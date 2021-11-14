30 идей для оформления декора стволами деревьев

Для декорирования дома можно использовать самые разные материалы. Дерево – один из наиболее традиционных, однако сегодня речь пойдет о том, как создать стильное и качественное оформление из стволов деревьев.

1. Необычный журнальный столик

Прекрасный вариант создать журнальный столик со среза ствола дерева.

2. Три мини-столика

Использование трех стволов деревьев в виде трех мини-столиков, которые украсят интерьер любой комнаты.

3. Столик с деревянных веток

Креативный столик с деревянных веток и бревен, то что порадует глаз и создаст прекрасную атмосферу.

4. Два древесных ствола

Два древесных ствола используются как отдельные столики, что украшают и дополняют интерьер.

5. Три красивых столика

Три простых и красивых столиков выполненных со срезов деревьев освежат интерьер.

6. Современный столик

Современный деревянный столик, который состоит из нескольких уровней.

7. Стол-тумбочка

Прекрасный вариант создать стол-тумбочку из среза дерева.

8. Золотые декоративные столики

Интересные декоративные столики из срезов дерева в золотом цвете, красивое решение для оформления комнаты.

9. Стена оформлена деревом

Красивое оформление стены деревом - симпатичный элемент декора.

10. Декор стены

Декор стены, который оформлен кусочками стволов деревьев, которые выглядят очень эстетично.

11. Стильный и серьезный интерьер

Серьезный и строгий интерьер гостиной с нестандартной стеной оформленной деревом.

12. Деревянный стул

Прекрасный вариант создать стул из дерева, а точнее из части ствола дерева.

13. Невероятная тумба

Интересная тумба, которая выполнена с части дерева, хороший вариант для гостиной.

14. Удобные подставки

Удобные подставки в спальной, которые создадут уют около кровати.

15. Деревянные подставки

Очень симпатичные деревянные подставки, которые отлично впишутся в интерьер комнаты.

16. Место для чтения

Прекрасное место для чтения любимой книги на удобном стуле за деревянным столиком.

17. Современный скульптурный ствол дерева

Современный красивый скульптурный ствол дерева, который украсит любой интерьер в спальне.

18. Деревянная подставка в ванной

Простой элемент в оформлении ванной комнаты, удобная деревянная подставка.

19. Милые деревянные подсвечники

Удачный вариант создать деревянные подсвечники, которые украсят любую комнату.

20. Красивые подсвечники

Красивое оформление интерьера комнаты при помощи интересных деревянных подсвечников.

21. Деревянное украшение стены

Прекрасный вариант оформить необыкновенно стену - создать деревянный орнамент на ней.

22. Деревянная звезда своими руками

Интересная поделка из дерева в виде звезды, украсит интерьер и создаст невероятную атмосферу.

23. Домашний декор

Заполнение срезов дерева керамикой - один из вариантов декора для любой комнаты.

24. Естественная зелень

Красивое оформление срезов деревьев натуральной зеленью, что освежит интерьер.

25. Красивая свеча

Невероятно красивая свеча - ствол дерева.

26. Идеальный журнальный столик

Идеальный журнальный столик создан из части дерева, отлично подойдет для открытых пространств.

27. Удивительный столик

Интересный столик с стеклянной крышкой и деревянным основанием - современная деталь интерьера.

28. Прекрасное оформление праздничного стола

Очень яркое и необыкновенное оформление праздничного стола при помощи элементов с натурального дерева.

29. Кухонный остров

Прекрасный и современный кухонный остров, фундаментом которого выступит величественный ствол дерева.

30. Декор стены деревом

Интересное оформление стены деревянными элементами, что украсят любой интерьер комнаты.