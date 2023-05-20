Как сварить идеальный кофе: 10 советов от человека с опытом

Утро добрым, как известно, бывает крайне редко. Однако проснуться вам поможет правильно сваренный кофе. Как сварить идеальный кофе? Такой вопрос задал пользователь сервиса Ответы@Mail.Ru. И получил десять советов по приготовлению лучшего кофе в домашних условиях.









Чистая вода

Не спешите

Турка с узким горлышком

Добавьте соль. Да-да, именно соль

Имбирь

Сахар

Помол

Не дайте кофе закипеть

Кофе в зернах

Дайте отстояться