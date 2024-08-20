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Кухонный лайфхак: как правильно чистить и резать болгарский перец


Как правильно чистить и резать болгарский перец

Как правильно чистить и резать болгарский перец


Вот так бывает в жизни: существуешь себе потихоньку и даже не подозреваешь, что делаешь что-то неправильно. Более того ошибаешься в простейших и жизненно необходимых вещах. Вроде чистки и нарезки овощей. А потом находишь в сети видео, которое буквально переворачивает твой мир. Ладно, драму в сторону. А вы знали, как правильно чистить болгарский перец?

Как правильно чистить и резать болгарский перец

Как правильно чистить и резать болгарский перец

 

Часто ли вы балуете домашних салатами из свежих овощей или горячей пиццей с болгарским перцем? Даже, если вы считаете себя прирожденным мастером ножа и деревянной доски, британский лайфхакер DaveHaxовощи докажет, что вы не всё делали правильно. Вот, как режут перец в старой доброй Англии!

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