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Странные провалы в земле: почему люди отправляются жить туда по доброй воле


Странные провалы в земле.

Странные провалы в земле.

В небольшом австралийском городке Кубер-Педи то и дело можно встретить такие странные дыры. На самом деле это входы в подземные жилища. Трудно поверить, что современники до сих пор предпочитают селиться там, а не на поверхности.

Город Кубер-Педи в Австралии.

Город Кубер-Педи в Австралии.

На первый взгляд австралийский городок Кубер-Реди (Coober-Pedy) выглядит очень уныло: немногочисленные постройки, пустынные улочки. А все потому, что большая часть населения живет под землей. Люди уже много лет роют проходы и по доброй воле селятся там.
Такие знаки можно встретить в Кубер-Педи.

Такие знаки можно встретить в Кубер-Педи.

 
В Кубер-Педи сосредоточено 30 процентов мировых запасов опалов.

В Кубер-Педи сосредоточено 30 процентов мировых запасов опалов.

Все началось с того, что в 1915 году в том районе было обнаружено богатейшее месторождение опалов (30% общемировых запасов). Многие отправились туда на заработки, но условия проживания были очень тяжелыми. Кубер-Педи расположен в одном из самых засушливых районов Австралии, там нет воды и практически отсутствует растительность. Жизнь в «норах» обуславливалась всего-навсего стремлением укрыться от невыносимой жары. Примерно еще 30-40 лет назад практически все горожане селились под землей.
Интерьер комнат в подземном городе.

Интерьер комнат в подземном городе.

На сегодняшний день в Кубер-Педи проложен водопровод. В городке уже не ведется такая активная добыча опалов, как прежде. Теперь из горнодобывающего селение превратилось в туристическое. Несколько сотен туристов в год отправляется в одно из самых засушливых мест в Австралии, чтобы переночевать под землей.
Сотни тысяч туристов приезжают взглянуть на подземный город.

Сотни тысяч туристов приезжают взглянуть на подземный город.


Номер подземного отеля.

Номер подземного отеля.

Стоит отметить, что в «норах» довольно комфортный микроклимат. На поверхности можно разглядеть торчащие трубы, которые обеспечивают вентиляцию. Стены в некоторых комнатах покрыты слоем ПВА, чтобы не было пыли, другие помещения обшиты гипсокартоном – сразу и не отличишь, что находишься под землей.
Подземная церковь.

Подземная церковь.

Под землей находится небольшая церковь, сувенирный магазин, ресторан, отель.
Сувенирная лавка.

Сувенирная лавка.

 

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