Отечественные звёзды кино и шоу-бизнеса, которые всегда готовы прийти на помощь

Знаменитости, которые занимаются благотворительностью по зову сердца.
Для людей шоу-бизнеса благотворительность давно стала чем-то вроде приличной одежды. Заниматься благотворительностью модно, отказываться от участия в благотворительных акциях считается плохим тоном. Бывает, что помощь оказывается исключительно для пиара известной личности и прекращается в тот момент, когда выключается телевизионная камера. Но среди наших звёзд немало тех, кто занимается благотворительностью постоянно, стараясь не говорить об этом слишком громко.
Константин Хабенский
Константин Хабенский. / Фото: www.nevnov.ru
Константин Хабенский общается с маленькими пациентами и их родителями. / Фото: www.mycdn.me
Знаменитый актёр, помогающий детям с онкологическими заболеваниями головного мозга, поначалу вообще никому не сообщал о том, что занимается благотворительностью. Он делал это в память о своей первой супруге, скончавшейся от онкологии головного мозга. Однако видя количество детей, которым необходима операция или медикаментозное лечение, Константин Хабенский понял, что без привлечения сторонних финансов просто не обойтись. В 2008 году создан благотворительный фонд, ещё через два года актёр стал открывать детские театральные студии по всей России, где дети занимаются абсолютно бесплатно.
Анита Цой
Анита Цой. / Фото: www.vse42.ru
Анита Цой. / Фото: www.paparazzi.ru
Певица оказывает помощь детям с врождённой инвалидностью с 2001 года, когда был создан фонд «Анита». Помимо помощи через фонд, Анита Цой периодически организует и проводит специальные благотворительные программы. К примеру, в рамках программы «Шоу-бизнес с совестью» все доходы, полученные от продажи альбома исполнительницы «На восток» были целенаправленно переданы в детские дома, а выручка с благотворительного концерта в «Барвихе» полностью была передана детям, пострадавшим в Беслане.
Сергей Зверев
Сергей Зверев никогда не афишировал свою благотворительную деятельность. / Фото: www.eg.ru
Эпатажный шоумен занимается благотворительностью постоянно, но предпочитает об этом не распространятся. Помимо финансовой помощи, он лично приезжает в детские дома и устраивает детям настоящий праздник, с маскарадом, угощениями и множеством сюрпризов. Он сам стрижет детей, делает им стильные прически, организовывает шикарные показы и даже поёт.
Чулпан Хаматова и Дина Корзун
Чулпан Хаматова и Дина Корзун. / Фото: www.spletnik.ru
Две актрисы смогли создать и запустить в жизнь масштабный проект «Подари жизнь». Сегодня это один из самых известных благотворительных фондов, где оказывают всестороннюю помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Благодаря грамотному управлению фондом, его партнёрами стали Сбербанк и Аэрофлот, а в Лондоне был создан партнёрский проект с одноименным названием. С целью сбора средств фондом часто проводятся масштабные благотворительные мероприятия. Помощь оказывается по нескольким проектам и включает как оплату дорогостоящего лечения, так и аренду квартир для родственников детей, проходящих лечение в специализированных центрах.
Гоша Куценко
Гоша Куценко. / Фото: www.kino-teatr.ru
С 2011 года продуктивно работает благотворительный фонд «Шаг навстречу», созданный артистом. Его целью является помощь в лечении и социальной адаптации детям с ДЦП.
Евгений Миронов, Игорь Верник, Мария Миронова
Евгений Миронов, Игорь Верник, Мария Миронова. / Фото: www.colors.life
Актёры совместными усилиями создали в 2008 году фонд «Артист», который своей целью ставит помощь артистам-ветеранам сферы искусства с одной стороны и помощь детям-инвалидам с другой.
Ольга Будина
Ольга Будина. / Фото: www.woman.ru
8 лет назад начал действовать фонд «Обереги будущее», который помогает детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Это и дети-сироты, и дети, пережившие катастрофы, и те, кто никак не может найти общего языка со взрослыми. Особым направлением фонда является разработка и последующая реализация специальных психологических программ для детей: сказкотерапии и арттерапии.
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов с супругой. / Фото: www.philanthropy.ru
Фонд «Подсолнух» был создан в 2006 году знаменитым режиссёром и его супругой Варварой Авдюшко для помощи детям с иммунодефицитом. До этого времени супруги вместе с друзьями в частном порядке организовывали в иммунологическом отделении детской больницы мероприятия. Отличительной чертой фонда является исключительно адресная помощь, каждому конкретному ребенку.
Егор Бероев и Ксения Алферова
Егор Бероев и Ксения Алферова. / Фото: www.posta-magazine.ru
Супруги учредили благотворительный фонд «Я есть» в 2013 году для помощи детям-инвалидам. Особое направление деятельности организации – дети с ДЦП, синдромом Дауна и аутизмом. Дополнительно фонд разрабатывает программы и помогает родителям особенных детей.
Александр Кержаков
Александр и Милана Кержаковы. / Фото: www.obaldela.ru
Знаменитый футболист вместе со своей супругой Миланой через созданный фонд «Звёзды детям» оказывает помощь социально-незащищенным детям. Это как дети-сироты, так и дети из неблагополучных или малообеспеченных семей.
Это далеко не полный список знаменитостей, которые оказывают помощь нуждающимся. В числе благотворителей также Олег Митяев, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Мария Шарапова, Наталья Водянова, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Александр Пушной, Максим Матвеев. До последнего дня жизни занимался благотворительностью Иосиф Кобзон, на протяжении последних 30 лет полностью обеспечивая два детских дома, помогая ветеранам.
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