10 экстремальных фотографий смельчаков, от поступков которых сердце уходит в пятки

Инстинкт самосохранения — самый сильный из всех инстинктов в человеке. Именно поэтому экстремальные виды спорта и рисковые поступки способны заставить нервничать людей даже просто от одного взгляда на фотографию с таким действом. Чем руководствуются эти отчаянные герои и что именно может сделать человек, если будет на 100% уверен в своих силах и способностях — в нашей подборке кадров, запечатлевших экстремальные поступки.
LiveJN.
Экстремал, известный как LiveJN, висит на руках на кране, находящемся высоко над Нью-Йорком. Снимок сделал его друг @svvvk.
Андрей Чисиельски.
Турист из Мюнхена Андрей Чисиельски забрался на крышу одного из небоскребов Нью-Йорка, чтобы сделать фотографию на крыше с видом на Таймс-Сквер.
Фотография Ивана Семенова.
Девушка из россии лежит на кране высоко над Москвой. Фотографию снял 23-летний Иван Семенов, известный тем, что фотографирует своих друзей в различных необычных местах. До сих пор компания обходилась без несчастных случаев, несмотря на рискованность своих затей.
Дмитрий Черныш из Москвы и его девушка Полина.
Дмитрий Черныш из Москвы и его девушка Полина стоят на крыше небоскреба в Дубаи. Дима знал, что Полина очень хотела увидеть высотки в Дубае, так что он взял ее прямо на самую крышу одной из них.
27-летний Пит Уиттакер.
27-летний Пит Уиттакер свисает вниз головой, как летучая мышь, в каньоне в одном из национальных парков Америки. Фотографию сделал друг Пита Том Рэндалл. Как рассказал Пит, ничего опасного в такой позе не было: это была возможность его рукам отдохнуть, а ему самому продумать дальнейшие шаги.
Марк Диггинс следует за своим коллегой Полом Таттерзалом.
Марк Диггинс следует за своим коллегой Полом Таттерзалом во время подъема на скалу, стоящую у берега Атлантического океана. Фотограф Дейв Катбертсон сделал этот кадр во время съемок для ВВС.
23-летний Дэвид Томас Нельмс.
23-летний Дэвид Томас Нельмс бежит по крыше одного из зданий в Дубае. Раньше этот экстремал занимался гимнастикой и свободным бегом, и сейчас пробежаться по 70-этажному зданию для него гораздо проще, чем для обычных людей.
Дайвер Адам Штерн (28 лет).
Дайвер Адам Штерн (28 лет) забирается по клифу в озере Барракуда на Филиппинах.
Тоби Сегар, 21 год.
Тоби Сегар, 21 год, прыгает через себя на краю норвежской скалы, известной под названием Язык Тролля. Перед тем, как прыгнуть, Тоби стоял на самом краю скалы.
Мелисса и Джеймс Корнексль.
Только что поженившиеся Мелисса и Джеймс Корнексль позируют свадебному фотографу в Нью-Хемпшире. Невеста полностью доверяет своему мужу, хотя на самом деле высота до земли с этого места не так велика, как кажется — фотограф просто выбрал удачный ракурс, а инструктор по скалолазанию обвязал обоих супругов страховочной веревкой, которую те спрятали под одеждой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии