.







30-метровая статуя Христа-Искупителя возвышается на холме над Рио-де-Жанейро и является одной из самых культовых достопримечательностей всей Бразилии. Неудивительно, что ее изображение можно купить в любой бразильской сувенирной лавке.





8. Статуэтка Голема из Чехии







Они чем-то похожи на статуэтки сумоистов, но на самом деле изображают Голема — мифическое существо, созданное пражским раввином в XVI веке. Эти фигурки — одни из самых популярных чешских сувениров.







Они чем-то похожи на статуэтки сумоистов, но на самом деле изображают Голема — мифическое существо, созданное пражским раввином в XVI веке. Эти фигурки — одни из самых популярных чешских сувениров.





9. Брелок в виде Эйфелевой башни из Парижа







Ни один список сувениров не был бы полным без матери всех сувениров —







Ни один список сувениров не был бы полным без матери всех сувениров — Эйфелевой башни . Повесьте ее на ключи, чтобы все знали, что вы недавно побывали в Париже.





10. Туман в банках из Калифорнии, США







В Сан-Франциско, штат Калифорния, есть две культовые вещи, которые обязательно нужно увидеть, — это мост Золотые Ворота и туман. А если купить туман в банке, то вы получите обе эти вещи — одну внутри, а вторую снаружи, на этикетке.







В Сан-Франциско, штат Калифорния, есть две культовые вещи, которые обязательно нужно увидеть, — это мост Золотые Ворота и туман. А если купить туман в банке, то вы получите обе эти вещи — одну внутри, а вторую снаружи, на этикетке.





11. Модель двухэтажного автобуса из Англии







Помимо известнейших на весь мир достопримечательностей вроде Тауэра, Лондонского глаза или







Помимо известнейших на весь мир достопримечательностей вроде Тауэра, Лондонского глаза или Букингемского дворца , в Великобритании есть еще кое-что, что каждый турист обязан увидеть, сфотографировать и обязательно взять с собой домой в виде сувенира — культовый красный двухэтажный автобус.





12. Коровий колокольчик из Швейцарии.







Хотя Швейцария — страна небольшая, в ней очень много вещей, которыми она славится. Швейцарский нож, шоколад, часы — все эти предметы известны на весь мир. Но когда дело касается сувениров, есть только один — декоративные колокольчики, наподобие тех, что висят на шеях швейцарских коров.







Хотя Швейцария — страна небольшая, в ней очень много вещей, которыми она славится. Швейцарский нож, шоколад, часы — все эти предметы известны на весь мир. Но когда дело касается сувениров, есть только один — декоративные колокольчики, наподобие тех, что висят на шеях швейцарских коров.





13. Раскрашенные черепа из Мексики







Если вы планируете путешествие в Мексику, не забудьте привезти оттуда один из этих красочных расписных черепков. Это один из самых популярных сувениров в стране. Они связаны с Днем мертвых — традиционным мексиканским праздником, отмечаемым по всей стране.







Если вы планируете путешествие в Мексику, не забудьте привезти оттуда один из этих красочных расписных черепков. Это один из самых популярных сувениров в стране. Они связаны с Днем мертвых — традиционным мексиканским праздником, отмечаемым по всей стране.





14. Соломенные шляпы из Таиланда







В последние годы Таиланд становится все более популярным азиатским направлением







В последние годы Таиланд становится все более популярным азиатским направлением , ежегодно привлекая миллионы туристов со всего света. А какой сувенир привезти из этой страны? Конечно же традиционную соломенную шляпу.





15. Лампада в виде горы Рашмор из Южной Дакоты, США







Штат Южная Дакота — не самое популярное американское направление, но именно в этом штате есть достопримечательность, известная на весь мир. Если будете в этом штате, обязательно купите что-нибудь, что будет напоминать вам о горе Рашмор, например масляную лампу.







Штат Южная Дакота — не самое популярное американское направление, но именно в этом штате есть достопримечательность, известная на весь мир. Если будете в этом штате, обязательно купите что-нибудь, что будет напоминать вам о горе Рашмор, например масляную лампу.





6. «Моцарткугель» из Австрии







Названные в честь Вольфганга Амадея Моцарта — одного из величайших композиторов в истории — конфетки «Моцарткугель» представляют собой сладость из марципана, нуги и темного шоколада. Этот сладкий деликатес — самый популярный сувенир в Австрии, стране, где родился Моцарт.







Названные в честь Вольфганга Амадея Моцарта — одного из величайших композиторов в истории — конфетки «Моцарткугель» представляют собой сладость из марципана, нуги и темного шоколада. Этот сладкий деликатес — самый популярный сувенир в Австрии, стране, где родился Моцарт.





17. Расписные статуэтки слонов из Индии







Многие собирают статуэтки слонов, но в Индии это один из самых популярных сувениров. И на то есть хорошая причина, ведь Индия — это страна с самой большой популяцией слонов.







Многие собирают статуэтки слонов, но в Индии это один из самых популярных сувениров. И на то есть хорошая причина, ведь Индия — это страна с самой большой популяцией слонов.





18. Каменный мальтийский крест с Мальты







Часть мальтийского флага, мальтийский крест является одним из важнейших национальных символов страны. В местных сувенирных лавках можно купить его во всевозможных версиях, но самым популярным является крест из белого известняка, типичного для этой небольшой средиземноморской страны материала.







Часть мальтийского флага, мальтийский крест является одним из важнейших национальных символов страны. В местных сувенирных лавках можно купить его во всевозможных версиях, но самым популярным является крест из белого известняка, типичного для этой небольшой средиземноморской страны материала.





19. Рога викингов из Швеции







Швеция — страна, в которой жили викинги, и культ этих средневековых воинов и мореплавателей все еще







Швеция — страна, в которой жили викинги, и культ этих средневековых воинов и мореплавателей все еще сохранился здесь . Неудивительно, что рогатые шлемы викингов стали одними из самых популярных сувениров, которые туристы увозят с собой из этой скандинавской страны.





20. Танцующая куколка с Гавайев, США







Милые Гавайи… Солнце, кристально чистая вода, потрясающие пляжи и… конечно же, прекрасные танцовщицы хулы с веночками из цветов.







Милые Гавайи… Солнце, кристально чистая вода, потрясающие пляжи и… конечно же, прекрасные танцовщицы хулы с веночками из цветов.





21. Копия Бранденбургских ворот из Германии







Неоклассическая триумфальная арка XVIII века, Бранденбургские ворота являются культовой достопримечательностью Берлина, привлекающей туристов со всего мира. Люди часто покупают себе копию этого сооружения и позируют с ней на фоне оригинальных ворот.







Неоклассическая триумфальная арка XVIII века, Бранденбургские ворота являются культовой достопримечательностью Берлина, привлекающей туристов со всего мира. Люди часто покупают себе копию этого сооружения и позируют с ней на фоне оригинальных ворот.





22. Кленовый сироп из Канады







Канада — крупнейший в мире производитель кленового сиропа, да и кленовый лист, как мы знаем, уютно расположился на главном флаге страны. Так что когда дело доходит до сувениров, нет ничего более канадского, чем кленовый сироп в бутылочках в форме кленового листа.







Канада — крупнейший в мире производитель кленового сиропа, да и кленовый лист, как мы знаем, уютно расположился на главном флаге страны. Так что когда дело доходит до сувениров, нет ничего более канадского, чем кленовый сироп в бутылочках в форме кленового листа.





23. Расписные деревянные башмаки из Нидерландов







В Нидерландах можно буквально заблудиться в сувенирах. Мельницы, тюльпаны, сыр — все эти вещи являются культовыми символами Нидерландов. Но есть еще кое-что, куда более важное и культовое — это супермодные, но практически не подлежащие сносу расписные деревянные башмаки! Они полностью сделаны из древесины и являются одним из самых любимых туристами голландских сувениров.







В Нидерландах можно буквально заблудиться в сувенирах. Мельницы, тюльпаны, сыр — все эти вещи являются культовыми символами Нидерландов. Но есть еще кое-что, куда более важное и культовое — это супермодные, но практически не подлежащие сносу расписные деревянные башмаки! Они полностью сделаны из древесины и являются одним из самых любимых туристами голландских сувениров.





24. Зажигалка из… мошонки кенгуру







Кенгуру — одно из самых популярных животных — символов Австралии, так что неудивительно, что многие сувениры связаны именно с ним. Однако тот факт, что одним из самых популярных сувениров является мошонка бедного животного, выполненная в виде брелока или зажигалки, может вас немного… удивить.







Кенгуру — одно из самых популярных животных — символов Австралии, так что неудивительно, что многие сувениры связаны именно с ним. Однако тот факт, что одним из самых популярных сувениров является мошонка бедного животного, выполненная в виде брелока или зажигалки, может вас немного… удивить.





25. Статуэтка Русалочки из Дании







Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен написал «







Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен написал « Русалочку », а в Копенгагене есть статуя этой героини — одна из важнейших достопримечательностей города и всей страны. Естественно, миниатюрные копии тоже есть — в любой сувенирной лавке Дании.

