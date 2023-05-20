Как сварить идеальный кофе: 10 советов от человека с опытом

Утро добрым, как известно, бывает крайне редко. Однако проснуться вам поможет правильно сваренный кофе. Как сварить идеальный кофе? Такой вопрос задал пользователь сервиса Ответы@Mail.Ru. И получил десять советов по приготовлению лучшего кофе в домашних условиях.
Чистая вода
Чтобы сварить вкусный кофе, вам понадобится чистая вода. Сразу забудьте о воде из-под крана, если хотите получить идеальный ароматный и манящий напиток.
Не спешите
Если вы варите кофе в турке, всегда включайте на плите самый маленький огонь. Понимаю, конечно, что хочется как можно быстрее сделать первый глоток, но спешка тут ни к чему. Запомните — кофе варится долго.
Турка с узким горлышком
Если хотите сварить вкусный кофе, используйте турку с узким горлышком. Тогда кофе получится более ароматным.
Добавьте соль. Да-да, именно соль
Не ложку, разумеется, а буквально 2–3 небольших кристаллика. Чувствоваться во вкусе она не должна. Фишка тут в том, что соль каким-то непонятным образом способствует усилению аромата кофе. Проверено лично.
Имбирь
Сыпьте совсем немного, разницу почувствуете, уверяю. И соль, и имбирь добавляйте, когда еще не залили кофе в турке водой.
Сахар
Используйте коричневый сахар, добавьте немного по вкусу.
Помол
Поэкспериментируйте с помолом. Я лично люблю очень мелкий или, наоборот, крупный. Разница во вкусе заметно ощущается.
Не дайте кофе закипеть
Это главное правило: как только образовавшаяся сверху плотная корочка начнет активно подниматься — снимите турку с огня. Подождите с минуту, потом повторите так три раза. Если эта корочка разрушится, то и весь аромат, накопленный под ней, уйдет, и придется начинать сначала.
Кофе в зернах
Решили сварить вкусный кофе? Используйте только качественный кофе в зернах, сразу забудьте о молотом. Я вообще скептически отношусь к людям, которые покупают подобную ерунду.
Дайте отстояться
Не нужно сразу разливать кофе в чашки, как только он будет готов. Дайте ему отстояться секунд 30 хотя бы. Так он приобретет более однородную консистенцию.
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